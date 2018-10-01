Çukur 37.yeni bölüm fragmanı yayında mı Çukur dizisi son 36.bölüm Show Tv izle

Çukur 37.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur dizisi 36.son bölüm izleme linki dizi izleyicileri tarafından araştırılyor. Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği Çukur’un 36.son bölümünde Cumali’nin karşısında öfke patlaması yaşayan Yamaç’ın “Çukur’a huzurunu geri vereceğim ya da yolunda öleceğim” sözleri asıl mücadelenin yeni başlayacağının sinyallerini verdi. Genç Efe’nin kendi uğruna canını feda ettiğini ve ona borcu olduğunu söyleyen Yamaç’ın Karakuzular karşısında nasıl bir hamle yapacağı merakla beklenecek. Çukur dizisi geçtiğimiz haftaki reyting sıralamasında, ABC1 20+'da 10.52 izlenme oranı (rating), 25.38 izlenme payı (share), AB’de 10.98 izlenme oranı (rating), 28.82 izlenme payı (share), Total’de ise 8.39 izlenme oranı (rating), 21.96 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. İzleyiciler #çukurheryerde etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #çukurheryerde etiketi Twitter’da Türkiye'de 13 saat 15 dakika, dünyada ise 5 saat 20 dakika TT listesinde kaldı. Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümü birinciliğe yerleşirken, final sahnesinde Yamaç’ın “Çukur her yerde!” diyerek pes etmediğini gösterdiği anlar büyük heyecan yarattı. Peki reyting sonuçlarına göre her hafta ilk sırada yer alan Çukur 37.yeni bölüm fragmanı seyirciyi neler bekliyor. Oyuncu kadrosunda kimler var. Tüm detaylar ve yeni gelişmeler star.com.tr adresimizde.

ÇUKUR 36.BÖLÜM ÖZETİ

Genç Efe'nin ölümünden kendini sorumlu tutan Yamaç, Çukur’u geri almaya kararlıdır.



Karakuzuların “Cumali ve Yamaç Koçovalı bulunmadıkça her gün Çukur’dan biri alınacak” sözü, Çukur’da büyük bir fırtınaya yol açar. Genç Efe'nin ölümünden kendini sorumlu tutan Yamaç, Çukur’u geri almaya kararlıdır. Ve Cumali’den tek bir şans ister; eğer kendi yöntemiyle Çukur’u toparlayamazlarsa Cumali’nin yolundan gideceklerdir. Bu esnada Vartolu da uğradığı saldırı sonrası yaralarını sarmaya çalışırken tanıştığı gizemli kişi onu derinden etkileyecektir. Yamaç, Vartolu ve Cumali'nin büyük buluşması heyecanla beklenecek.

Cumali ile Yamaç’ın yıllar sonraki yüzleşmesi ekran başındakilere duygu yüklü anlar yaşattı. Cumali’nin, Karakuzular karşısında geri adım atmamaya ve intikam almaya kararlı olduğunu gören Yamaç, ağabeyinin daha önce hiç tanık olmadığı sert yönüyle karşılaştı. Bölümün finalinde mahalleden genç Efe’nin ölümüne şahit olan Yamaç’ın Çukur dövmesi yaptırarak pes etmediğini gösterdiği dakikalar heyecanı artırdı.

“YAMAÇ VE CUMALİ KOÇOVALI’NIN BULUNAMADIĞI HER GÜN ÇUKUR’DAN BİRİ ÖLECEK!”



Karakuzulara karşı harekete geçen Cumali, Çukur’un yeni sahipleri için tehlike oluşturmaya başladı. Bu durum karşısında çetenin gizemli adamı Ersoy, futbol sahasında tüm mahalleliyi toplayıp herkesin gözü önünde İdris Koçovalı’nın resminin olduğu çerçeveyi kırdı. Yamaç ve Cumali’nin bulunamadığı her gün Çukur’dan birinin öleceğini söyleyen Ersoy’un, bu ana tanık olanlara meydan okuduğu dakikalar tansiyonu yükseltti.



Bölümde Celasun ve Meke’nin karşı karşıya geldiği dakikalar merak uyandırırken, Karakuzuların Sena’yı aradığını öğrenen ve sevdiği kadın için endişelenen Yamaç’ın, hiç beklemediği bir anda Sena’yı karşısında bulduğu anlar ise bölümün çok konuşulan sahneleri arasında yer aldı.



“ÇUKUR’A HUZURUNU GERİ VERECEĞİM YA DA YOLUNDA ÖLECEĞİM!”



Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede Cumali’nin karşısında öfke patlaması yaşayan Yamaç’ın “Çukur’a huzurunu geri vereceğim ya da yolunda öleceğim” sözleri asıl mücadelenin yeni başlayacağının sinyallerini verdi. Genç Efe’nin kendi uğruna canını feda ettiğini ve ona borcu olduğunu söyleyen Yamaç’ın Karakuzular karşısında nasıl bir hamle yapacağı merakla beklenecek.

ÇUKUR 36.YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI

ÇUKUR 35. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 35. Bölümünde; Karakuzular, Çukur’da hakimiyetlerinin tadını çıkarırken beklenmedik anda Cumali’nin hapisten kaçıp mahalleye gelmesi tüm dengeleri değiştirecek. İntikam yemini eden Cumali, yıllar sonra kardeşi Yamaç ile yüzleşecek ve Karakuzulara karşı hiç vakit kaybetmeden harekete geçecek. Karakuzularla yaşadığı olayın şokunu üstünden atamayan Yamaç da ailesini ve Çukur’u eskisi gibi toparlayabilmek için bu büyük mücadeleye katılacak. Vartolu’nun da oyuna dahil olmasıyla işin rengi değişecek. Nefeslerin tutulacağı bölümde Çukur’un tam kalbinde beliren Karakuzuların gizemli adamı Ersoy’un mahalleliye söyleyecekleri büyük bir merakla beklendi. Sena, Vartolu’nun itirafını sindirmeye çalışırken; Karakuzular ile Koçovalılar arasındaki savaş gittikçe alevlendi.

