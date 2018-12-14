Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle birinci oldu
TRT1'nin sevilen tarihi draması Diriliş Ertuğrul, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle birinci oldu.
TRT1’de yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisi; 5. sezonundaki 127. bölümüyle yine total, AB ve ABC1 alanlarında rakiplerini ikiye katlayan reyting ve share’iyle zirvedeki yerini yükselerek korudu.
Bu haftaki bölümüyle sosyal medyada Türkiye’de birinci, dünya gündeminde de ilk sıralarda uzun süre yer alırken, dizideki Azerbaycanlı sanatçı/ozan Şemistan Elizamanlı’nın Zafer Bismillah şarkısı da “zaferbismillah” etiketiyle sosyal medyada 120 bin üzerinde tweet alarak ilgi gördü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.