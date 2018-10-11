Bizim Hikaye 43.yeni bölüm fragmanı Bizim Hikaye son 42.bölüm izle FOX TV’de

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BİZİM HİKAYE 42.BÖLÜM FRAGMANI

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 41. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış Filiz'in dükkanındaki tamirat sesinden dolayı hastalara bakamaz. Filiz ile Barış bir kez daha yüz yüze gelir. Filiz, Barış'ı kovar. Gitmezse zorla göndereceğini söyler. Barış sesini çıkarmadan dükkandan çıkar. Avukat da olaya dahil olur ve bir kez daha Filiz'i korur. Eğer Barış bir daha sorun çıkarırsa dava açacağını söyler.

FİLİZ'DEN BARIŞ'A ŞOK

Filiz yeni dükkanda planlar yaparak kafasını dağıtır. Barış, Tülay'ı arar ve buluşmak ister. Buluşmada Barış Tülay'a Filiz'in beni unutması lazım. Böyle intikam alamaz der. Tülay'dan Barış'ı yıkacak cevap gelir; seni çoktan unuttu der. Barış olayın tesadüf olduğunu o anlar. Tülay Filiz'in zerre kadar umurunda olmadığını ve adını bile anmadığını söyler.

Barış, karısına Sağlık Ocağından istifa edeceğini söyler. Sebep olarak da mahallenin tekinsiz olmasını öne sürer. Tülay evde Barış ile konuşmasından bahseder. Filiz onsuz Barış'ın evini taşlamalarına gönül koyar. Çiçek durumu anlatır. Aralarında tatlı bir atışma yaşanır. Filiz, Tülay hamile diye onu korumak ister ama Tülay'ın alındığını anlayınca onu da işine dahil eder.

BARIŞ'IN EVLİLİK OYUNU

Barış'ın oğlu annesi ve babası arasındaki ilişkiyi ısıtmak için her türlü istekten çekinmez. Onlarla uyumak ister ama Barış karısı Nihal ile aynı yatakta yatmaz. Barış, Nihal'in ısrarlarına bir anlaşma yaptık ona uyacağız şeklinde cevap verir.

Filiz yeni dükkanı için çok ucuza 2. El makineler alıyor. Tülay dükkanı güzel bir açılışla açmaktan söz ediyor. Filiz ve Çiçek bu fikre bayılıyor. Filiz atölyenin açılışına Kiraz'ları da çağırıyor. Ama Kiraz yeni hayatındaki rolüne devam ediyor.

Açılış günü geliyor. Atölyede her şey hazır. Filiz, Tülay ve Çiçek çok heyecanlı. Barış açılış günü sağlık ocağında Filiz'in mutluluğunu izliyor. Barış bu anları yıkılarak izliyor.

FİLİZ BARIŞ'I BİR KEZ DAHA KOVAR

Filiz, kardeşlerinin Barış'la karşı karşıya gelmesinden çekinir. Barış'ın yanına gider ne zaman gideceğini sorar. Akşam açılış olduğunu ve Hikmet'in onun görmemesi gerektiğini söyler. Barış da ters cevaplarla Filiz'i gönderir.

Hikmet ve Rahmet atölyeye bayılır. Kiraz da gelir ve gözü mahallenin bıçkın delikanlısındadır. Kiraz Emre'yi etkilemek için zenginliklerinden söz eder. Melek Filiz'le Kiraz'ın arasını yapmaya başlar. Filiz'in baskıcı olduğunu ve serbest bırakmasını önerir.

AŞK YENİDEN

Filiz ile Barış sık sık yüz yüze gelir. Adeta aşkları yeniden alevlenir. Barış'ın pişmanlığı yüzünden okunur. Filiz öfkesi ile gizlemeye çalışsa da Barış'ı unutmamıştır.