Dizinin yayınlanan son fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı. Bu akşam yayınlanacak Show Tv dizisi Çukur yeni bölüm izleyicilerini neler bejkliyor? Yayınlanan fragmanlardan mahallede savaşın kızıştığına tanık oluyoruz. Çukur'u ele geçirmenin tadını çıkaran Karakuzular, Cumali'nin hapishaneden çıkması ile bir anda dengeleri değiştirecek. Yamaç Çukur'u yeniden toparlayabilmek için savaşını sürdürecek. Vartolu'nunda olaya dahil olması ile savaş gittikçe alevlenecek. Çeto Yamaç'a karını Sena'yı öldüreceğim diyince olaylar çığrından çıkıyor. Yamaç Sena'nın peşine düşünce Cumali ile karşı karşıya geliyor. Çukur 35. bölüm fragmanı aşağıda...

İşte "Çukur"un 2. Sezon 2. Bölüm 2. Tanıtımı!

ÇURUR'UN MUHİTTİN ABİSİ PAYİTAHT'A TRANSFER OLDU

Payitaht Abdülhamid, 3. sezonu öncesi oyuncu transferleriyle gündemde olay yaratmaya devam ediyor. Bu sefer de Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur'un sevilen oyuncunu kadrosuna kattı.

TRT'nin dizisi 'Payitaht Abdülhamid', 3. sezonu öncesi oyuncu transferleriyle gündemden düşmüyor. Es Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin kadrosuna yeni bölümlerde Gürkan Uygun, Güven Kıraç, Hakan Yufkacıgil, Sedef Avcı ve Başak Daşman gibi ünlü isimler dahil olmuştu.

Konusuyla merakla takip edilen dizinin kadrosuna son olarak Çukur dizisinde Muhittin karakterine hayat veren Nebil Sayın katıldı. Önceki yıl İçerde'deki Coşkun rolüyle dikkatleri üzerine çeken Sayın, 'Payitaht Abdülhamid'de ise saatli bombayla suikast yapan ilk kişi olarak tarihe geçen Edward Jorris'in yardımcısı Samuel'i canlandıracak ve yeni sezon 2. bölümden itibaren dizideki tansiyonu yükseltecek.

Çukur’da bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı’nın “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur. Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalılar’ın ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacak.

Sezon finalinde kim olduklarını görmediğimiz ve taş üstünde taş bırakmayan Karakuzular Çetesi ile Koçovalılar’ın yüzleşmesi heyecanla beklenecek. Bu savaşta en büyük Koçovalı olan Cumali’nin yer alıp almayacağı da belli olurken, Çukur’dan, ailesinden ve Sena’dan tamamen uzağa düşen Yamaç’ın nasıl toparlanacağı ve Çukur’u tekrar ele geçirmek için savaşıp savaşmayacağı cevap bulacak. Saadet’ini ve tüm umudunu yitiren Vartolu’nun hamleleri de merak uyandıracak. Yeni sezonda Çukur’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

ÇUKUR DİZİSİ KONUSU

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Senaryosunu Gökhan Horzum’un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor.

ÇUKUR OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli (Yamaç)

25 Ağustos 1990 yılında İstanbul’da doğan Aras Bulut İynemli, 1.82 boyunda, 70 kilo ve başak burcudur. Abisi tiyatrocu, ablası ses sanatçısı olan İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği okumaktadır. Bir reklam filminde yönetmen Zeynep Günay'ın dikkatini çekmiş, “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır. “Maral” adlı dizide Hazal Kaya ile başrolü paylaşmıştır. Aras Bulut İynemli, İçerde dizisinde Umut/Mert karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

Dilan Çiçek Deniz (Sena)

Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğdu. 22 yaşındaki oyuncu, Lise eğitimi esnasında 3 yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı ve 17 yaşındayken katıldığı Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda oyunculuk ödülü aldı.

Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği'ni kazandı ve burada okurken asıl istediği bölüm olan Karşılaştırmalı Edebiyat için sınava yeniden girdi ve bölümü kazanarak geçiş yaptı.

Bir süre boyunca modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katılarak ikinci olma başarısını elde etmiştir. Ardından 2015'te Miami'de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

2015 yılında Star TV'de yayınlanan ve 13 bölüm süren Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde "Ebru" karakterini canlandırarak ilk rolünü oynamıştır. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi ve Burak Deniz ile birlikte rol almıştır.

Yine 2015 yılında yayınlanan Güneşin Kızları dizisine dahil oldu ve dizide Elif karakterini oynadı. Bu dizide de Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş ile birlikte rol aldı.

ÇUKUR'UN YENİ OYUNCUSU ERKAN AVCI KİMDİR?



Erkan Avcı, 1 Ocak 1982 tarihinde Diyarbakır'da hayata gözlerini açtı. Mimar Sinan Üniversitesini tamamladıktan sonra; sinema filmleri ve dizi filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. 2011 yılında 48. Antalya Film Festivali en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı.



ÇUKUR'UN YENİ OYUNCUSU BERKAY ATEŞ KİMDİR?



Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 yılı İstanbul doğumlu tiyatrocu, oyuncu ve tiyatro yazarıdır. Ateş, anne tarafından Malatya, baba tarafından ise aslen Ardahan‘lıdır. Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik- Matematik bölümünü kazanmış ancak daha sonrasında bölümü bırakarak Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.