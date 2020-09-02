Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanı yayınlandı! Bir zamanlar çukurova yeni sezon ne zaman?

02 Eylül 2020 Çarşamba 10:44 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 10:44

Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanı ile izleyicilerini heyecanlandırdı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi de diğer diziler gibi koronavirüs nedeniyle ekranlara erken veda etmişti. Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Bir Zamanlar Çukurova son olarak 63. bölümü ile ekrana geldi. Corona Virüs salgınından dolayı dizi setleri durdurulmuş ve Bir Zamanlar Çukurova'da yeni bölüm çekimleri yapamamıştı. Dizi yeni sezonuyla Eylül ayında ekranlara gelecek.



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI!

Atv ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova koronavirüs sebebiyle 9 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan 63. bölümüyle ekranlara veda etmişti. Eylül ayının gelmesiyle birlikte yeni sezonun ilk bölümünün fragman da yayınlandı. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanı..

Dizinin yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla beraber izleyicilerin de heyecanı arttı. Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz net olarak açıklanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Bir Zamanlar Çukurova'nın hikayesinde, Adana Çukurova'nın en büyük ailelerinden birisi olan Aladağ ailesi merkezde bulunuyor. Kocası öldükten sonra çiftliği ve ticareti tek başına yöneten güçlü kadın karakter Hünkar Aladağ'ın tek oğlu Demir'dir. Züleyha ise Aladağ ailesine ait bir yerde çalışan bir işçi kızdır. Demir, Züleyha'ya aşık olur fakat bir problem vardır. Züleyha başka birisine aşıktır. Yılmaz'a... Yılmaz ve Züleyha burada herkese kardeşiz demişlerdir. Bu yüzden Züleyha, Yılmaz aşkından kimsenin haberi yoktur. Demir'in Züleyha saplantısı, Hünkar'ı devreye sokar. Hünkar, Züleyha'yı Yılmaz'ın hayatı ile tehdit eder ve sonuç olarak Züleyha istemeye istemeye Aladağ çiftinin gelini olur. Hikaye de tam bu noktanın etrafında gelişiyor.