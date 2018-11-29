Bizim Hikaye dizisi izle 50.yeni bölüm fragmanı | Bizim Hikaye son 49.bölüm FOX TV canlı izle

Bizim Hikaye 50.yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? Bizim Hikaye 49.son bölümünde neler yaşandı? Bizim Hikaye dizinin yeni oyuncuları kimdir? Konusu nedir? Dizi nerede çekiliyor? Soruların yanıtları ve Bizim Hikaye 49.son bölüm izleme linki ile ilgili detaylar star.com.tr’de. Ekranların sevilen dizisi Bizim Hikaye yine heyecan dolu bir bölüm ile izleyicisinin karşısına çıktı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile yayına girdiği ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen Bizim Hikaye dizisi 49.son bölümünde; Filiz’le Barış el ele tutuştuğu anda tüm dünya birleşmiş gibi üstlerine gelir. Bir yandan çocukların mutluluğu, diğer yandan Elibol kardeşlerin duruma ikna edilmesi, atölyenin soyulması, üst üste binen borçlar, terk edilen sevgililer ve eşler hepsi bir olup dağ gibi Barış ve Filiz'in karşısına dikilir. Gerilim aşk ve tutku dolu sahneleriyle seyirciyi heyecanlandıran Bizim Hikaye dizisinin 50.yeni bölüm fragmanı ve 49.son bölümde yaşanan tüm detaylar ve yeni gelişmeler haberimizde.



BİZİM HİKAYE 50.BÖLÜM FRAGMANI



Bizim Hikaye 50.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.







BİZİM HİKAYE 49.BÖLÜM ÖZETİ



Bizim Hikaye dizisinde bu hafta, Filiz’le Barış el ele tutuştuğu anda tüm dünya birleşmiş gibi üstlerine gelir. Bir yandan çocukların mutluluğu, diğer yandan Elibol kardeşlerin duruma ikna edilmesi, atölyenin soyulması, üst üste binen borçlar, terk edilen sevgililer ve eşler hepsi bir olup dağ gibi Barış ve Filiz'in karşısına dikilir. Ama bu kez aşklarına sahip çıkan ve ellerini bırakmamaya kararlı iki aşık insan vardır. Filiz ve Barış karşılaştıkları her sorunla birlikte mücadele etmeye kararlıdır. Filiz’in bu son maceraya adım atarken Barış’tan aldığı tek bir söz vardır; o da bir daha asla yalan söylememesi ve çocukların zarar görmesine izin vermemesidir. Onların aşkı en zor sınavına hazırlanırken kardeşlerinin ölüm kalım savaşı verdiğinden habersizdirler.



BİZİM HİKAYE 49. BÖLÜM FRAGMANI







BİZİM HİKAYE 48.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Bizim Hikaye son bölümünde; Barış'ın en zor anında ona yine Filiz destek olmuş ve ona karşı olan öfkesini unutmuştur. Savaş'ın kalp naklinin başarılı olması da herkesi sevindirmiştir. Artık oğlu ölüm tehlikesini atlattığı için Barış'ı Filiz'den ayrı tutabilecek hiçbir şey yoktur.

Filiz ise bir yandan Rahmet'i doğru yola sokmaya ve büyük bir siparişi yetiştirmeye çalışırken, bir yandan da Barış'ı tamamen unutmaya çalışıyordur. Fakat Filiz'in Selim'e olan güvenini kaybetmesi ile Barış'ın yeniden Elibollar'ın arasına girmesi Filiz'i çok zorlar. Kırk tarakta bezi olan Filiz, birini mutlaka elinden kaçıracaktır.



BİZİM HİKAYE 49. BÖLÜM FRAGMANI







BİZİM HİKAYE DİZİ OYUNCULARI KİMDİR?



HAZAL KAYA/ Filiz



Filiz kimdir?



Filiz evin güzeller güzeli, bahtsız en büyük kızıdır. Kardeşlerine annelik edebilmek için liseden sonra okumamış, evin maddi yükünü, kardeşlerinin bakımını ve sorumluluğunu üstlenmiştir.



Gururlu ve dik başlıdır. Kardeşlerini bir anne gibi sahiplenmiştir ve onların eğitimiyle yakından ilgilenir, hata yapmalarına fırsat vermez, tavizsiz ve serttir. En büyük korkusu ailesinin dağılması, kardeşlerinin okulu bırakması ve devlet tarafından alınıp çocuk yetiştirme yurtlarına verilmesidir.



Ailesini bir arada tutabilmek için babası Fikri’nin her türlü hırtlığına katlanmak, yer yer ona bile anne olmak zorunda kalır.



Hazal Kaya kimdir?



1 Ekim 1990'da İstanbul'te doğan Hazal Kaya İstanbul İtalyan Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir.



Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlayan Hazal Kaya lise eğitim hayatına devam ederken Cola Turka’nın reklam yüzü oldu. 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra, 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı.



Ardından Kanal D'de yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i canlandırmıştır. İlk oynadığı film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir’in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi. Aynı zamanda Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ders alan Kaya, sonra da Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi'nde Ümit Çırak'tan eğitim aldı.



