24 Haziran 2021 Perşembe 20:24 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 20:24

Bir Zamanlar Çukurova 102. bölümüyle Perşembe akşamı sezon finaliyle ATV'de ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüme Demir ve Fikret, sonunda kardeş olmak için adım atmıştır. Yamanların yeni düşmanı Eşkıyalar Demir'i canından etmeye niyetlidir. Konağı basan Eşkıyalar her yeri yakıp yıkar. Züleyha ve Fikret, konağın bahçesinde gördükleri manzarayla yıkılırlar. Demir öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full izle Atv! Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm izle tek parça (sezon finali)

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 102. BÖLÜM FULL İZLE ATV

Bir Zamanlar Çukurova, yeni bölümüyle yeni sezonda Atv'de.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 102. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finali bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Demir Züleyha'ya karşı çok mahcuptur. Ümit ile yaşananlardan dolayı çok utanan Demir, Züleyha'dan af diler. Züleyha ise ona kırgın olsa da hala aşkla baktığını dile getirir.

ÜMİT, OYUNUNU SÜRDÜRMEYE KARARLI!

Annesinin katili olmayı bile oyunu için bir avantaja çevirmeye kararlı olan Ümit, konakta yaşamakta ısrar edince, Demir iyice köşeye sıkışacaktır.

Ancak Hünkar'ın sadece mirasını değil adeta Yaman genlerini de devralmış görünen Züleyha, Ümit'i şaşkına çevirecek bir karar alır! Ümit ne yaparsa, ne söylerse söylesin Züleyha'ya karşı zafer kazanamayacaktır.

ÜMİT, AMACINA VARIYOR!

Şimdilik, Yaman soyadı için ortalığı sakinleştiriyor görünen Betül de bu konuda devreye girip hem Ümit'e hem kendine zaman kazandıracaktır. Üstelik bu yardım, ona Yaman Holding'in altın anahtarını da teslim edecektir!

FİKRET, BİR KEZ DAHA DEMİR'E DOST ELİNİ UZATIR

Fekeli, cezasını çekmek için içerideyken, hayatını kaybeden adamın cenazesine katılan Fikret, orada Demir'i çok yakından ilgilendiren bilgiler edinerek dönecektir.

Fikret, bunu Demir ile paylaşınca, olaylar adeta çorap söküğü gibi birbirini izlemeye başlayacaktır.

Fikret ve Demir'in yakaladıkları ipucunun peşinden aldıkları yol onları kardeş hale getirirken, Yamanlara karşı savaşan gizli düşmanı da evin içine girecek kadar harekete geçirecektir!



Demir, Fikret'in kardeşi olduğunu tüm Çukurova'ya ilan eder ve kardeşlikleri anlam kazanmaya başlar.

SAVCI, DEMİR'İN PEŞİNDE!

Avcı köpeklerinin bulduğu cesedin kimliği tespit edilince, savcılık da harekete geçer. Demir, baş şüphelidir. Ancak o sırada Demir de bir kaçırılma olayı için savcının kapısını çalacaktır!

Tüm bunlar olurken, Fikret büyük bir ipucu yakalar. İkisi bu ipucunun peşinden büyük bir operasyon düzenlemeye karar verirler!

EŞKIYALAR KONAKTA!

Onlar büyük oyunun peşindeyken, olaylar gittikçe çığırından çıkar! Ta ki eşkıya tekrar konağı basıp, taş taş üstünde bırakmayana, her yeri alev alev yakana kadar!

Züleyha, konağın bahçesinde çığlık çığlığa Demir'i ve oğlunu arar. Demir öldü mü?