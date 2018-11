Bizim Hikaye 49.yeni bölüm fragmanı Bizim Hikaye son 48.bölüm izle FOX TV’de

Bizim Hikaye 49.yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bizim Hikaye son 48.bölüm izle FOX TV’de! Sevilen dizi Bizim Hikaye son bölümde neler yaşandı? Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanları an be an takip ediliyor. Reytingleri yerinden oynatan Bizim Hikaye dizisi her Perşembe saat 20.00’da izleyicisini ekran başına kilitliyor. Bizim Hikaye son bölümde Barış'ın oğlu Savaş'ın kalp nakil sırasında birinci sıraya yerleşiyor. Nihal sevinçle Barış'a sarılıyor. Barış, naklin her an olabileceğini ve oğlunun diğer çocuklar gibi koşup oynayabileceğini söylüyor. Bizim Hikaye 48. yeni bölüm fragmanında ise; Barış, Selim'e Filiz'in yanında oradan taşınmayacağını ve Selim'in ev sahibi ile konuşmasını anlatıyor. Selim mal sahibini tehdit etmiş. Filiz bunu duyunca çok kızıyor ve ‘arkadan iş çevirmeyi sana hiç yakıştıramadım' diyor ve Selim'i kovuyor. Barış oğluyla Filiz'lerin evine geliyor ve onları çok özlediğini söylüyor. İşte merak edilen Bizim Hikaye son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı star.com.tr’de…

BİZİM HİKAYE 48.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Barış'ın en zor anında ona yine Filiz destek olmuş ve ona karşı olan öfkesini unutmuştur. Savaş'ın kalp naklinin başarılı olması da herkesi sevindirmiştir. Artık oğlu ölüm tehlikesini atlattığı için Barış'ı Filiz'den ayrı tutabilecek hiçbir şey yoktur. Filiz ise bir yandan Rahmet'i doğru yola sokmaya ve büyük bir siparişi yetiştirmeye çalışırken, bir yandan da Barış'ı tamamen unutmaya çalışıyordur. Fakat Filiz'in Selim'e olan güvenini kaybetmesi ile Barış'ın yeniden Elibollar'ın arasına girmesi Filiz'i çok zorlar. Kırk tarakta bezi olan Filiz, birini mutlaka elinden kaçıracaktır.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 47. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evde hazırlıklar yapılıyor. Çünkü misafir gelecek. Tufan da geliyor ama Tülay tavır devam ediyor. Fırında börek almaya giden Çiçek, Cemil ile karşılaşıyor. Cemil'e börek ikram eden Çiçek ile aralarında tatlı bir sohbet geçiyor. Merakla beklenen misafir ise; Selim çıkıyor. Evdekiler neden Selim için bu kadar hazırlık yapıldığını anlamıyor. Hatta Selim'in yanında Filiz'i utandırıyorlar. Filiz, Selim ile olan ilişkisini açıklıyor. Ciddi bir yola girmeye karar verdiklerini söylüyor. Tülay çok seviniyor. Fikri'nin derdi ise beşi bir yerde.

Tufan'ın ısrarlarından bunalan Tülay evden gidiyor. Tufan çaresiz ‘ne yapacağım' diyor. Filiz, Tufan'a ‘aşkının peşinden git' öğüdü veriyor.

BARIŞ'IN OĞLU İÇİN MÜTHİŞ HABER

Barış'ın oğlu Savaş'ın kalp nakil sırasında birinci sıraya yerleşiyor. Nihal sevinçle Barış'a sarılıyor. Barış, naklin her an olabileceğini ve oğlunun diğer çocuklar gibi koşup oynayabileceğini söylüyor.

TUFAN İLE TÜLAY BOŞANMANIN EŞİĞİNDE

Tufan ile Tülay arasında almaz duvarlar örülüyor. Tülay, Tufan'a her baktığında kaybettiği bebeklerini gördüğünü ve boşanmak istediğini söylüyor. Tufan beraber olsalar da olamasalar da geri gelmeyeceklerini söylüyor. Bir de yerine yenisini koyarız deyince Tülay şiddetle Tufan'a saldırıyor. Bebeklerinden bir eşya gibi bahsettiğini söyleyerek Tufan'ı kovuyor.

