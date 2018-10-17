Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? 17 Ekim TRT1 yayın akışı Diriliş Ertuğrul bu akşam var mı? Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanı yayında mı? TRT1 yayın akışında Diriliş Ertuğrul bu akşam var mı? Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu için gelişmeler devam ediyor. Her çarşamba günü TRT 1'de ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul 121. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Yapımcı şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Diriliş Ertuğrul çekimlerinde sona gelindiği öğrenildi. Kısa süre içerisinde başlayacak olan Diriliş Ertuğrul fragmanı da Ekim ayı içerisinde TRT 1 ekranlarında olacak. Fakat 17 Ekim Çarşamba günü özel bölüm ile yayınlanacak. Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Özbekistan Kültür Bakanlığı'nın davetinde projeleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. 11.yy'da şu anki Özbekistan topraklarının da içerisinde bulunduğu bir alanı yöneten Harezmşahlar'ın filmini çekmek istediğini dile getiren Bozdağ, "Emir Timur, Uluğ Bey, Celaleddin Harezmşah gibi Özbek hükümdarlarının adaletle devleti yönetmesi her zaman ilgimi çekmiştir." ifadelerinde bulundu.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT tarafından geçtiğimiz günlerde 17 Ekim tarihli yayın akışına eklenen Diriliş Ertuğrul'un, bu akşam tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacağı açıklandı. TRT'nin resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, bu akşam yayınlanacak olan bölümün tekrar olduğu detayı paylaşıldı.

Bu hafta tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin, gelecek hafta yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında olup olmayacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

17 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:05 Hangimiz Sevmedik

08:35 1'de Bugün

08:45 Böyle Bitmesin

11:00 Misafirim Var

12:45 Pelin Çift İle İyi Fikir

14:45 1'de Bugün

14:55 Leyla ile Mecnun

16:45 Kalk Gidelim

18:55 Doğrusu Ne?

19:00 Ana Haber

20:00 Diriliş "Ertuğrul"

22:35 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:00 Ege'nin Hamsisi

02:55 Misafirim Var

04:10 Kalk Gidelim

OYUNCULARIN YÜZDE 95'İ DEĞİŞTİ

Yeni sezona başlamadan önce söyleşi için gittiği Diriliş Ertuğrul setinde yaşanılan bir olayı anlatan Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, dizinin yeni sezon kadrosunun yüzde 95 oranında değiştiği bilgisini verdi. Lübnan'dan gelen bir ailenin fotoğraf çektirmek isterken set görevlileri tarafından engellendiğini açıklayan Ali Eyüboğlu, görevlinin açıklamalarına köşesinde yer verdi. İşte, set görevlisinin o ifadeleri;

"Diriliş Ertuğrul, baştan aşağı yenilendi. Burada yeni bir plato kuruldu. Dizi, bıraktığı yerden 15 yıl sonrasını anlatacağı için oyuncu kadrosunun yüzde 95’i değişti. Seyircilerden önce bu dünyanın görülmesini istemediğimiz halde, Ertuğrul’la oğullarının olduğu kapak çekiminden, biri görüntü çekip, dışarı sızdırdı. O fotoğrafları fanların kurduğu yabancı internet sitelerinden kaldırmaya ve sızıntıyı kimin yaptığını bulmaya çalışırken, yapım şirketinin aldığı bir karar bu. Yeni dekoru ve oyuncuların kostümlü halini çektiremiyoruz.”

'DİRİLİŞ' SONRASI HAREZMŞAH AÇIKLAMASI

Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Özbekistan Kültür Bakanlığı'nın davetinde projeleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. 11.yy'da şu anki Özbekistan topraklarının da içerisinde bulunduğu bir alanı yöneten Harezmşahlar'ın filmini çekmek istediğini dile getiren Bozdağ, "Emir Timur, Uluğ Bey, Celaleddin Harezmşah gibi Özbek hükümdarlarının adaletle devleti yönetmesi her zaman ilgimi çekmiştir." ifadelerinde bulundu.

