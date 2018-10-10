Çocuklar Duymasın 53.yeni bölüm fragmanı Çocuklar Duymasın son 52.bölüm izle

Çocuklar Duymasın 53.yeni bölüm fragmanı Çocuklar Duymasın son 52.bölüm izleme linki! Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Çocuklar Duymasın son bölümde neler yaşandı? Her Çarşamba izleyicisi ekrana kilitleyen Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanları haberimizde yer alıyor. Çocuklar Duymasın 52.bölümde Taş Fırın Haluk, ailesinin etrafındaki tehlikeyi fark eder ve şüpheli adamı köşeye sıkıştırır. Günlerce Haluk’un, Meltem’in, Zeynep’in, Havuç’un ve Emine’nin peşinde olan şüpheli adamın gerçek kimliği ortaya çıkar. Şüpheli adam kimdir ve Çetinoğlu ailesinden ne istemektedir, büyük merak konusudur. Çocuklar Duymasın son bölümde Taş Fırın Haluk, kız isteme töreninde fotoğrafı kimin paylaştığını en sonunda bulur. Karadenizli aile ile özür dilemesi için suçluyu buluşturur. Ancak ortalık daha da karışacaktır. Öte yandan Meltem uzun ve mutlu yaşamanın sırları üzerine bir kitap okumaya başlar.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 52.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Taş Fırın Haluk, ailesinin etrafındaki tehlikeyi fark eder ve şüpheli adamı köşeye sıkıştırır. Günlerce Haluk’un, Meltem’in, Zeynep’in, Havuç’un ve Emine’nin peşinde olan şüpheli adamın gerçek kimliği ortaya çıkar. Şüpheli adam kimdir ve Çetinoğlu ailesinden ne istemektedir, büyük merak konusudur.

Öte yandan Tuna yeni bir reklam filmi üzerinde çalışmaya başlar. Çok değerli bir tek taş yüzük için reklam kampanyası hazırlaması gerekmektedir. Herkes Tuna’nın reklam kampanyası için Haluk ve Meltem’in evinde bir araya gelir ve hep birlikte düşünmeye başlarlar. Ancak yaşanan bir karışıklık sonucunda yüzük ortadan kaybolur.Tuna’nın başı fena halde derttedir. Yüzük nerededir?

Havuç yeni işiyle ilgili çok mutludur. Ancak hacklenmenin şokunu üstünden tam atmışken yepyeni ve daha büyük bir sorunla baş başa kalır. Havuç’u çok kötü bir sürpriz beklemektedir.

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Taş Fırın Haluk, kız isteme töreninde fotoğrafı kimin paylaştığını en sonunda bulur. Karadenizli aile ile özür dilemesi için suçluyu buluşturur. Ancak ortalık daha da karışacaktır. Öte yandan Meltem uzun ve mutlu yaşamanın sırları üzerine bir kitap okumaya başlar. Meltem yaşam biçimlerini değiştirmek için önemli kararlar alır. Meltem’in bu kararlarından sonra hem Haluk’un hem de Karadenizli ailenin hayatı alt üst olur.

Öte yandan Meltem, Sultan Hanım'ın sürekli kendisini taklit etmesinden çok rahatsızdır. Bu durumu normal karşılayan Haluk, Rıza Bey de kendisini taklit etmeye başlayınca küplere biner. Tüm bunlar yaşanırken şüpheli bir adam, Haluk ve Meltem’i gizlice takip etmeye başlar. Haluk ve Meltem’in yakın çevresini de takibe alan bu adamın kim olduğu büyük merak konusudur. Şüpheli adam gizli gizli Haluk ve Meltem’in evine, Haluk’un iş yerine gider. Çetinoğlu ailesinin etrafındaki bu tehlike nedir, şüpheli adam kimdir

ÇOCUKLAR DUYMASIN KONUSU NEDİR?

Simay, Havuç’un masum olduğunu kanıtlamak için zekice bir plan yapmıştır. Simay bu planı için en büyük yardımı Taş Fırın Haluk’tan alır. Bu sırada köşeye sıkıştığını hisseden Arda da boş durmaz, herkesi Havuç’un suçlu olduğuna inandırmak için elinden geleni yapar. Sonunda öyle bir şey olur ki, Havuç Arda’nın herkesten sakladığı büyük sırrını söylemek zorunda kalır!

Havuç aklanabilecek midir? Gerçek suçlunun Arda olduğu ortaya çıkacak mıdır? Arda’nın sakladığı büyük sır nedir? Hepsi büyük merak konusudur.

Öte yandan Simay’ın annesi Sultan sürekli olarak Meltem’i taklit edince bir birinden komik anlar yaşanır. Havuç yepyeni bir işe atılır. Bunun üzerine Rıza, Simay’ı istemeye gelebileceklerini söyler. Herkes çok mutludur ancak başlarına geleceklerden habersizdir.

ÇOCUKLAR DUYMASIN KÜNYESİ

Yapım: Mint Motion Pictures

Yapımcı: Birol Güven

Senarist: Birol Güven

Yönetmen: Bora Tekay

Görüntü Yönetmeni: Altuğ Kasapbaşoğlu

Müzik: Aydın Sarman - Burcu Güven

ÇOCUKLAR DUYMASIN OYUNCULARI

Tamer Karadağlı (Haluk),Pınar Altuğ Atacan (Meltem), Zeyno Günenç Kanert (Gönül), Volkan Severcan (Zero Tuna), Mehmet Baran Erdoğan ( Havuç Emre), Ferdi Akarnur ( Müsteşar Kemal) , Melek Şahin (Emine), Alpaslan Özmol ( Çaycı Hüseyin), Suzan Kardeş (Kükrek Kadriye- Hüseyin’in annesi), Buse Sinem İren ( Simay), Alp Eren Khamis (Beton Orçun), Öykü Güven (Merve) Şükrü Koruyucu (Şükrü), Süleyman Yağcı (Fıs Fıs İsmail), Tuna Arman ( Tuna’nın karısı Özlem) , Kalust Şalcıoğlu ( Sertaç) Meto- ( Etem Caner Karaüç) , Haluk Özenç (Arda) Sinem Güven ( Hatice), Deniz Gök ( İrem), Serkan Balbal ( Tolga), Tunahan Büyükercan ( Yiğido), Yakup Uysal ( Kahveci Yakup)