FİLİZ'DEN BARIŞ'A: SELİM İLE BİRLİKTEYİZ

Barış elinde kitapla Filiz'in yanına geliyor. Kitap Kiraz için. Filiz, Barış'a Selim ile birlikte olduklarını ve ciddi bir yola girmeye karar verdiklerini söylüyor. Barış bir anda parlıyor adamı sevmiyorsun böyle bir şey yapmamalısın diye Filiz'e çıkışıyor. Barış her şeyi baştan anlatmak istiyor ama Filiz bildiğini söylüyor. Ayrıca Barış'a kızmadığını ve yapması gerekeni yaptığını söylüyor. Filiz aile kurmak istediğini de belirtiyor. Barış, inatla ‘beni sevmediğini söyle' diyor. Ama Filiz gözleri dolu dolu ‘bunun hiçbir önemi yok' diyor. Barış ısrara devam edince ‘Filiz hasta ettin beni, iyileşmek istiyorum' diyerek onu gönderiyor.

RAHMET FİLİZ'İ YIKIYOR

Derin, Rahmet'in üniversitede öğrenci olmadığını hademe olduğunu Filiz'e söylüyor. Hikmet ve evdekiler de bu ana tanık oluyor. Filiz Rahmet'e en büyük hayal kırıklığı olduğunu söylüyor.

BİZİM HİKAYE KONUSU

Şehrin yoksul semtlerinden birinde hayata tutunma mücadelesi gösteren bir aile ve adeta o ailenin annesi haline gelen en büyük çocuğu Filiz’in hayatını anlatıyor. Anneleri çocuklarını terk ettiğinden beri 5 küçük kardeşine bakmak durumunda kalan Filiz içki bağımlısı babalarına rağmen ailesine sahip çıkar ve hayata sıkı sıkı sarılmaya çalışır. Filiz’in kardeşleri de aynı Filiz gibi güçlü, başlarını dik tutan, başlarının çaresine bakmayı bilen çocuklardır. Filiz tüm hayatını kardeşlerinin geleceğine adamış, en yakın arkadaşı Tülay’dan ve kardeşlerinden başka kimsesi olmayan, günü birlik işlerle para kazanmaya çalışan büyük bir genç kızken hayatına yakışıklı ve Karizmatik Barış girer. Bir anda çıkıp gelen Barış hem Filiz’in gönlünü kazanabilmek hemde ailenin bir parçası olabilmek için elinden geleni yapacaktır. Filiz’e ilk gördüğü andan itibaren aşık olan Barış onu etkileyebilmek için harekete geçerken Filiz bu zorlu hayatta aşka zamanı olmadığını düşünerek hislerini bastırır.

Hayatını sadece içmeye ve kolay yoldan para kazanmaya çalışan babaları Fikri’ye rağmen birbirlerine tutunup mutlu olmaya çalışan 7 kardeş ve Filiz’e aşık olan Barış’ın kesişen yolları hikayeyi farklı yerlere götürecektir.

BİZİM HİKAYE’DE KİMLER OYNUYOR? İŞTE BİZİM HİKAYE OYUNCULARI

Dizinin oyunu kadrosunda Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan’ın yanı sıra, Nesrin Cavadzade, Yağızcan Konyalı, Nejat Uygur, Pınar Töre, Berkay Akın, Evrim Doğan, İsmail Karagöz, Korhan Fırat, Mehmetcan Mincinozlu, Alp Akar, Zeynep Selimoğlu ve Ömer Sevgi gibi deneyimli oyuncular da yer alıyor.

FİLİZ (HAZAL KAYA)

1997 yılında anne babası ayrılmıştır. Aynı zamanda Hazal Kaya'nın 7 yaşında baleye başladığı yıldır. Anne ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı.

Lisede eğitim hayatına devam ederken Cola Turka'nın reklam yüzü olmuştur. Henüz lisedeyken katalog çekimlerine ve bazı ajanslara başvuruda bulunmuştur.

BARIŞ (BURAK DENİZ)

Burak Deniz, 20 Ekim 1989 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Burak Deniz, 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı “Kolej Günlüğü” adlı dizide Onur karakterini canlandırırken,Özge Çelik ve Furkan Andıç ile birlikte oynadı.

2012 yılında “Sultan” dizisinde Tarık karakterini canlandırırken, Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak,Nur Sürer, Settar Tanrıöğen ile oynadı.

FİKRİ (REHA ÖZCAN)

Reha Özcan 5 Temmuz 1965 yılında Bingöl’de doğdu. Serhat Özcan’ın kardeşidir. Kartal Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra, lisans eğitimini, 1987 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamladı. Profesyonel tiyatro hayatına, 1987 de Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda başladı.

Yağızcan Konyalı (Rahmet)

Rahmet lise son sınıf öğrencisidir. Derslerinde çok başarılı, zeki ve atak bir gençtir. Ancak okul başarısı onun için fazla bir şey ifade etmez. Okulu ve arkadaş çevresini para kazanmak için kullanır. Kimi zaman arkadaşlarının yerine sınava girerek kimi zaman da özel ders vererek evin geçimine katkı sağlar. Derinliği ve algısı yüksek bir gençtir.

Zekasını ve yeteneğini ciddiye almaz, ablası Filiz böyle giderse ‘harcanacağından’ korkar.

Ablasına her konuda destek olur, kardeşlerine düşkün ve korumacıdır. Annesine ise terk edip gittiği için kızgındır.

Nejat Uygur (Hikmet)Hikmet lise öğrencisidir. İçe kapalı, duygulu ve utangaç bir çocuktur. Okuldan arta kalan zamanlarında markette çalışıp eve katkı sağlar. Annesine en çok benzeyen o olduğu için Babalarının hiddetinden nasibini en çok o alır ve sürekli onun sataşmalarına maruz kalır.

Market sahibinin genç karısı Esra’ya aşıktır. Bu aşkın platonik mi kalacağı yoksa Hikmet’in harekete mi geçeceği belirsizdir.

Kendine güvenmez, fiziki görünümünü beğenmez, içine kapalı ve sessizdir.

Zeynep Selimoğlu (Kiraz)Kiraz ortaokul öğrencisidir. Yaşından daha büyük bir olgunluktadır. Duyarlı ve iyi niyetlidir. Ev işlerinde ve küçük kardeşlerinin bakımında ablasına yardım eder.

Diğer kardeşlerinin aksine babasına düşkündür, ona her zaman şefkatle ve sevgiyle yaklaşır. Fikri için de Kiraz’ın yeri ayrıdır, kendisini bir tek onun sevdiğine inanır.

Alp Akar (Fikret)

Fikret ortaokul öğrencisidir. Haylaz ve hareketlidir. Sokağın en haşarı çocuğudur. Elinden mançukası eksik olmaz. Kendinden yaşça büyük serseri çocuklara özenir. Duygularını belli etmeyen, kapalı bir çocuktur. Babasına karşı o da ilgisizdir. Kendine rol model olarak abilerini alır. O da diğerleri gibi zor hayatlarının farkındadır.

Ömer Sevgi (İsmet)

Evin en küçük erkek çocuğudur. Sessiz sakin ve uyumlu bir çocuktur. Sıradışı görünümlüdür. Babası yakışıklı İsmet'in oyuncu olup kendisini bu hayattan kurtaracağını düşünür.

Evin en küçüğü olduğu için anne ihtiyacı en yüksek olandır ve ailenin annesi eve geldiğinde diğer çocuklar kadını reddetse de ilk o “anne” der.