Çocuklar Duymasın 58.yeni bölüm fragmanı Çocuklar Duymasın son 57.bölüm izle Kanal D'de! Ekranların sevilen dizisi Çocuklar Duymasın son bölümde heyecan yarattı. Dizi severleri ekran başına kilitleyen Çocukları Duymasın yeni bölüm fragmanları haberimizde yer alıyor. Son bölümde Meltem ve Sultan'ın küs olması, Havuç ve Simay'ın evlilik sürecine de zarar vereceğinden Meltem, Sultan'la barışmak için elinden geleni yapar. Sadece Meltem değil, başta Haluk olmak üzere, Gönül ve Tuna gibi Meltem'in yakın çevresinde olan herkes devreye girer. Her şeye rağmen Sultan'ın düğünü iptal etmek istemesi ortalığı karıştırır. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Tuna, Gönül'e küçük bir yalan söyler. Yalan yalanı doğurur ve Tuna'nın söylediği yalan, Taş Fırın Haluk'un başına büyük bela olur.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 57. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sultan’ın on kilo fazlası vardır. Bu on kiloyu vermeden de, Havuç ve Simay’ın evlenmesini istememektedir. Düğünü ertelemek istemeyen Havuç ve Simay, Meltem ve Haluk’tan yardım ister. Meltem, Sultan’ın kilo vermesine yardımcı olmak için herkesi diyete sokar. Artık Haluk ve Rıza dahil herkes, Sultan’a destek olmak için diyete girmiştir. Bu konuda en çok zorlanan Taş Fırın Haluk olacaktır.

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taş Fırın Haluk ve Meltem, uzun zamandır hayatlarında olmayan Seyyar Tayyar’ı bir anda karşılarında görünce çok mutlu olur. Seyyar Tayyar bu sefer daha büyük sürprizlerle geri dönmüştür.

Hikaye ve Künye

Sert, aslında ne kadar duygusal olsa da duygularını göstermekten kaçınan, anti romantik, kıskanç Taş Fırın erkeği Haluk ile modern, kariyerinin zirvesinde olan ve romantizm beklentisinden hiç vazgeçmeyen Meltem’in evlilikleri, dostlarıyla ilişkileri, iş hayatları ve ev içi küçük problemleri her zamanki gibi ön plandadır. Artık çocuklar büyümüş ve her ikisi de evden gitmiştir. Ancak Haluk ve Meltem, Emine ve Emine’nin kayınvalidesi Kükrek Kadriye sayesinde hiç yalnız kalmazlar. Kükrek Kadriye, her gün Emine’yle birlikte Haluk ve Meltem’in evine gelmekte, bu nedenle evde çok renkli durumlar ortaya çıkmaktadır. Dominant teyze Gönül ve Zero Tuna’nın gündemi TEOG’dur. Çocukları Beton Orçun ve Merve TEOG sınavına hazırlanmaktadır. Bir TEOG annesi olan Gönül, çocukları internetten uzaklaştırıp ders çalışmalarını sağlamak için elinden geleni yapar.

Yapım: Mint Motion Pictures

Yapımcı: Birol Güven

Senarist: Birol Güven

Yönetmen: Bora Tekay

Görüntü Yönetmeni: Altuğ Kasapbaşoğlu

Müzik: Aydın Sarman - Burcu Güven

Oyuncular:

Tamer Karadağlı (Haluk),Pınar Altuğ Atacan (Meltem), Zeyno Günenç Kanert (Gönül), Volkan Severcan (Zero Tuna), Mehmet Baran Erdoğan ( Havuç Emre), Ferdi Akarnur ( Müsteşar Kemal) , Melek Şahin (Emine), Alpaslan Özmol ( Çaycı Hüseyin), Suzan Kardeş (Kükrek Kadriye- Hüseyin’in annesi), Buse Sinem İren ( Simay), Alp Eren Khamis (Beton Orçun), Öykü Güven (Merve) Şükrü Koruyucu (Şükrü), Süleyman Yağcı (Fıs Fıs İsmail), Tuna Arman ( Tuna’nın karısı Özlem) , Kalust Şalcıoğlu ( Sertaç) Meto- ( Etem Caner Karaüç) , Haluk Özenç (Arda) Sinem Güven ( Hatice), Deniz Gök ( İrem), Serkan Balbal ( Tolga), Tunahan Büyükercan ( Yiğido), Yakup Uysal ( Kahveci Yakup)