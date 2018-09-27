Bir Umut Yeter yeni 2.bölüm fragmanı yayında mı | Bir Umut Yeter son 1.bölüm Kanal D izle

Bir Umut Yeter 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Umut Yeter 1.son bölüm izleme linki haberimizde. Bir Umut Yeter 2.yeni bölüm fragmanı ve 1.son bölüm detayları haberimizde. Kanal D'nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Bir Umut Yeter ilk bölümü ile 27 Eylül’de ekrana geldi. Tolgahan Sayışman’ın hayat vereceği "Yılmaz Karabey", askerlikten malulen emekli olup Köyceğiz’de bir deniz fenerini kendine sığınak olarak seçmiştir. Hazal Subaşı’nın canlandıracağı Elif karakteriyle evlenecek olan Yılmaz Karabey, yeni doğmuş bir bebeğin davetsiz misafir olarak karşılarına çıkmasıyla vicdan muhasebesine başlayacak. Dizide Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre, Hazal Subaşı ve Serhat Tutumluer’e; Cem Uçan, Yağmur Özbasmacı Mermer, Feyza Civelek, Irman Örnek, Selahattin Paşalı, Serpil Gül, Yiğit Tuncay, Özlem Başkaya, Burak Çimen, Nihan Büyükağaç, Hamdi Alp ve konuk oyuncu Alper Saldıran eşlik ediyor. Derya (Esra Bilgiç Töre) ile Elif (Hazal Subaşı)’nın mucizevi bir tesadüfle keşisen hayatları, beklenmedik olayların ardı ardına yaşanmasına sebep olurken arada masum küçük Umut ve hayata küsen Yılmaz (Tolgahan Sayışman) olacak. Köyceğiz’in muhteşem manzarası eşliğinde çekimleri devam eden dizi, yeni sezonun en çok konuşulacak projelerinden olmaya aday. Aşk gerilim ve tutku dolu sahneleriyle ilk bölümü ile dikkat çeken Bir Umut Yeter 2.yeni bölüm fragmanı ve 1.son bölüm detaylarını star.com.tr adresimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

BİR UMUT YETER 1.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir Umut Yeter 1.son bölümünde; Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz’in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyorken karşısına çıkan Elif’in yaşam sevincinden öylesine etkilenir ki, iki genç kısa sürede evlenmeye karar verirler.

Köyceğiz’in en varlıklı iş adamı Kenan Akar’ın trajik bir olayla oğlunu ve kocasını bir deniz kazasında kaybeden ortanca kızı Derya ile hiç beklenmedik şekilde hayatlarının kesişmesiyle Elif ve Yılmaz’ın kurdukları düzen bir anda bambaşka bir yöne savruluverir.

Bu süreçte Yılmaz’ın vicdan muhasebesi içinde doğru yolu bulma çabası, Elif’in dağılmaması için çabaladığı ailesine olan aşırı düşkünlüğü, evlat acısı ve özlemi içinde hayata tutunmaya çalışan acılı Derya’nın dramı kısa sürede iç içe geçecektir.

BİR UMUT YETER DİZİ KONUSU NEDİR?

Bir Umut Yeter dizi konusu; Sakin, sade bir hayat süren Yılmaz ile Elif’in hayatı mucizevi bir şekilde Derya ile kesiştiği anda sevgi ile nefretin, kavuşma ile hasretin, merhamet ile hırsın, aşk ile suçluluğun dansı başlar.

Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz’in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyor olsa da, kısa sürede yanıldığını anlayacaktır.

Hayattan fazla beklentisi olmayan Yılmaz Köyceğiz’de tanıştığı Elif’in yaşam sevincinden öylesine etkilenir ki kısa sürede Elif’in de ısrarı ile iki genç evlenmeye karar verirler. Zaman içinde Elif’in peş peşe yaptığı düşükler evliliklerini sarssa da, hiç beklemedikleri bir zamanda mucizevi şekilde yeni doğmuş bir bebeğin girmesiyle hayatları ters yüz olacaktır.

Elif, bebeği Allah tarafından gönderilmiş bir hediye olarak görürken, Yılmaz bunun yanlış olduğunu biliyordur. Elif’in bebeği bağrına evlat diye basmasıyla birlikte, yıllar boyu sürecek vicdan azabı da başlamıştır artık...