BİZİM HİKAYE 40. BÖLÜM ÖZETİ

Bizim Hikaye son bölümde; Filiz Barış’ı unutmaya çalıştıkça hayat onu karşısına çıkarmaya devam etmektedir. Bilmediği bu durumun Barış’ı da tüketmekte olduğudur. Barış Filiz’e karşı hayatının en zor rolünü oynarken, Filiz de kardeşleriyle en zor sınavını vermeye hazırlanmaktadır. Bir yandan onlara iyi bir gelecek hazırlamanın mücadelesini verirken, diğer yandan genç kızlığa geçişin sancısını yaşayan Kiraz’ın yanlış yollara sapmasını önlemeye çalışacaktır.

BİZİM HİKAYE KONUSU NEDİR?



5 kardeşine hem annelik hem babalık yapmaya çalışan Filiz, güne ödenmemiş fatura sürpriziyle başlar. Evin geçimi, faturalar derken işten işe koşturan Filiz'in en yakın arkadaşı Tülay'ın ısrarıyla komşularının kınasına gitmesi hayatında yeni bir sayfa açacaktır. O gece Filiz'in başına gelen kötü bir olay hayatına Barış'ın girmesine sebep olur. Bu olay sayesinde Barış ise bir süredir tekrar karşılaşmayı istediği kızın Filiz olduğunu öğrenir ve bu defa kızın hayatından geçip gitmesine izin vermez. Filiz'in hayatına dokunabilmek için elinden geleni yapmaya çalışsa da, Filiz'in kolay kolay buna izin vermeyeceği açıktır.



Eve destek olmak için ders veren Rahmet yeni öğrencisi Müjde’nin babasının hışmıyla karşılaşır ve kendini zor kurtarır. Kardeşi Hikmet ise yaşadığı imkansız aşkta şiirlerle teselli olmaya çalışmaktadır. Tüm yaptıklarına rağmen babasına kıyamayan Kiraz Filiz'e yardım etmeye çalışırken, Fikret ise tam tersine Filiz'in başına daha çok iş açar. Tek düşündüğü içmek olan Fikri içki parası bulabilmek için yaptığı sahtekarlıktan Barış'ın yardımlarıyla kurtulur. Üstelik Barış’ın Filiz’e yaptığı iyiliği paraya dönüştürmenin de yolunu bulacaktır,

BİZİM HİKAYE OYUNCULARI

Hazal Kaya - Filiz



Filiz evin güzeller güzeli, bahtsız en büyük kızıdır. Kardeşlerine annelik edebilmek için liseden sonra okumamış, evin maddi yükünü, kardeşlerinin bakımını ve sorumluluğunu üstlenmiştir.



Gururlu ve dik başlıdır. Kardeşlerini bir anne gibi sahiplenmiştir ve onların eğitimiyle yakından ilgilenir, hata yapmalarına fırsat vermez, tavizsiz ve serttir. En büyük korkusu ailesinin dağılması, kardeşlerinin okulu bırakması ve devlet tarafından alınıp çocuk yetiştirme yurtlarına verilmesidir.



Ailesini bir arada tutabilmek için babası Fikri’nin her türlü hırtlığına katlanmak, yer yer ona bile anne olmak zorunda kalır.



Hazal Kaya kimdir?



1 Ekim 1990'da İstanbul'te doğan Hazal Kaya İstanbul İtalyan Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir.



Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlayan Hazal Kaya lise eğitim hayatına devam ederken Cola Turka’nın reklam yüzü oldu. 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra, 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı.



Ardından Kanal D'de yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i canlandırmıştır. İlk oynadığı film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir’in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi. Aynı zamanda Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ders alan Kaya, sonra da Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi'nde Ümit Çırak'tan eğitim aldı.2011 Show TV'de başladığı Adını Feriha Koydum adlı diziyle Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaştı.



