Çukur 47.yeni bölüm fragmanı Çukur son 46.bölüm izle Show TV’de! Sevilen dizi Çukur yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Peki Çukur son bölümde neler yaşandı? Çukur izleyicisini ekran başına kilitliyor. Show TV’nin iddialı dizisi Çukur yeni bölüm fragmanlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Çukur 46.bölümde neler oluyor? Çukur’un çocuklarının Karakuzuların elinde olması Yamaç ve Cumali'yi çılgına çevirecek. İkili, Metin ve Kemal’le birlikte çocuklar için harekete geçerken büyük bir sürprizle karşılaşacaklar. Saadet'e ve oğluna kavuşabilmek için Çeto'ya çalışan Vartolu’nun sırrını, Çukur'dan biri öğrenecek ve Vartolu'yla yüzleşecek. Son bölümde Mahsun olanları anlamaya çalışırken Celasun dışarıda onları beklemektedir. Mahsun çıldırmıştır. Mahsun öfkeyle aşağıya iner. Köşede gizlenmiş Celasun’u görür. Celasun’u da alarak oradan uzaklaşır. Bu sırada Salih sevinçten yoldan gelip geçenlere lokum ikram eder. Mahsun, Celasun’u ellerinden tavana bağlayıp dövmeye başlar. Ondan neler olduğunu anlatmasını ister. “Benim kardeşlerim senin yüzünden öldü” diyerek öldüresiye dövmemeye devam eder. Celasun bir suçu olmadığını söylese de nafile çabadır. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

45. kez düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu.

En İyi Erkek Oyuncu ödülü, Show TV’de yayınlanan Çukur dizisindeki Yamaç karakteriyle Aras Bulut İynemli’nin oldu.

İynemli, ödülünü Usta oyuncu Nebahat Çehre’nin elinden aldı.

Pek çok ünlü ismin, sevilen dizilerin oyuncularının ve ekiplerinin katıldığı ödül töreninde Aras Bulut İynemli ile birlikte Çukur aynı zamanda En İyi Dizi Ödülü’nü de almayı başardı.

ÇUKUR 46.YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Çukur 2. sezon 13. bölümde Çukur’un çocuklarının Karakuzuların elinde olması Yamaç ve Cumali'yi çılgına çevirecek. İkili, Metin ve Kemal’le birlikte çocuklar için harekete geçerken büyük bir sürprizle karşılaşacaklar. Saadet'e ve oğluna kavuşabilmek için Çeto'ya çalışan Vartolu’nun sırrını, Çukur'dan biri öğrenecek ve Vartolu'yla yüzleşecek. Bu kişinin kim olduğu merakla beklenirken Sultan, yeniden Sultan Ana olarak Sena, Ayşe, Akşın ve Karaca'ya kol kanat gerecek. Bu sırada Mahsun da Sena'ya yakın olabilmek için yeni oyunlar oynayacak. Yamaç, Sena'ya kendini “Fikret” olarak tanıtan bu komşudan şüphelenirken, Çeto ve Mahsun'la ilgili Ersoy'dan istihbarat alacak. Çeto için çalışanın kim olduğunu bulmadan rahat etmeyecek Cumali ise hedefine her geçen saniye daha da yaklaşacak.

ÇUKUR 45. SON BÖLÜM ÖZETİ

Salih Saadet’i kucağında bebeği ile görünce geçmişe döner. Saadet’ten hamileleik haberini aldığı gün gelir aklına. Şimdi bebeği doğmuştur. Saadet oğlunu Salih’in kucağına verir. Bu kısa an bile dünyalara bedeldir. Oğlunu öpüp kokladıktan sonra Çeto’nun adamları Saadet’in kolundan tutup ondan ayırır.

KARAKUZULAR BASKINA GELİYOR

Mahsun ve Karakuzular, Yamaç ve Cumali’nin kaldıkları eve baskın yaparlar. Odalarda yatanlara kurşun yağdırırlar. Ancak Mahsun’u şoke eden bir olay olur. Kurşun yağdırdıkları Karakuzulardır. Karakuzuların baskın yapacağını Celasun Yamaç’a haber vermiştir.

MAHSUN KENDİ ADAMLARINI ÖLDÜRÜYOR

Bu sırada Yamaç’ı Karakuzulardan bazı kişiler takip etmektedir. Onu bir alt geçitte sıkıştırılar. Yamaç ellerini kaldırır. Tam o sırada Kemal ve diğerleri adamlara saldırarak onları etkisiz hale getirirler. Etkisiz hale getirdikleri adamları kaldıkları eve taşıyıp kendi yataklarına yatırırlar. Vurdukları bütün insanlar kendi adamlarıdır.

CELASUN’A ÖLDÜRESİYE DAYAK

Mahsun olanları anlamaya çalışırken Celasun dışarıda onları beklemektedir. Mahsun çıldırmıştır. Mahsun öfkeyle aşağıya iner. Köşede gizlenmiş Celasun’u görür. Celasun’u da alarak oradan uzaklaşır. Bu sırada Salih sevinçten yoldan gelip geçenlere lokum ikram eder. Mahsun, Celasun’u ellerinden tavana bağlayıp dövmeye başlar. Ondan neler olduğunu anlatmasını ister. “Benim kardeşlerim senin yüzünden öldü” diyerek öldüresiye dövmemeye devam eder. Celasun bir suçu olmadığını söylese de nafile çabadır.

VARTOLU ÇARESİZ

Vartolu bu sırada Celasun’u dövdükleri yere gelir. Celasun’u kurtarmak için Çeto’ya yaptıklarının sabrını taşırdığını söyler. Çeto’ya silahını doğrultur ama eli kolu bağlanmıştır. Saadet Çeto’nun elindedir. Çaresizce uyşturucu için ona ihtiyaçlarını olduğunu Celasun’u bırakmazlarsa bu işi yapmayacağını söyler. Bu kez Çeto çaresiz kalmıştır.