Bir Umut Yeter, Yılmaz’ın vicdan muhasebesi içinde doğru yolu bulma çabası, Elif’in dağılmaması için tutkuyla çabaladığı ailesine olan aşırı düşkünlüğü, evlat acısı ve özlemi içinde hayata tutunmaya çalışan acılı Derya’nın dramını anlatıyor.

Yapım : MF Yapım

Yapımcı: Faruk Bayhan

Öykü ve Senaryo : Melis Civelek

Yönetmen : Yusuf Pirhasan

Oyuncular : Tolgahan Sayışman (Yılmaz Karabey), Esra Bilgiç Töre (Derya Akar), Hazal Subaşı (Elif Karabey), Serhat Tutumluer (Kenan Akar), Cem Uçan (Taner), Yağmur Özbasmacı Mermer (Dilek Akar), Feyza Civelek (Damla Akar), Irmak Örnek (Öznur), Selahattin Paşalı (Arda Özkan), Serpil Gül (Hacer Özkan), Yiğit Tuncay (Yiğit), Özlem Başkaya (Fadime), Burak Çimen (Tuncer), Nihan Büyükağaç (Nihan), Diren Polatoğlu (Salih) ve konuk oyuncu Alper Saldıran (Toprak)

BİR UMUT YETER DİZİ KADROSUNDA KİMLER VAR?

Tolgahan Sayışman (Yılmaz Karabey)

Hakkari’de 6 askerini şehit vermiş, kendisi de vurulmasına ve ölümcül yaralar almasına rağmen hayata bir şekilde tutunmuş onurlu, vicdanlı ve hakkaniyetli bir gazi! İnsanlardan uzak, sade, sakin ve huzurlu bir hayat isteği onu kimsenin yaşamadığı ücra bir adadaki deniz fenerinin bekçisi olmaya kadar götürür. Fenerin bulunduğu kasabada yaşayan Elif’le tanışıp kısa sürede evlenmeye karar veren Yılmaz’ın fırtınalı bir gecede karaya vuran bir kayıktan çıkan bebeği evlat diye bağrına basmasıyla gelişen olaylar, hayatının kalan bölümünü kurşun yarası kadar acı veren bir vicdan muhasebesiyle geçirmesine neden olur.

Esra Bilgiç Töre (Derya Akar)

Küçük yaşta annesini kaybeden, varlıklı bir ailede babası tarafından büyütülen Derya, konservatuarın sinema bölümünde okurken tanıştığı Doğulu bir aşiretin oğluna aşık olur. Babasının bu ilişkiyi onaylamaması Derya’yı durdurmaz ve tüm ailesini karşısına almak pahasına aşkının peşinden giderek Toprak’la evlenir. Oğulları Deniz’in doğumundan kısa süre sonra, Toprak’la birlikte başta babası ve özlemini çektiği ailesi ile olan ilişkisini düzeltip buzları eritmek üzere yaşadığı kasabaya gider. Ancak hiç beklenmedik bir gelişme, oğlu ile sevdiği adamın fırtınalı bir gecede denizde kaybolmasına neden olur. Evlat acısı içinde yanan acılı anne yıllar sonra ölen oğlunun yaşadığını öğrenecek ancak bu sefer de öz oğluna kendini anne olarak kabul ettirme çabası içinde savrulacaktır.

Hazal Subaşı (Elif Karabey)

Küçük bir kasabada küçük mutluluklar ile büyüyen uyanık ve akıllı Elif, abisinin güneydoğuda şehit düşmesi ile sevdiklerine hastalıklı ölçüde düşkün, onları kaybetme korkusu ile yaşayan lafını esirgemeyen sevgi arsızı bir kızdır. Sakin ve monoton kasaba günleri genç ve yakışıklı yeni fener bekçisinin hayatına girmesi ile bir anda değişir ve kafasına koyduğunu yapmayı bir şekilde beceren Elif kısa sürede Yılmaz’ı kendisiyle evlenmeye ikna eder. Birkaç başarısız hamileliğin ardından karnındaki bebeğin de ölü doğduğu gecenin sabahında karaya vurmuş kayıktan bir bebeğin çıkması Elif’in mucizelere olana inancını iyice pekiştirir. Başkasına ait olan bu bebeği kendi oğlu olarak bağrına basıp bu durumu Yılmaz’a da bir şekilde kabul ettirmeyi başarır. Elif, en çaresiz anında çıka gelen bu bebeği Yılmaz da dahil hiç kimsenin elinden almasına izin vermezken, genç kadın sevdiklerini kaybetmemek uğruna herşeyi göze alacağı bir savaş verecektir.

