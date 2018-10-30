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Diriliş Ertuğrul 7 Kasım Çarşamba günü yayında olacak

TRT 1'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu 7 Kasım Çarşamba günü yayında olacak.

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Diriliş Ertuğrul dizisinin hayranlarının heyecanla beklediği açıklama TRT 1'in sosyal medya mecralarından yayınlandı.
 
Kanalın yaptığı açıklamaya göre Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu 7 Kasım Çarşamba günü yayında olacak.
 
Dizinin yeni sezon tanıtımı da önceki hafta yayınlanmıştı.
 

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