Aynı sene içinde Ay Büyürken Uyuyamam adlı sinema filminde Hülya karakterini canlandırdı. Yine başrolünü Engin Altan Düzyatan ile paylaştığı Bu Son Olsun adlı sinema filminde de Lale karakterini canlandırdı. 2012-2013 sezonunda ATV'de yayınlanan Son Yaz-Balkanlar 1912 ile ekrana döndü. Bir süre sonra da yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı İtirazım Var filminde Zeynep Bulut karakterini canlandırdı. Dünya çapında, birçok kategoride 2014’ün en önemli isimlerini seçen ichaps’te sanatçılar kategorisinde Hazal Kaya uluslararası mükemmelik madalyası alarak "dünyanın en etkili isimleri" arasında yer aldı. 2015 yılında ise TV8'de yayınlanan, başrolünü Aras Bulut İynemli ile paylaştığı Maral: En Güzel Hikayem dizisinde Maral Erdem karakterini canlandırdı. Geçen yıl, Onur Ünlü’nün yönetmenliğinde Kırık Kalpler Bankası filminde de yer aldı.



Hazal Kaya, Yapımcılığını MED Yapım’ın üstlendiği, Shameless uyarlaması "Bizim Hikaye" adlı dizi de Filiz karakteri ile ekranlara döndü. Türkçe'yle birlikte İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini de konuşabiliyor.



Hazal Kaya’nın Oynadığı Diziler



Bizim Hikaye / Filiz / 2017

Maral / 2015

Son Aşk / 2013

A.Ş.K / Azra / 2013

Son Yaz Balkanlar / 2012

Adını Feriha Koydum / Feriha / 2011

Behzat Ç. / Berna / 2010-2013

Aşk-ı Memnu / Nihal / 2008-2010

Genco / Özge / 2007

Acemi Cadı / Pelin / 2006

Taşların Sırrı / Bengü / 2006

Sıla / Berrin / 2006



Hazal Kaya’nın Oynadığı Filmler



Kırık Kalpler Bankası / Aslım / 2015

İtirazım Var / Zeynep / 2014

Mavi Dalga / Arzu / 2013

Otostop / 2012

Bu Son Olsun / 2012

Çalgı Çengi / 2011

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm /2011

Ay Büyürken Uyuyamam / 2011

Reha Özcan - Fikri



6 çocuğun babasıdır ama pek babalık yaptığı söylenemez. Bütün sorumluluğu büyük kızı Filiz’in üzerine yıkmış, küçük hesaplarının peşinde kendi hayatını yaşamaktadır.



Çalışmamayı şiar edinmiştir.



Çocuklarını doğru düzgün tanımaz, neyi sevip neyi sevmediklerini bilmez, bilmek için de bir çaba sarf etmez. Sözünü sakınmayan, kavgacı ve çıkarcı bir adamdır. Başına gelen her olaydan optimum fayda sağlamaya bakar.



Pek seveni olmasa da, o kendinden öyle memnundur ki, değişmeyi aklına bile getirmez.



Reha Özcan Kimdir?



Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 tarihinde Bingöl‘de doğmuştur. Aslen Boyabat’lıdır. Tam adı Ragıp Reha Özcan’dır. İlkokula Balıkesir’de gitti. Orta eğitimini, Kartal Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden 1987 yılında mezun oldu. Reha Özcan, Profesyonel tiyatro hayatına, 1987 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda başladı. 1990-1991 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu’na atandı. 1992-1993 sezonunda tayin olduğu Antalya’ya yerleşti ve meslek hayatına Antalya Devlet Tiyatrosu’nda devam etti. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi’nin Tiyatro kulübünde ve Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu’nda yönetmen olarak görev yaptı. 2010 – 2011 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu’na tayin oldu. Ekim 2016 ayında Devlet Tiyatrolarından emekli oldu. 2016 yılında Ferzan Özpetek‘in aynı ismi taşıyan kitabından uyarladığı “İstanbul Kırmızısı” adlı filminde yer aldı. 2017 yılında senaryosunu Müfit Can Saçıntı‘nın yazıp yönettiği “Yaşamak Güzel Şey” adlı sinema filminde Günay Karacaoğlu, Zihni Göktay, Yasemin Çonka, Recep Renan Bilek, Müfit Can Saçıntı ile beraber rol aldı.



