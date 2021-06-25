25 Haziran 2021 Cuma 20:49 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 20:49

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi 6. bölümüyle 25 Haziran 2021 Cuma akşamı izleyenleriyle buluşuyor. Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölümde Celaleddin, Cengiz Han'ın oyununu bozmak üzere harekete geçer. Celaleddin'in kendisinden izinsiz Cengiz Han'a karşı hamle yapması Sultan Aleaddin'i sinirlendirir. Sultan Aleaddin Celaleddin hakkında ne hüküm verecek? Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm full izleme sayfasına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz.

Bozkır Arslanı Celaleddin'in yayınlanan yeni bölümünde Celaleddin Harzemşah'ın "Biz Allah'ın askerleriyiz. Zulüm neredeyse sefer orayadır." sözü damga vurdu. Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harezmşah'ın hayatını anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm izleme sayfası sizlerle...

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 6. BÖLÜM FULL İZLE!

Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ tarafından gerçekleştirilen Türk-Özbek ortak yapımı Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın kaleminden çıkmıştır.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Atv ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov ve Saide Rametova'nın paylaştığı Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölümde Şehzade Celaleddin, düğün gecesine Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın casusu olduğunu itiraf etmesi ile büyük bir şok yaşar.

Kaderini Celaleddin'in ellerine teslim eden Kutlu Bike, büyük pişmanlık yaşarken, Celaleddin ise Cengiz Han'ın oyununu bozmak üzere harekete geçer.

Celaleddin ve Kutlu Bike'nin düğününe düzenlediği hain saldırı boşa çıkan ve ifşa olan Behram yakalanarak sorguya alınır.

Bozkır Arslanı Celaleddin'in 6. bölümünde Celaleddin'in kendisinden izinsiz saraydan ayrılarak Cengiz Han'a karşı hamle yapması Sultan Aleaddin'i sinirlendirir.

Cengiz Han'ın planıyla adım adım başkenti sararken; Haşhaşiler açığa çıkmanın verdiği çaresizlikle yeni bir oyun kurar.

Yenilmez hükümdar Cengiz Han'ı yenilgiye uğratan Harezemşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harezmşah'ın hayatını konu alan dizinin Genel yönetmenliğini Metin Günay ele alıyor.

Yönetmenliğini Nurgissa Almurat'ın yaptığı 'Bozkır Arslanı Celaleddin' dizisinin başrollerini Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov ve Saide Rametova paylaşıyor.