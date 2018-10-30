Diriliş Ertuğrul 7 Kasım Çarşamba günü yayında olacak

Diriliş Ertuğrul dizisinin hayranlarının heyecanla beklediği açıklama TRT 1'in sosyal medya mecralarından yayınlandı.

Kanalın yaptığı açıklamaya göre Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu 7 Kasım Çarşamba günü yayında olacak.

Dizinin yeni sezon tanıtımı da önceki hafta yayınlanmıştı.

Ertuğrul ve Kayılar'ın cihangir bir devletin tohumlarını atacağı kutlu cenk başlıyor!



Diriliş "Ertuğrul" yeni sezon ilk bölümüyle 7 Kasım'da #TRT1'de. pic.twitter.com/kpLVrSf4Gb