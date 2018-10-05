Bir Umut Yeter 2.yeni bölüm ne zaman yayınlanacak Bir Umut Yeter bu akşam neden yok Kanal D yayın akışı

Bir Umut Yeter bu akşam var mı Kanal D yayın akışı Bir Umut Yeter 2.yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizi severler Bir Umut Yeter yayın günü mü değişti sorusuna yanıt arıyor. Sevilen dizi Bir Umut Yeter yayın günü mü değişti? Bir Umut Yeter bu akşam neden yok? Bir Umut Yeter yeni bölümde neler olacak? Yılmaz, seneler önce denizde buldukları bebeğin gerçek annesiyle karşılaşıyor. Öğrendiği gerçek ile Derya'ya çok önemli bir mesaj gönderiyor. Yılmaz, Derya'ya tüm gerçeği itiraf edecek mi? Derya, Yılmaz'dan gelen itiraf mektubunu okuduktan sonra ne yapacak? Yılmaz, yıllar önce denizde buldukları bebeğin gerçek annesiyle tanışıyor. Yıllar önce yaptığı büyük hatayı kendi vicdanında yaşıyor. Derya'ya yazdığı özel mesajda tüm gerçekleri açıklıyor.

Bir Umut Yeter bu akşam neden yok?

Bir Umut Yeter dizisi bu hafta yayın günü değişikliği sebebiyle perşembe akşamı ekranlarda olmayacak. Sevilen dizisinin yeni bölümü 6 Ekim Cumartesi günü Kanal D ekranlarında olacak.

Kanal D Yayın Akışı 4 Ekim 2018

Perşembe 06:45

HAYAT SAĞLIKLI GÜZEL08:15

YENİ BİR BEN09:30

4 KADIN ZAMANI12:15

GELİNİM MUTFAKTA16:00

YENİ BİR BEN18:45

BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER

20:00ŞİRİNLER

22:00BİR UMUT YETER

00:45ŞİRİNLER

BİR UMUT YETER YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yılmaz, seneler önce denizde buldukları bebeğin gerçek annesiyle karşılaşıyor. Öğrendiği gerçek ile Derya'ya çok önemli bir mesaj gönderiyor. Yılmaz, Derya'ya tüm gerçeği itiraf edecek mi? Derya, Yılmaz'dan gelen itiraf mektubunu okuduktan sonra ne yapacak?

Yılmaz, yıllar önce denizde buldukları bebeğin gerçek annesiyle tanışıyor. Yıllar önce yaptığı büyük hatayı kendi vicdanında yaşıyor. Derya'ya yazdığı özel mesajda tüm gerçekleri açıklıyor.

BİR UMUT YETER KONUSU NEDİR?

Sakin, sade bir hayat süren Yılmaz ile Elif’in hayatı mucizevi bir şekilde Derya ile kesiştiği anda sevgi ile nefretin, kavuşma ile hasretin, merhamet ile hırsın, aşk ile suçluluğun dansı başlar…

Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz’in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyor olsa da, kısa sürede yanıldığını anlayacaktır!

Hayattan fazla beklentisi olmayan Yılmaz Köyceğiz’de tanıştığı Elif’in yaşam sevincinden öylesine etkilenir ki kısa sürede Elif’in de ısrarı ile iki genç evlenmeye karar verirler. Zaman içinde Elif’in peş peşe yaptığı düşükler evliliklerini sarssa da, hiç beklemedikleri bir zamanda mucizevi şekilde yeni doğmuş bir bebeğin girmesiyle hayatları ters yüz olacaktır.

BİR UMUT YETER OYUNCULARI

TOLGAHAN SAYIŞMAN (YILMAZ KARABEY)

Hakkari’de 6 askerini şehit vermiş, kendisi de vurulmasına ve ölümcül yaralar almasına rağmen hayata bir şekilde tutunmuş onurlu, vicdanlı ve hakkaniyetli bir gazi! İnsanlardan uzak, sade, sakin ve huzurlu bir hayat isteği onu kimsenin yaşamadığı ücra bir adadaki deniz fenerinin bekçisi olmaya kadar götürür. Fenerin bulunduğu kasabada yaşayan Elif’le tanışıp kısa sürede evlenmeye karar veren Yılmaz’ın fırtınalı bir gecede karaya vuran bir kayıktan çıkan bebeği evlat diye bağrına basmasıyla gelişen olaylar, hayatının kalan bölümünü kurşun yarası kadar acı veren bir vicdan muhasebesiyle geçirmiştir.

