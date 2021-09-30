30 Eylül 2021 Perşembe 23:42 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 23:42

Camdaki Kız, 13. bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayınlandı. Camdaki Kız 13. bölümde Cana ile otel odasında buluşacak olan Sedat ise Nalan'ın kendisine sürpriz yapıp yanına geleceğinden habersizdir. Nalan Cana ve Sedat'ı yakalayacak mı? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız 13. bölümü izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube Camdaki Kız son bölüm izleme linki sizlerle. Camdaki Kızı dizi 13. bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ 13. SON BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 13. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 13. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizisi "Camdaki Kız" yeni bölümü ile ekrana geldi.

Gülseren Budayıcıoğlu'nın kitabından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız, 13. bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Rafet, Hayri'yi yanına alır, artık onun şoförü olacaktır. Diğer taraftan Koroğlu ailesinde de ortalık toz duman olmuştur. Rafet ailesini toplama peşindedir. Nalan ise kendine sırt çeviren annesinin gönlünü almaya çalışır.

Hakkında çıkan haberlerle ilgili Feride'den özür dilese de annesinin gönlünü alamayan Nalan; Sedat'a beklenmedik bir sürpriz yapar.

RAFET BEY ŞİRKETTEKİ GÖREVİNİ BIRAKIYOR!

Rafet, kalp krizi geçirip eve döndüğünde tüm aileyi şaşırtan ve taşları yerinden oynatacak kararını açıklar.

SEDAT, BABASININ BOŞ BIRAKTIĞI KOLTUĞU İSTİYOR

Rafet Bey, şirketteki yönetim kurulu başkanlığından ayrılmaya karar verir. Sedat ise o koltuğa oturma için annesinden destek ister.

NALAN VE HAYRİ KARŞI KARŞIYA!

Kalp krizi geçiren Rafet'in hayatını kurtaran Hayri'ye minnet duyan Rafet, ona şoförü olarak iş verir. Hayri ve Nalan karşı karşıya gelir. Hayri, otelde ağlarken gördüğü ve aklından çıkaramadığı Nalan'ı karşısında görünce ne yapacak?

NALAN, SEDAT VE CANA ÜÇGENINDE SULAR DURULMUYOR!

Sedat birden ortaya çıkan Hayri'den hiç hoşlanmamıştır. Kendince ona bir uyarıda bulunur. Öte yandan Rafet şirketteki pozisyonundan ayrılacağını aileye açıklar. Bunu duyan Sedat başkan olmak için annesinden yardım ister.

Sedat tüm bunlar olurken Cana ile olan aşkından da vazgeçmez. Her şey üst üste gelir ve Nalan zor bir durumda kalır. Nalan, Sedat ve Cana'yı yakalayacak mı?

CANA'NIN KOCASI HER ŞEYİ ÖĞRENİYOR...

Diğer yandan Cana'nın kocası, Sedat ile mesajlaşmalarını yakalar ve Cana'yı evden kovar.

Kocası tarafından da terkedilen Cana şimdi ne yapacak?

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Burcu Biricik-Nalan

Devrim Yakut-Gülcihan

Feyyaz Şerifoğlu-Sedat

Enis Arıkan - Muzo

Hande Ataizi-Cana

Cihangir Ceyhan-Hayri

Nur Sürer- Feride

Şerif Erol-Adil

Feri Baycu Güler-Döndü

Merve Polat-Billur

Tamer Levent-Rafet

Selma Ergeç-Selen

Nihal Menzil-Hafize

Hamza Yazıcı-Tako

Tuğrul Tülek-Levent