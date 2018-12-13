Bizim Hikaye dizisi izle 52.yeni bölüm fragmanı | Bizim Hikaye son 51.bölüm FOX TV izleme linki

Bizim Hikaye dizisi 52.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Bizim Hikaye son 51.bölüm FOX TV izleme linki dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Perşembe akşamlarının reyting birincisi Bizim Hikaye son bölümü, oyuncu kadrosu, hikayesi ve yeni bölüm fragman görüntüleri ile ilgili yeni gelişmeleri bu haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevile dizisi Bizim Hikaye dizisi 51.son bölümünde bu hafta; Elibollar bir yandan Fiko’nun merdivenden ittiği çocuğun başlarına açtığı beladan kurtulmaya çalışırken, bir yandan da Kiraz’la uğraşmaktadır. Barış’ın tüm ikazlarına rağmen kendiyle ilgilenmeyi ihmal eden Filiz ise gittikçe daha çok hastalanmaktadır. Barış’ın hem aileyi, hem de Filiz’i koruma çabaları tam meyvesini verecekken, Fiko’yla Kiraz’ın başına buyruk hareketleri bardağı taşıran son damla olur ve Elibollar bu kez Filiz’i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan’ın başrollerde oynadığı, Shameless uyarlaması olan Bizim Hikaye dizisinin Bizim Hikaye dizisi 52.yeni bölüm fragmanı ve 51.son bölüm izleme linki haberimizde. Dizi ile ilgili son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemiz üzerineden ulaşabilirsiniz.

Bizim Hikaye oyuncuları arasında, Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan’a ile birlikte Nesrin Cevadzade, Yağızcan Konyalı, Nejat Uygur, Pınar Töre, Berkay Akın, Evrim Doğan, İsmail Karagöz, Korhan Fırat, Mehmetcan Mincinozlu, Alp Akar, Zeynep Selimoğlu ve Ömer Sevgi eşlik ediyor.

BİZİM HİKAYE 52.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bizim Hikaye dizisi 52.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

BİZİM HİKAYE 51.BÖLÜMÜNDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

Bizim Hikaye 51.son bölümünde bu hafta; Elibollar bir yandan Fiko’nun merdivenden ittiği çocuğun başlarına açtığı beladan kurtulmaya çalışırken, bir yandan da Kiraz’la uğraşmaktadır. Barış’ın tüm ikazlarına rağmen kendiyle ilgilenmeyi ihmal eden Filiz ise gittikçe daha çok hastalanmaktadır.

Barış’ın hem aileyi, hem de Filiz’i koruma çabaları tam meyvesini verecekken, Fiko’yla Kiraz’ın başına buyruk hareketleri bardağı taşıran son damla olur ve Elibollar bu kez Filiz’i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Yaptıklarının bedelini ablalarını kaybetmekle ödeyecek olmanın farkına varan Elibollar, Filiz’in etrafında tek yürek olmuşken, bu kez tehlike bambaşka yerden gelir. Barış, Filiz’i neyin bu kadar hasta ettiğini anlamaya çalışırken kendini büyük bir ikilemin tam ortasında bulur.

BİZİM HİKAYE 51.BÖLÜM FRAGMANI

BİZİM HİKAYE 50.SON BÖLÜM İZLEYİCİYİ EKRANA KİLİTLEDİ

Bizim Hikaye 50.son bölümünde geçtiğimiz hafta: Filiz daha Savaş’ın ona çıkışının şokunu atlatamadan Hikmet’in peşine koşar. Elibollar bu kez de Çiçek’in eski kocasının yarattığı dehşetle başa çıkmak zorundadır ancak Çiçek’in eski kocasıyla ilgili başka planları vardır. Filiz tüm bunlarla mücadele ederken bir yandan da atölyelerini batmaktan kurtarmaya çalışmaktadır.

Barış’ın ise Nihal’den kurtulmak için çok daha kestirme bir yolu vardır. Barış’ın Nihal’den kurtulma planı Filiz ve ailesinin başını belaya sokmakta gecikmez. Nihal her hareketiyle onları bu kadar kolay rahat bırakmayacağını göstermektedir. Bu durum Filiz’in ailesinde de Barış’a karşı çatlaklar oluşmasına neden olur. Bu sırada Filiz’lere gelen bir iş teklifi sonunda rahat bir nefes almalarına neden olsa da, bunun başlarına açacağı büyük beladan henüz haberleri yoktur.

BİZİM HİKAYE DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Filiz (Hazal Kaya)



Filiz evin güzeller güzeli, bahtsız en büyük kızıdır. Kardeşlerine annelik edebilmek için liseden sonra okumamış, evin maddi yükünü, kardeşlerinin bakımını ve sorumluluğunu üstlenmiştir.



Gururlu ve dik başlıdır. Kardeşlerini bir anne gibi sahiplenmiştir ve onların eğitimiyle yakından ilgilenir, hata yapmalarına fırsat vermez, tavizsiz ve serttir. En büyük korkusu ailesinin dağılması, kardeşlerinin okulu bırakması ve devlet tarafından alınıp çocuk yetiştirme yurtlarına verilmesidir.



Ailesini bir arada tutabilmek için babası Fikri’nin her türlü hırtlığına katlanmak, yer yer ona bile anne olmak zorunda kalır.





Hazal Kaya kimdir?





1 Ekim 1990'da İstanbul'te doğan Hazal Kaya İstanbul İtalyan Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir.





Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlayan Hazal Kaya lise eğitim hayatına devam ederken Cola Turka’nın reklam yüzü oldu. 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra, 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı.