Serhat Tutumluer (Kenan Akar)

Bölgenin ileri gelen zenginlerinden olan Kenan otoriter, disiplinli ve kontrolcü kişiliği ile dikkat çeken başarılı bir iş adamıdır. Gençlik ateşi çok erken yaşta evlilik dışı bir kız babası olmasına neden olmuş, daha sonra aşık olup evlendiği karısı bu istenmeyen bebeği de kendi iki kızından ayırmadan büyütmüş, ancak yakalandığı MS hastalığından kurtulamayıp genç yaşta Kenan’ı üç kızıyla yapayalnız bırakmıştır. Kenan bu kayıp ile kendisini hayata ve ilişkilere kapatmış bir daha asla evlenmemeye karar verip kendini üç kızını yetiştirmeye ve işlerine adamıştır. Ortanca kızının tasvip etmediği bir evlilik yapması ile gelişen trajik olaylar,

Kenan’ın damadı ile torununun ölümünden kendini sorumlu tutmasına ve derin bir vicdan azabı yaşamasına neden olur. Duygusal anlamda en zayıf olduğu anda karşısına çıkan kızının en yakın arkadaşı Serap’a aşık olması Kenan’ı tekrar yaşama döndürürken, bu durum çevresindeki herkesle olan ilişkisini bir anda başka yerlere savurur .

Cem Uçan (Taner Çelikbaş)

Küçük yaşta Kenan’ın himayesine aldığı Taner, sadece Kenan’ın sağ kolu değil aynı zamanda evin oğlu gibidir. Derya’ya aşık olsa da hislerini bir türlü açıklama cesareti gözteremeden Derya başkasına aşık olup evlenir. Sevdiği kadını başkasına kaptırmanın hırsıyla gözü iyice kararan ve her türlü kötülüğü göze alan Taner yaptığı bir oyun neticesinde Toprak ve Deniz’ in denizde kaybolmasını sağlar. Ancak ilahi adalet ona en büyük cezayı verir ve hiç sevmediği Dilek ile mecburen evlenmek zorunda kalır. Yılmaz’ın Derya’nın hayatına girmesiyle birlikte Derya takıntısı yeniden alevlenirken, bu defa Yılmaz’ı ortadan kaldırmak için harekete geçecektir.

Yağmur Özbasmacı Mermer (Dilek Akar)

Dilek, Kenan’ın evlilik dışı ama nüfusuna aldığı hırçın, fevri ve küstah tavırlarıyla herkese kök söktüren en büyük kızıdır. Küçük iki kız kardeşinin kendisinden uzak tavırları Dilek’in kenara itilmiş istenmeyen çocuk psikolojisini iyice beslemektedir. Genç kızlığından itibaren hayran olduğu Kenan’ın sağ kolu Taner’ le yaşadığı bir gecelik kaçamaktan hamile kalınca bu hatayı bir fırsata çevirmekte gecikmez. Ancak yaptığı evlilikte aradığı mutlululuğu ve özlediği sevgiyi bulamaması, üstelik kocasının kız kardeşine aşık olduğunu anlaması ile, etrafına karşı çok daha sert ve entrikacı bir tutum sergileyemeye başlar.

Feyza Civelek (Damla Akar)

Akar ailesinin en küçük, şımarık, sorumsuz ve hercai üyesi Damla, annesini çok küçük yaşta kaybetmiş olmasına rağmen babası ve ablaları sayesinde sevgi içinde büyümüştür. Ablası Derya’nın başına gelen trajik olaylardan sonra, başta babası olmak üzere tüm ailenin ilgisinin Derya’ya kayması onu yalnız hissettirmiş ve lise öğretmenine aşık olmuştur. Olay iyice büyüyüp tüm kasabanın diline düştüğü anda ise devreye Taner girip bir şekilde adamı Damla’ nın etrafından uzaklaştırmayı becerir. Tüm kasaba ve lise arkadaşlarının diline düşen Damla çareyi bir an önce üniversite için İstanbul’a kapak atmakta bulur ve yaşadıklarının acısını hayattan çıkarır. Okuldan mezun olduktan sonra babasının zoruyla kasabaya dönmek ve sahip oldukları otelde çalışmak zorunda kalan Damla’ nın yeni ilgi alanı ise Kenan’ın sahip olduğu limanda çalışan yakışıklı Arda’dır.