Çukur 38.yeni bölüm fragmanı Çukur son 37.bölüm izle Show TV’de! Sevilen ve ilgiyle takip edilen Çukur dizisi son bölümde neler oldu? Çukur izleyicisi yeni bölüm fragmanlarını araştırıyor. Çukur her Pazartesi saat 20:00’da izleyicisini ekrana kilitliyor. Peki bu hafta Çukur’da neler oluyor? Çukur 37.bölümde Vartolu, Cumali’nin “Bu herif bizim kan davalımız, kan. Herifi bir koynumuza sokmadığımız kaldı!” sözlerini gizlice dinlerken Yamaç, “Vartolu olmadan yapamayız bu işi!” sözleriyle ağabeyinin isyanını bastırmaya çalışıyor. Cumali ile Vartolu’nun birlikte mücadele ettiği sahnede çekilen silahlar heyecanı yükseltiyor. Yamaç, Vartolu’ya tokat atmaya çalışan adamın koluna yapışırken, ikilinin birbirini kollayarak aynı anda adama kafa attığı anlar dikkat çekiyor. Çukur son bölümde ise Cumali sokaklarda. Çukur’un gençleri peşinde… Meke ve adamları Cumali’yi kovalamaya başlamıştır. Meke yakalanır. Cumali, kafasına silahı dayar ve kim olduğunu sorar. Eve geri döndüğünde Yamaç, Cumali’ye intikam almayı unutmasını Çukur’u geri alacağını ona yardım etmesini söyler. Cumali’den beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Kavgaya tutuşurlar. Kavga sırasında Yamaç’ın dövmesini gören Cumali kavgayı bitirir.

ÇUKUR 37.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Vartolu, Cumali’nin “Bu herif bizim kan davalımız, kan. Herifi bir koynumuza sokmadığımız kaldı!” sözlerini gizlice dinlerken Yamaç, “Vartolu olmadan yapamayız bu işi!” sözleriyle ağabeyinin isyanını bastırmaya çalışıyor. Cumali ile Vartolu’nun birlikte mücadele ettiği sahnede çekilen silahlar heyecanı yükseltiyor. Yamaç, Vartolu’ya tokat atmaya çalışan adamın koluna yapışırken, ikilinin birbirini kollayarak aynı anda adama kafa attığı anlar dikkat çekiyor.

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

ÇUKUR 37.BÖLÜM 1.FRAGMAN

ÇUKUR 37.BÖLÜM 2.FRAGMAN

ÇUKUR 37.BÖLÜM 3.FRAGMAN

Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. 'Ölene kadar mutlu' olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır.

Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

ÇUKUR 36. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cumali sokaklarda. Çukur’un gençleri peşinde… Meke ve adamları Cumali’yi kovalamaya başlamıştır. Meke yakalanır. Cumali, kafasına silahı dayar ve kim olduğunu sorar. Eve geri döndüğünde Yamaç, Cumali’ye intikam almayı unutmasını Çukur’u geri alacağını ona yardım etmesini söyler. Cumali’den beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Kavgaya tutuşurlar. Kavga sırasında Yamaç’ın dövmesini gören Cumali kavgayı bitirir.

“KARDEŞİ KARDEŞE VURDURTTUNUZ”

Aliço, kaldıkları eve gelir. Cumali Yamaç Aliço’yu evine geri getirir. Bu sırada Meke ve adamları çıka gelir. Karakuzular'a haber vermesi için adamını yollar. Yamaç, Meke'nin böyle bir şey yapmasına çok şaşırır. Yamaç kötülükle gelmediğini söyler ama Meke, Efe'nin ölümünü hatırlatır. İsyan eder kardeşi kardeşe vurdurttuğunu haykırır yüzüne. Meke onlara buradan gitmelerini ve Çukur’a bir daha gelmemesini söyler.

ÇUKUR’DA HER GÜN BİR KİŞİ ALINIYOR

Cumali eve döndüklerinde herkesi takır takır indireceklerini söyler. Ama Yamaç insanların güvenini kaybettiklerini, ne yaparlarsa yapsınlar onların güveninlerini kazanmadan başarılı olamayacaklarını anlatmaya çalışır. Bu arada Karakuzuların adamları hergün Çukur’dan birilerini almaya devam ediyordur.

Bu arada İdris Koçovalı, Sultan Ana hayattadır. Sultan perişan haldedir. Karakuzular uyuşturucu işinde çakılırlar. Çünkü hammadde alacak paraları en önemlisi de kimyacıları yani Vartolu yoktur. Çeto’nun bir planı vardır ama Mahsun karşı çıkar. Yamaç’ın Çukur’u ele geçirmek için planı vardır. Ancak Paşa’nın sakladığı patlayıcılara ihiyacı vardır. Cumali ve Aliço’ya görev verir.

YAMAÇ VE CUMALİ KARAKUZULARA TESLİM OLACAK MI?

Emmi Sena’dan İdris ve Sultan’ı ziyarete gitmesini ister. Yamaç çıkagelir. Cumali’nin yaşadığını ona da söyler. Sena ile konuşan Yamaç Saadet’in ellerinde olduğunu öğrenir. Sena, Yamaç’a Vartolu’yu da bulmasını söylüyor. Çünkü onun da kapatacak bir hesabı vardır. Yamaç Mahsun’u telefonla arayarak abisi ile birlikte teslim olacağını söyler ama bir şartı vardır…

ÇUKUR DİZİSİ KONUSU

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Senaryosunu Gökhan Horzum’un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor.

ÇUKUR OYUNCU KADROSU

Aras Bulut İynemli (Yamaç)

25 Ağustos 1990 yılında İstanbul’da doğan Aras Bulut İynemli, 1.82 boyunda, 70 kilo ve başak burcudur. Abisi tiyatrocu, ablası ses sanatçısı olan İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği okumaktadır. Bir reklam filminde yönetmen Zeynep Günay'ın dikkatini çekmiş, “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır. “Maral” adlı dizide Hazal Kaya ile başrolü paylaşmıştır. Aras Bulut İynemli, İçerde dizisinde Umut/Mert karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

Dilan Çiçek Deniz (Sena)

Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğdu. 22 yaşındaki oyuncu, Lise eğitimi esnasında 3 yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı ve 17 yaşındayken katıldığı Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda oyunculuk ödülü aldı.

Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği'ni kazandı ve burada okurken asıl istediği bölüm olan Karşılaştırmalı Edebiyat için sınava yeniden girdi ve bölümü kazanarak geçiş yaptı.

Bir süre boyunca modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katılarak ikinci olma başarısını elde etmiştir. Ardından 2015'te Miami'de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

2015 yılında Star TV'de yayınlanan ve 13 bölüm süren Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde "Ebru" karakterini canlandırarak ilk rolünü oynamıştır. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi ve Burak Deniz ile birlikte rol almıştır.

Yine 2015 yılında yayınlanan Güneşin Kızları dizisine dahil oldu ve dizide Elif karakterini oynadı. Bu dizide de Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş ile birlikte rol aldı.