Ardından Kanal D'de yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i canlandırmıştır. İlk oynadığı film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir’in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi. Aynı zamanda Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ders alan Kaya, sonra da Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi'nde Ümit Çırak'tan eğitim aldı.



2011 Show TV'de başladığı Adını Feriha Koydum adlı diziyle Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaştı.





Aynı sene içinde Ay Büyürken Uyuyamam adlı sinema filminde Hülya karakterini canlandırdı. Yine başrolünü Engin Altan Düzyatan ile paylaştığı Bu Son Olsun adlı sinema filminde de Lale karakterini canlandırdı. 2012-2013 sezonunda ATV'de yayınlanan Son Yaz-Balkanlar 1912 ile ekrana döndü. Bir süre sonra da yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı İtirazım Var filminde Zeynep Bulut karakterini canlandırdı. Dünya çapında, birçok kategoride 2014’ün en önemli isimlerini seçen ichaps’te sanatçılar kategorisinde Hazal Kaya uluslararası mükemmelik madalyası alarak "dünyanın en etkili isimleri" arasında yer aldı. 2015 yılında ise TV8'de yayınlanan, başrolünü Aras Bulut İynemli ile paylaştığı Maral: En Güzel Hikayem dizisinde Maral Erdem karakterini canlandırdı. Geçen yıl, Onur Ünlü’nün yönetmenliğinde Kırık Kalpler Bankası filminde de yer aldı.





Hazal Kaya, Yapımcılığını MED Yapım’ın üstlendiği, Shameless uyarlaması "Bizim Hikaye" adlı dizi de Filiz karakteri ile ekranlara döndü. Türkçe'yle birlikte İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini de konuşabiliyor.



Hazal Kaya’nın Oynadığı Diziler



Bizim Hikaye / Filiz / 2017

Maral / 2015

Son Aşk / 2013

A.Ş.K / Azra / 2013

Son Yaz Balkanlar / 2012

Adını Feriha Koydum / Feriha / 2011

Behzat Ç. / Berna / 2010-2013

Aşk-ı Memnu / Nihal / 2008-2010

Genco / Özge / 2007

Acemi Cadı / Pelin / 2006

Taşların Sırrı / Bengü / 2006

Sıla / Berrin / 2006





Hazal Kaya’nın Oynadığı Filmler



Kırık Kalpler Bankası / Aslım / 2015

İtirazım Var / Zeynep / 2014

Mavi Dalga / Arzu / 2013

Otostop / 2012

Bu Son Olsun / 2012

Çalgı Çengi / 2011

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm /2011

Ay Büyürken Uyuyamam / 2011

Burak Deniz (Barış)



Barış zeki, dik kafalı ve kendine güvenlidir. Filiz’in hayatına giren gizemli bir genç adamdır.



İlk bakışta sıradan bir araba hırsızı mı yoksa vale mi; zengin mi yoksul mu anlaşılmaz; çünkü Barış hayatının yakın bir döneminde büyük bir kırılma yaşamış ve kendisine yeni bir hayat kurmak zorunda kalmıştır.



Filiz’le karşılaşıp ona aşık olur, onun güçlü karakterinden etkilenir. Ancak yoksul dünyasında ailesine sahip çıkmaya çalışan ve ayakları yere sağlam basan bu genç kızın güvenini kazanması hiç de kolay değildir. Barış onun güvenini kazanabilmek için çok uğraşır, ancak söylemek zorunda kaldığı yalanlar onu köşeye sıkıştırır. Filiz’i kaybetme noktasına gelir.





Burak Deniz kimdir?





17 Subat 1991 Izmit doğumludur.



Oyunculuk kariyerine henuz 17 yaşındayken İzmit’te katıldığı bir oyunculuk atölyesi derslerinde cast directoru ve yetenek avcısı Gokce Doruk Erten tarafından keşfedilmesiyle başlamıştır.

İlk dizisi “Kolej Günlüğü” 2011 yılında yönetmen Feride Kaytan, hemen sonrasında “Sultan” 2012 yılında yönetmenleri Şengül Halat Atak / Azime Kanal. 2013 – 2014 yıllarında Kaçak dizisi yönetmenleri Volkan Kocatürk / Serkan Birinci , 2015 yılında “Medcezir” Yönetmen Ali Bilgin, “Tatlı Küçük Yalancılar” Yönetmen Cem Karcı, “Gecenin Kraliçesi” Yönetmen Durul Taylan / Yağmur Taylan, 2016 – 2017 yıllarında “Aşk Laftan Anlamaz” Bahadır İnce / Müge Uğurlar ile çalışma şansını elde etmiştir… Şu anda Barış karakterini canlandırdığı “Bizim Hikaye” dizisinde yönetmen Serdar Gözelekli ve supervizor Merve Girgin ile çalışmaktadır.



2017 yılında Altın kelebek ödüllerinde hem En İyi Erkek Oyuncu hem de En İyi Komedi & Romantik Dizi Erkek Oyuncu dallarında adaydır.





Burak Deniz'in Oynadığı Diziler



Bizim Hikaye / Barış / 2017

Aşk Laftan Anlamaz / Murat / 2016-2017

Gecenin Kraliçesi / Mert / 2015

Tatlı Küçük Yalancılar / Toprak / 2015

Medcezir / Aras / 2014

Kaçak / Burak / 2013

Sultan / Tarık / 2012

Kolej Günlüğü / Onur / 2011





Burak Deniz'in Oynadığı Filmler



Arada / 2017