Reha Özcan'ın Oynadığı Diziler



Bizim Hikaye / Fikri / 2017

Adı Efsane / Hasan / 2017

Gecenin Kraliçesi / 2015

Maral / Halis / 2015

Karadayı / Vehbi Duru / 2014

Fatih / 2013

Muhteşem Yüzyıl / Hüsrev Paşa / 2013

Suskunlar / Sait / 2012

Üsküdar’a Giderken / 2011

Kurtlar Vadisi Pusu / 2011

IV. Osman / Komiser Osman Toprak / 2009

Kollama / 2008

Dağlar Delisi / Porsuk / 2007

Naciye’yi Kim Sevmez / 2005



Reha Özcan'ın Oynadığı Filmler



Yaşamak Güzel Şey / 2017

İstanbul Kırmızısı / 2016

Sen Benim Herşeyimsin / 2016

Öyle ya da Böyle / Sadık / 2015

Çare-Sizlik / Hakim / 2014

Unutursam Fısılda / 2014

Buna Değer / 2014

Ölü ya da Diri /2013

Kor (Kısa Film) / 2013

Tepenin Ardı / Nusret / 2012

Yangın Var / 2011

Buhar (Kısa Film) / 2011

Bahtı Kara / Adnan / 2008

Burak Deniz - Barış



Barış zeki, dik kafalı ve kendine güvenlidir. Filiz’in hayatına giren gizemli bir genç adamdır.



İlk bakışta sıradan bir araba hırsızı mı yoksa vale mi; zengin mi yoksul mu anlaşılmaz; çünkü Barış hayatının yakın bir döneminde büyük bir kırılma yaşamış ve kendisine yeni bir hayat kurmak zorunda kalmıştır.



Filiz’le karşılaşıp ona aşık olur, onun güçlü karakterinden etkilenir. Ancak yoksul dünyasında ailesine sahip çıkmaya çalışan ve ayakları yere sağlam basan bu genç kızın güvenini kazanması hiç de kolay değildir. Barış onun güvenini kazanabilmek için çok uğraşır, ancak söylemek zorunda kaldığı yalanlar onu köşeye sıkıştırır. Filiz’i kaybetme noktasına gelir.



Burak Deniz kimdir?



17 Subat 1991 Izmit doğumludur.



Oyunculuk kariyerine henuz 17 yaşındayken İzmit’te katıldığı bir oyunculuk atölyesi derslerinde cast directoru ve yetenek avcısı Gokce Doruk Erten tarafından keşfedilmesiyle başlamıştır.

İlk dizisi “Kolej Günlüğü” 2011 yılında yönetmen Feride Kaytan, hemen sonrasında “Sultan” 2012 yılında yönetmenleri Şengül Halat Atak / Azime Kanal. 2013 – 2014 yıllarında Kaçak dizisi yönetmenleri Volkan Kocatürk / Serkan Birinci , 2015 yılında “Medcezir” Yönetmen Ali Bilgin, “Tatlı Küçük Yalancılar” Yönetmen Cem Karcı, “Gecenin Kraliçesi” Yönetmen Durul Taylan / Yağmur Taylan, 2016 – 2017 yıllarında “Aşk Laftan Anlamaz” Bahadır İnce / Müge Uğurlar ile çalışma şansını elde etmiştir… Şu anda Barış karakterini canlandırdığı “Bizim Hikaye” dizisinde yönetmen Serdar Gözelekli ve supervizor Merve Girgin ile çalışmaktadır.



2017 yılında Altın kelebek ödüllerinde hem En İyi Erkek Oyuncu hem de En İyi Komedi & Romantik Dizi Erkek Oyuncu dallarında adaydır.



Burak Deniz'in Oynadığı Diziler



Bizim Hikaye / Barış / 2017

Aşk Laftan Anlamaz / Murat / 2016-2017

Gecenin Kraliçesi / Mert / 2015

Tatlı Küçük Yalancılar / Toprak / 2015

Medcezir / Aras / 2014

Kaçak / Burak / 2013

Sultan / Tarık / 2012

Kolej Günlüğü / Onur / 2011



Burak Deniz'in Oynadığı Filmler



Arada / 2017