Bozdağ, Harezmşahlar'ın son hükümdarı Celaleddin Harezmşahlar'ı konu edecek film için, "İsteğim, Celaleddin Harezmşah'ın hayatını film yapmak. Eğer bu konuda tam mütabakat sağlarsak, çok güzel bir film olacak diye inanıyorum" açıklamasını yaptı.

HANGİ OYUNCULAR KATILACAK?

Geçtiğimiz günlerde yeni oyuncuların katıldığı öğrenilen Diriliş Ertuğrul'da, dizinin başlamasına günler kala yeni oyuncu detayları gelmeye devam ediyor.

Hande Soral'ın Ertuğrul Gazi'nin aşık olacağı kadın olarak dahil olduğu diziye, daha önce Dağ filmi ve BÖRÜ dizisinde rol alan Armağan Oğuz ise Ataç karakteriyle katıldı.

Diziye dahil olduğu ortaya çıkan isimler arasında, Umur Bey karakteri ile Ünal Silver, Evdokya karakteri ile Kimya Gökçe Aytaç yer alıyor.

Son gelen bilgiler arasında ise diziye katılan üç yeni oyuncunun Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Fazilet Hanım ve Kızları dizisinden hatırlanan Eser Karabil; Cesur Yürek ve Poyraz Karayel dizilerinde rol alan Enis Yıldız ve geçtiğimiz sezon Mehmetçik Kutulamare'de oynayan İlker Aksum olduğu öğrenildi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR

Ertuğrul Bey, Ögeday Han'a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul'dan Selçuklu'nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme'nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargahında ise Ögeday Han'ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargahtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla'nın aslında Noyan'ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul'a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası'na doğru yola koyulmuşlardı…

Ertuğrul ve alplar, Noyan'dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası'na gelebilecekler mi? Osman'ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman'a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday'ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON OYUNCU KADROSU

İLKER AKSUM (YUNAN KOMUTAN)

Dizide Yunan komutanı rolüne hayat vereceği konuşulan İlker Aksum, geçen sezon yine aynı yapım şirketinin TRT için hazırladığı "Mehmetçik Kûtül Amare" adlı dönem dizisinin kadrosunda yer almıştı. Canlandırdığı Cox karakterindeki performansıyla beğeni toplayan ödüllü oyuncu, bu sezon ise "Diriliş Ertuğrul"da seyirci karşısına çıkacak.

1971 yılında dünyaya gelen İlker Aksum’un annesi Nurten Aksum’dur, İlkay ve Alpay isminde ikiz kardeşleri bulunmaktadır. Babası ise Mehmet Bülent Aksum Subay Pilot’tur.

Etimesgut Şeker İlkokulu, Mehmetçik Lisesi mezunudur. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarını ise 1993 senesinde bitirmiştir. Isparta doğumlu oyuncu İlker Aksum bugüne kadar bir çok sinema ve dizide rol almıştır.

KİMYA GÖKÇE AYTAÇ (EVDOKYA)

Erkenci Kuş'ta Can Divit’in (Can Yaman) sevgilisi Polen’i oynayan Kimya Gökçe Aytaç'ın da artık Diriliş Ertuğrul'da rol alacağı öğrenilmişti. Güzel oyuncunun sevilen dizinin yeni sezonunda Evdokya karakterine hayat vereceği bildirilmişti.

1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Tiyatro kökenli oyuncu ilk oyunculuk deneyimini, Medcezir dizisi ile gerçekleştirmiştir. Güzel oyuncunun boyu; 1.75, kilosu ise 55’tir.

Yahşi Cazibe, Zeyrek ile Çeyrek, Kertenkele, Rüzgarın Kalbi, İdeal Koca, İki Yalancı, Servet ve Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde rol almıştır. Ayrıca İstikbal, