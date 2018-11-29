Bizim Hikaye dizisi izle 50.yeni bölüm fragmanı | Bizim Hikaye son 49.bölüm FOX TV canlı izle
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Bizim Hikaye 50.yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? Bizim Hikaye 49.son bölümünde neler yaşandı? Bizim Hikaye dizinin yeni oyuncuları kimdir? Konusu nedir? Dizi nerede çekiliyor? Soruların yanıtları ve Bizim Hikaye 49.son bölüm izleme linki ile ilgili detaylar star.com.tr’de. Ekranların sevilen dizisi Bizim Hikaye yine heyecan dolu bir bölüm ile izleyicisinin karşısına çıktı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile yayına girdiği ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen Bizim Hikaye dizisi 49.son bölümünde; Filiz’le Barış el ele tutuştuğu anda tüm dünya birleşmiş gibi üstlerine gelir. Bir yandan çocukların mutluluğu, diğer yandan Elibol kardeşlerin duruma ikna edilmesi, atölyenin soyulması, üst üste binen borçlar, terk edilen sevgililer ve eşler hepsi bir olup dağ gibi Barış ve Filiz'in karşısına dikilir. Gerilim aşk ve tutku dolu sahneleriyle seyirciyi heyecanlandıran Bizim Hikaye dizisinin 50.yeni bölüm fragmanı ve 49.son bölümde yaşanan tüm detaylar ve yeni gelişmeler haberimizde.
BİZİM HİKAYE 50.BÖLÜM FRAGMANI
Bizim Hikaye 50.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.
BİZİM HİKAYE 49.BÖLÜM ÖZETİ
Bizim Hikaye dizisinde bu hafta, Filiz’le Barış el ele tutuştuğu anda tüm dünya birleşmiş gibi üstlerine gelir. Bir yandan çocukların mutluluğu, diğer yandan Elibol kardeşlerin duruma ikna edilmesi, atölyenin soyulması, üst üste binen borçlar, terk edilen sevgililer ve eşler hepsi bir olup dağ gibi Barış ve Filiz'in karşısına dikilir. Ama bu kez aşklarına sahip çıkan ve ellerini bırakmamaya kararlı iki aşık insan vardır. Filiz ve Barış karşılaştıkları her sorunla birlikte mücadele etmeye kararlıdır. Filiz’in bu son maceraya adım atarken Barış’tan aldığı tek bir söz vardır; o da bir daha asla yalan söylememesi ve çocukların zarar görmesine izin vermemesidir. Onların aşkı en zor sınavına hazırlanırken kardeşlerinin ölüm kalım savaşı verdiğinden habersizdirler.
BİZİM HİKAYE 49. BÖLÜM FRAGMANI
BİZİM HİKAYE 48.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Bizim Hikaye son bölümünde; Barış'ın en zor anında ona yine Filiz destek olmuş ve ona karşı olan öfkesini unutmuştur. Savaş'ın kalp naklinin başarılı olması da herkesi sevindirmiştir. Artık oğlu ölüm tehlikesini atlattığı için Barış'ı Filiz'den ayrı tutabilecek hiçbir şey yoktur.
BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM - FOXTV CANLI İZLE
Filiz ise bir yandan Rahmet'i doğru yola sokmaya ve büyük bir siparişi yetiştirmeye çalışırken, bir yandan da Barış'ı tamamen unutmaya çalışıyordur. Fakat Filiz'in Selim'e olan güvenini kaybetmesi ile Barış'ın yeniden Elibollar'ın arasına girmesi Filiz'i çok zorlar. Kırk tarakta bezi olan Filiz, birini mutlaka elinden kaçıracaktır.
BİZİM HİKAYE 49. BÖLÜM FRAGMANI
BİZİM HİKAYE DİZİ OYUNCULARI KİMDİR?
HAZAL KAYA/ Filiz
Filiz kimdir?
Filiz evin güzeller güzeli, bahtsız en büyük kızıdır. Kardeşlerine annelik edebilmek için liseden sonra okumamış, evin maddi yükünü, kardeşlerinin bakımını ve sorumluluğunu üstlenmiştir.
Gururlu ve dik başlıdır. Kardeşlerini bir anne gibi sahiplenmiştir ve onların eğitimiyle yakından ilgilenir, hata yapmalarına fırsat vermez, tavizsiz ve serttir. En büyük korkusu ailesinin dağılması, kardeşlerinin okulu bırakması ve devlet tarafından alınıp çocuk yetiştirme yurtlarına verilmesidir.
Ailesini bir arada tutabilmek için babası Fikri’nin her türlü hırtlığına katlanmak, yer yer ona bile anne olmak zorunda kalır.
Hazal Kaya kimdir?
1 Ekim 1990'da İstanbul'te doğan Hazal Kaya İstanbul İtalyan Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir.
Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlayan Hazal Kaya lise eğitim hayatına devam ederken Cola Turka’nın reklam yüzü oldu. 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra, 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı.
Ardından Kanal D'de yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i canlandırmıştır. İlk oynadığı film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir’in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi. Aynı zamanda Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ders alan Kaya, sonra da Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi'nde Ümit Çırak'tan eğitim aldı.
2011 Show TV'de başladığı Adını Feriha Koydum adlı diziyle Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaştı.
Aynı sene içinde Ay Büyürken Uyuyamam adlı sinema filminde Hülya karakterini canlandırdı. Yine başrolünü Engin Altan Düzyatan ile paylaştığı Bu Son Olsun adlı sinema filminde de Lale karakterini canlandırdı. 2012-2013 sezonunda ATV'de yayınlanan Son Yaz-Balkanlar 1912 ile ekrana döndü. Bir süre sonra da yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı İtirazım Var filminde Zeynep Bulut karakterini canlandırdı. Dünya çapında, birçok kategoride 2014’ün en önemli isimlerini seçen ichaps’te sanatçılar kategorisinde Hazal Kaya uluslararası mükemmelik madalyası alarak "dünyanın en etkili isimleri" arasında yer aldı. 2015 yılında ise TV8'de yayınlanan, başrolünü Aras Bulut İynemli ile paylaştığı Maral: En Güzel Hikayem dizisinde Maral Erdem karakterini canlandırdı. Geçen yıl, Onur Ünlü’nün yönetmenliğinde Kırık Kalpler Bankası filminde de yer aldı.
Hazal Kaya, Yapımcılığını MED Yapım’ın üstlendiği, Shameless uyarlaması "Bizim Hikaye" adlı dizi de Filiz karakteri ile ekranlara döndü. Türkçe'yle birlikte İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini de konuşabiliyor.
Hazal Kaya’nın Oynadığı Diziler
Bizim Hikaye / Filiz / 2017
Maral / 2015
Son Aşk / 2013
A.Ş.K / Azra / 2013
Son Yaz Balkanlar / 2012
Adını Feriha Koydum / Feriha / 2011
Behzat Ç. / Berna / 2010-2013
Aşk-ı Memnu / Nihal / 2008-2010
Genco / Özge / 2007
Acemi Cadı / Pelin / 2006
Taşların Sırrı / Bengü / 2006
Sıla / Berrin / 2006
Hazal Kaya’nın Oynadığı Filmler
Kırık Kalpler Bankası / Aslım / 2015
İtirazım Var / Zeynep / 2014
Mavi Dalga / Arzu / 2013
Otostop / 2012
Bu Son Olsun / 2012
Çalgı Çengi / 2011
Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm /2011
Ay Büyürken Uyuyamam / 2011
BURAK DENİZ / Barış
Barış kimdir?
Barış zeki, dik kafalı ve kendine güvenlidir. Filiz’in hayatına giren gizemli bir genç adamdır.
İlk bakışta sıradan bir araba hırsızı mı yoksa vale mi; zengin mi yoksul mu anlaşılmaz; çünkü Barış hayatının yakın bir döneminde büyük bir kırılma yaşamış ve kendisine yeni bir hayat kurmak zorunda kalmıştır.
Filiz’le karşılaşıp ona aşık olur, onun güçlü karakterinden etkilenir. Ancak yoksul dünyasında ailesine sahip çıkmaya çalışan ve ayakları yere sağlam basan bu genç kızın güvenini kazanması hiç de kolay değildir. Barış onun güvenini kazanabilmek için çok uğraşır, ancak söylemek zorunda kaldığı yalanlar onu köşeye sıkıştırır. Filiz’i kaybetme noktasına gelir.
Burak Deniz kimdir?
17 Subat 1991 Izmit doğumludur.
Oyunculuk kariyerine henuz 17 yaşındayken İzmit’te katıldığı bir oyunculuk atölyesi derslerinde cast directoru ve yetenek avcısı Gokce Doruk Erten tarafından keşfedilmesiyle başlamıştır.
İlk dizisi “Kolej Günlüğü” 2011 yılında yönetmen Feride Kaytan, hemen sonrasında “Sultan” 2012 yılında yönetmenleri Şengül Halat Atak / Azime Kanal. 2013 – 2014 yıllarında Kaçak dizisi yönetmenleri Volkan Kocatürk / Serkan Birinci , 2015 yılında “Medcezir” Yönetmen Ali Bilgin, “Tatlı Küçük Yalancılar” Yönetmen Cem Karcı, “Gecenin Kraliçesi” Yönetmen Durul Taylan / Yağmur Taylan, 2016 – 2017 yıllarında “Aşk Laftan Anlamaz” Bahadır İnce / Müge Uğurlar ile çalışma şansını elde etmiştir… Şu anda Barış karakterini canlandırdığı “Bizim Hikaye” dizisinde yönetmen Serdar Gözelekli ve supervizor Merve Girgin ile çalışmaktadır.
2017 yılında Altın kelebek ödüllerinde hem En İyi Erkek Oyuncu hem de En İyi Komedi & Romantik Dizi Erkek Oyuncu dallarında adaydır.
Burak Deniz'in Oynadığı Diziler
Bizim Hikaye / Barış / 2017
Aşk Laftan Anlamaz / Murat / 2016-2017
Gecenin Kraliçesi / Mert / 2015
Tatlı Küçük Yalancılar / Toprak / 2015
Medcezir / Aras / 2014
Kaçak / Burak / 2013
Sultan / Tarık / 2012
Kolej Günlüğü / Onur / 2011
Burak Deniz'in Oynadığı Filmler
Arada / 2017
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