ESRA BİLGİÇ TÖRE (DERYA AKAR)

Küçük yaşta annesini kaybeden, varlıklı bir ailede babası tarafından büyütülen Derya, konservatuarın sinema bölümünde okurken tanıştığı Doğulu bir aşiretin oğluna aşık olur. Babasının bu ilişkiyi onaylamaması Derya’yı durdurmaz ve tüm ailesini karşısına almak pahasına aşkının peşinden giderek Toprak’la evlenir. Oğulları Deniz’in doğumundan kısa süre sonra, Toprak’la birlikte başta babası ve özlemini çektiği ailesi ile olan ilişkisini düzeltip buzları eritmek üzere yaşadığı kasabaya gider. Ancak hiç beklenmedik bir gelişme, oğlu ile sevdiği adamın fırtınalı bir gecede denizde kaybolmasına neden olur. Evlat acısı içinde yanan acılı anne yıllar sonra ölen oğlunun yaşadığını öğrenecek ancak bu sefer de öz oğluna kendini anne olarak kabul ettirme çabası içinde savrulacaktır.

HAZAL SUBAŞI (ELİF KARABEY)

Küçük bir kasabada küçük mutluluklar ile büyüyen uyanık ve akıllı Elif, abisinin güneydoğuda şehit düşmesi ile sevdiklerine hastalıklı ölçüde düşkün, onları kaybetme korkusu ile yaşayan lafını esirgemeyen sevgi arsızı bir kızdır. Sakin ve monoton kasaba günleri genç ve yakışıklı yeni fener bekçisinin hayatına girmesi ile bir anda değişir ve kafasına koyduğunu yapmayı bir şekilde beceren Elif kısa sürede Yılmaz’ı kendisiyle evlenmeye ikna eder. Birkaç başarısız hamileliğin ardından karnındaki bebeğin de ölü doğduğu gecenin sabahında karaya vurmuş kayıktan bir bebeğin çıkması Elif’in mucizelere olana inancını iyice pekiştirir. Başkasına ait olan bu bebeği kendi oğlu olarak bağrına basıp bu durumu Yılmaz’a da bir şekilde kabul ettirmeyi başarır. Elif, en çaresiz anında çıka gelen bu bebeği Yılmaz da dahil hiç kimsenin elinden almasına izin vermezken, genç kadın sevdiklerini kaybetmemek uğruna herşeyi göze alacağı bir savaş verecektir.

SERHAT TUTUMLUER (KENAN AKAR)

Bölgenin ileri gelen zenginlerinden olan Kenan otoriter, disiplinli ve kontrolcü kişiliği ile dikkat çeken başarılı bir iş adamıdır. Gençlik ateşi çok erken yaşta evlilik dışı bir kız babası olmasına neden olmuş, daha sonra aşık olup evlendiği karısı bu istenmeyen bebeği de kendi iki kızından ayırmadan büyütmüş, ancak yakalandığı MS hastalığından kurtulamayıp genç yaşta Kenan’ı üç kızıyla yapayalnız bırakmıştır. Kenan bu kayıp ile kendisini hayata ve ilişkilere kapatmış bir daha asla evlenmemeye karar verip kendini üç kızını yetiştirmeye ve işlerine adamıştır. Ortanca kızının tasvip etmediği bir evlilik yapması ile gelişen trajik olaylar,

Kenan’ın damadı ile torununun ölümünden kendini sorumlu tutmasına ve derin bir vicdan azabı yaşamasına neden olur. Duygusal anlamda en zayıf olduğu anda karşısına çıkan kızının en yakın arkadaşı Serap’a aşık olması Kenan’ı tekrar yaşama döndürürken, bu durum çevresindeki herkesle olan ilişkisini bir anda başka yerlere savurur .

CEM UÇAN (TANER ÇELİKBAŞ)

Küçük yaşta Kenan’ın himayesine aldığı Taner, sadece Kenan’ın sağ kolu değil aynı zamanda evin oğlu gibidir. Derya’ya aşık olsa da hislerini bir türlü açıklama cesareti gözteremeden Derya başkasına aşık olup evlenir. Sevdiği kadını başkasına kaptırmanın hırsıyla gözü iyice kararan ve her türlü kötülüğü göze alan Taner yaptığı bir oyun neticesinde Toprak ve Deniz’ in denizde kaybolmasını sağlar. Ancak ilahi adalet ona en büyük cezayı verir ve hiç sevmediği Dilek ile mecburen evlenmek zorunda kalır. Yılmaz’ın Derya’nın hayatına girmesiyle birlikte Derya takıntısı yeniden alevlenirken, bu defa Yılmaz’ı ortadan kaldırmak için harekete geçecektir.