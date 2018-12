Çukur dizisi izle 46.yeni bölüm fragmanı yayında mı Çukur'un son 45. bölüm Show Tv izleme linki Çukur dizisi 46.yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Çukur'un 45. bölüm fragmanında neler oluyor? Çukur 44. son bölümde neler yaşanmıştı? Show Tv Çukur dizisi son bölüm tekrarı nereden ve nasıl izlenecek? Dizi oyuncu kadrosunda kimler var? Konusu nedir? soruların yanıtlarını araştıran dizi izleyicileri için detayları bu haberimizde derledik. Her pazartesi akşamı ekrana gelen Çukur dizisi 44.son bölümünde Mahsun ve Çeto, Koçovalılar’a oyun oynarken hiç beklemedikleri bir anda kendileri av olacak ve büyük bir şok yaşayacaklar. Bu, her ikisinin de Koçovalılar’a karşı daha acımasız planlar yapmasına yol açacak. Daha doyamadan sevdiği kadın ile oğlu elinden alınan Vartolu, Karakuzular’ın isteğini yerine getirecek. Kimyagerin peşine düşen Yamaç ve Cumali, her adımlarında Vartolu’ya daha da yaklaşacaklar. Vartolu’nun bu sırrının ne zaman açığa çıkacağı merakla beklenecek. Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen fenomen dizi Çukur Çukur 46.yeni bölüm fragmanı ve 45.son bölüm detayları ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Dizi hakkındaki son dakkia haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

ÇUKUR 45.BÖLÜM ÖZETİ



Ersoy’un Yamaç’a olan teklifi Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadelenin rengini değiştirecek.



Mahsun ve Çeto, Koçovalılar’a oyun oynarken hiç beklemedikleri bir anda kendileri av olacak ve büyük bir şok yaşayacaklar. Bu, her ikisinin de Koçovalılar’a karşı daha acımasız planlar yapmasına yol açacak. ÇUKUR SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ - SHOW TV Daha doyamadan sevdiği kadın ile oğlu elinden alınan Vartolu, Karakuzular’ın isteğini yerine getirecek. Kimyagerin peşine düşen Yamaç ve Cumali, her adımlarında Vartolu’ya daha da yaklaşacaklar. Vartolu’nun bu sırrının ne zaman açığa çıkacağı merakla beklenecek. Selim, Emmi ve İdris’in takdirini toplayacak bir yardımda bulunurken, Ersoy’un Yamaç’a olan teklifi Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadelenin rengini değiştirecek. ÇUKUR 44.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Çukur’da yaşanan duygu yüklü bir olay, herkesi bir araya getirecek.



Yamaç, Ersoy’un peşini bırakmamaya kararlıdır. Onu sıkıştırmaya ve ondan istihbarat almaya devam ederken öğreneceği yeni bir bilgi beraberinde bazı sırları da getirecek. Ve bu sırlar, Yamaç’a zor anlar yaşatacak. Vartolu, Saadet’e ulaşma konusunda pes etmeyecek ve sevdiği kadın ile doğacak çocuğuna kavuşmak için her yolu deneyecek. Ancak Vartolu’nun, Yamaç’tan gizli Karakuzular için daha ne kadar çalışacağı merak konusu olacak. Çukur’da yaşanan duygu yüklü bir olay, herkesi bir araya getirecek. Yamaç’ın Çukur sokaklarında görülmesi ise ekran başındakilere “Çukur eski günlerine mi dönecek?” sorusunu sorduracak. Cumali’nin yıllar sonra babası İdris ile annesi Sultan’ın karşısına çıkması için izleyicileri gözyaşlarına boğacak. Cumali’nin bu adımı, Koçovalılar için yepyeni ve büyük bir umut olacak. ÇUKUR 45.BÖLÜM FRAGMANI ÇUKUR DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI



İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç'ın Çukur'daki geleceği ve Sena'nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?



Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor.



MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ’DA ÇUKUR’A KATILDI



Bu sezonun en çok merak edilen dizilerinden, Ay Yapım imzalı “Çukur”un kadrosuna başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ dahil oldu. Üstündağ dizide “Koçovalı” ailesinin en büyük ağabeyi olan “Kahraman” karakterine hayat verecek.



