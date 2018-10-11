Bir Zamanlar Çukurova 6.yeni bölüm fragmanı yayında mı Bir Zamanlar Çukurova son 5.bölüm izle ATV’de

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 5. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölümde hastaneden kaçan Yılmaz, Hünkar Yaman'dan hesap sormak için knağın yolunu tutar. Yılmaz'ın hastaneden kaçtığını öğrenen Züleyha fenalaşır. Demir, Züleyha'nın evden kaçmasına tahammül edemez ve Züleyha'yı sert bir dille uyarır. Radyo'da çıkan haberler hapishaneden kaçanların arasında birçok ölen ismin olduğunu söylemesi Züleyha'nın kendisini kaybetmesine yol açar. Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölümü ile bu akşam ATV'de..

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 5.YENİ BÖLÜM 1.FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 5.YENİ BÖLÜM 2.FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir tren yolculuğuyla başlayan Adana hikayesi, Züleyha için artık daha da dayanılmaz bir hale geldi. Yılmaz'a ihanet etmektense ölmeyi tercih eden Züleyha, işlerin daha da zorlaştığının farkında! İlk bölümden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünde, heyecan daha da artıyor. Geçmiş, gün yüzüne çıkarken, mücadele de yeniden başlıyor. Hünkar'ın ihbarıyla yakalanan Yılmaz'ın hapse girmesi, Yaman Çiftliği'nde her şeyi tamamen değiştirdi. Züleyha, Yılmaz'ın hayatına karşılık Demir ile nikah masasına oturacak mı? Yoksa hem kendisi, hem bebeği, hem de Yılmaz için ölümü mü seçecek?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Zülayha"nın hikayesi var "Bir Zamanlar Çukurova'da. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göza alan "Demir" de!

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi, zengin bir oyuncu kadrosuyla seyircinin karşısına çıkacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCU KADROSUNDA KİM KİMDİR?



Oyuncular: Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Hilal Altınbilek (Züleyha), Bülent Polat (Gaffur), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Genç (Gülten), Polen Emre (Fadik), Mustafa Açılan (Veli) ve Serpil Tamur (Haminne)



Vahide Perçin

Hünkar Yaman

Çukurova’nın en büyük beylerinden biri olan Demir Yaman’ın annesi. Adı gibi hükümran, adı gibi kararlı, dirayetli bir kadın. Oğlu Demir’in sahip olduğu toprakların hanım ağası, ırgatların büyükhanımı. Hünkar Yaman için Demir’den ve Demir’in itibarından daha değerli hiçbir şey yok. Tek dileği soylarının sürmesi ve oğlunun sahip olduğu bu toprakların ileride emin ellere geçmesi. Ama bir gün oğlunun itibarının sarsılmak üzere olduğunu anlar ve çok tehlikeli bir oyun kurar.



Uğur Güneş

Yılmaz Akkaya

İstanbul’un yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli çocuğu, çalışkan bir aşık. Parada pulda şanda şerefte gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha’sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmak. Ama bir gün hayattan yediği bir darbe ile geleceği de hayalleri de tümüyle değişir. Sevdiği için elini kana bulayan Yılmaz’ın içine düştüğü kaçak hayatı onu hiç beklemediği yollara sürükler.







Murat Ünalmış

Demir Yaman

Büyük bir servetin sahibi. Çukurova’nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam. Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha’ya görür görmez aşık olur. Aşk Çukurova’nın bu yakışıklı ve hırslı beyini değiştirebilecek mi? Demir Yaman aşkı ve toprakları için gözünü ne kadar karartacak?



Hilal Altınbilek

Züleyha

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha’nın en büyük hayali Yılmaz’la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha’nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha’nın tek çaresi Yılmaz’la birlikte Adana’ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha’yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.