“BERABER OLALIM”

Karakuzuların düzenledikleri baskından sonra evsiz kalan Yamaç, Cumali metruk bir binada kalmaya başlarlar. Yamaç sabah Vartolu’yu uyandırarak onunla konuşmak istediğini söyler. Vartolu’ya Karakuzuların dün gece eve baskın yaptıklarını onun nerede olduğunu sorar. Vartolu şok olur. Vartolu’ya “Kendi başına çözmen gereken işler var biliyorum ama beraber olalım” der.

ÇETO’NUN YENİ PLANI

İdris, Emmi ve Selim mahalle kahvesine gittiklerinde Emmi’den yardım isteyen kadını görürler. Emmi, “kadının yüzüne bakacak yüzüm yok” deyince Emmi’nin evine giderler. Mahsun, evde Saadet’in bebeği susturamaması yüzünden çılgına döner. Hışımla evden çıkınca Çeto ile karşılaşırlar. Çeto ne olduğunu sorunca durumu anlatır. Çeto ona bir planı olduğunu söyler.

SELİM KAÇIRILAN KIZI BULUYOR

Ersoy hastaneden çıkar. Doğruca Çeto ve Mahsun’un yanına gelir. Yeni bir ahçı bulduklarını laboratuvarı da başka bir yere taşıdıklarını anlatır. Selim kaçırılan kızı bulup Emmi’nin evine getirir. İdris Selim’in yaptığından guru duyar. Emmi ile kızı annesine teslim ederler.

ÇUKUR KONUSU NEDİR?

Çukur’da bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı’nın “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur. Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalılar’ın ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacak.

Sezon finalinde kim olduklarını görmediğimiz ve taş üstünde taş bırakmayan Karakuzular Çetesi ile Koçovalılar’ın yüzleşmesi heyecanla beklenecek. Bu savaşta en büyük Koçovalı olan Cumali’nin yer alıp almayacağı da belli olurken, Çukur’dan, ailesinden ve Sena’dan tamamen uzağa düşen Yamaç’ın nasıl toparlanacağı ve Çukur’u tekrar ele geçirmek için savaşıp savaşmayacağı cevap bulacak. Saadet’ini ve tüm umudunu yitiren Vartolu’nun hamleleri de merak uyandıracak. Yeni sezonda Çukur’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

ÇUKUR OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli (Yamaç)

25 Ağustos 1990 yılında İstanbul’da doğan Aras Bulut İynemli, 1.82 boyunda, 70 kilo ve başak burcudur. Abisi tiyatrocu, ablası ses sanatçısı olan İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği okumaktadır. Bir reklam filminde yönetmen Zeynep Günay'ın dikkatini çekmiş, “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır. “Maral” adlı dizide Hazal Kaya ile başrolü paylaşmıştır. Aras Bulut İynemli, İçerde dizisinde Umut/Mert karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

Dilan Çiçek Deniz (Sena)

Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğdu. 22 yaşındaki oyuncu, Lise eğitimi esnasında 3 yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı ve 17 yaşındayken katıldığı Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda oyunculuk ödülü aldı.

Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği'ni kazandı ve burada okurken asıl istediği bölüm olan Karşılaştırmalı Edebiyat için sınava yeniden girdi ve bölümü kazanarak geçiş yaptı.

Bir süre boyunca modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katılarak ikinci olma başarısını elde etmiştir. Ardından 2015'te Miami'de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

2015 yılında Star TV'de yayınlanan ve 13 bölüm süren Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde "Ebru" karakterini canlandırarak ilk rolünü oynamıştır. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi ve Burak Deniz ile birlikte rol almıştır.

Yine 2015 yılında yayınlanan Güneşin Kızları dizisine dahil oldu ve dizide Elif karakterini oynadı. Bu dizide de Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş ile birlikte rol aldı.

ÇUKUR CUMALİ KİMDİR?

geçtiğimiz sezon Show TV’de yayınlanmaya başlayan Ay Yapım imzalı fenomen dizi ‘Çukur’un tüm sezon boyunca gizemini koruyan ve büyük merak uyandıran “Cumali” karakteri belli oldu.

Yayınlanmaya başladığı günden bu yana en çok konuşulan dizi haline gelen “Çukur”dan seyircilerine sevindirici haber geldi. Ekran başındakilerin bir sezon boyunca sorduğu “Cumali’yi kim oynayacak?” sorusu yanıt buldu. Dizinin büyük merakla beklenen yeni sezonunda Cumali’ye, son olarak yine Ay Yapım imzalı ‘Şahsiyet’teki performansıyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Necip Memili hayat verecek.

Cumali’nin, sezon finalinde taş üstünde taş kalmayan Çukur’u ve yıllar sonra yüzleşeceği ailesi Koçovalıları nasıl etkileyeceği de izleyiciler için heyecan yaratacak. Yıllardır hapishanede olan ve aileden kimseyle görüşmeyen Cumali, tüm dengeleri değiştirecek. Başarılı oyuncu Memili, Çukur’a katılmayı şu sözlerle özetledi: “Başladığı günden beri büyük beğeniyle izlenen, çok iyi oyuncu kadrosu ve ekibi olan bir diziye dahil olmak benim için hem çok keyifli hem de çok heyecan verici. Ay Yapım ile ‘Yaprak Dökümü’ ve ‘Şahsiyet’ten sonra birlikte çalıştığımız üçüncü proje olacak. Her zaman çalışmaktan keyif aldığım bir yapım şirketi ve tekrar yollarımızın kesişmesi, böyle bir projede bir arada olmak benim için hem keyif hem de gurur verici.”