ARAS BULUT İYNEMLİ



Aras Bulut İynemli, 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Yeşim adında ablası ve Orcun adında abisi vardır. Abisi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısıdır. Babasının adı Cengiz, annesinin adı Sevtap’dır. Beşiktaş Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde uçak mühendisliği okumaktayken oyunculuk yapmaya başladığından okulunu dondurdu. Patos reklamında da oynayan İynemli, başka bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay’ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir. 2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminin başrolüdür. Ancak filmde Aras Bulut İynemli’nin oyunculuğu birçok eleştirmen tarafından beğenilmemiştir. 2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilmiş ve Deniz Celiloğlu ile LGBT temalı “Tamam mıyız ?” adlı filmde başrol oynamıştır. Eleştirmenler tarafından canlandırdığı engelli İhsan karakteri ve oyunculuğu beğenilmiştir.



2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır. Günümüzde Maral: En Güzel Hikayem adlı dizide Hazal Kaya ile birlikte başrolü paylaşmaktadır. Bu dizide Sarp karakterini canlandırmaktadır.



DİLAN ÇİÇEK DENİZ



Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas’ta doğdu. 22 yaşındaki oyuncu, Lise eğitimi esnasında 3 yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı ve 17 yaşındayken katıldığı Liselerarası Tiyatro Yarışması’nda oyunculuk ödülü aldı.



Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği’ni kazandı ve burada okurken asıl istediği bölüm olan Karşılaştırmalı Edebiyat için sınava yeniden girdi ve bölümü kazanarak geçiş yaptı.



ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL



Erkan Kolçak Köstendil, 16 Ocak 1983 tarihinde Bursa’da doğmuştur. İlkokulu ve ortaokulu Bursa’da okudu. Bursa Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonraİstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okudu ve bitirdi.Tiyatroya Tuncay ÖzinelTiyatrosu’nda başladı. Çeşitli tiyatro oyunlarında, film ve dizilerde rol aldı. Orta metraj film olan “Torbacının Esrarı” adlı filmin senaryosunu yazdığı gibi çekimlerini de kendisi Amsterdam ve İstanbul’da tamamladı. Yazdığı, yönettiği ve oynadığı “Karşı Cinsle Tanışma Sanatı” adlı tiyatro oyunu Isparta “sanal cafe”de sahnelenmiştir.2014 yılında “Ulan İstanbul” dizisinde Karlos karakterini canlandırmaktadır. Erkan Kolçak Köstendil, 2014 yılında, başrollerinde Uğur Polat, Şebnem Bozoklu,Sevtap Özaltun, Kaan Yıldırım’ın oynadığı “Ulan İstanbul” adlı dizide oynamaktadır.



Ödülleri :



Galatasaray Üniversitesi Sinepark Kısa Film Yarışması – En iyi senaryo -En iyi görüntü – kısa film “Vakit”

Kral Midas Kısa Film Yarışması ‘En İyi Film-En İyi Yönetmen’ – kısa film “Vakit”

Tiyatro Tiyatro dergisi tarafından “Yılın Erkek Oyuncusu” ödülü – AuT (Oyun)

17. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri, Seçici Kurul Genç Oyuncu Özel Ödülü – (Aut – Sıfırnoktaiki)

47. Antalya Altın Portakal Film Festivali Özel Gösterim iyi senaryo-en iyi görüntü-en iyi yönetmen-en iyi film ödülü – kısa film “Vakit”



Tiyatro :



AuT (Oyun) – İkincikat tiyatrosu

Karşı Cinsle Tanışma Sanatı – Isparta “sanal cafe”



Filmleri :

2008 – Güz Sancısı

2009 – M.A.T (Dizi)

2009 – Mukadderat

Tarot

Inside The Door

Vakit

Torbacının Esrarı

Sakarya Fırat

2012 – Babalar ve Evlatları (Dizi)

2013 – Merhamet (Dizi)

2014 – İtirazım Var

2014 – Ulan İstanbul YORUMLAR 0

