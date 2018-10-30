Diriliş Ertuğrul 7 Kasım Çarşamba günü yayında olacak
TRT 1'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu 7 Kasım Çarşamba günü yayında olacak.
Diriliş Ertuğrul dizisinin hayranlarının heyecanla beklediği açıklama TRT 1'in sosyal medya mecralarından yayınlandı.
Kanalın yaptığı açıklamaya göre Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu 7 Kasım Çarşamba günü yayında olacak.
Dizinin yeni sezon tanıtımı da önceki hafta yayınlanmıştı.
Ertuğrul ve Kayılar'ın cihangir bir devletin tohumlarını atacağı kutlu cenk başlıyor!— TRT1 (@trt1) 30 Ekim 2018
Diriliş "Ertuğrul" yeni sezon ilk bölümüyle 7 Kasım'da #TRT1'de. pic.twitter.com/kpLVrSf4Gb
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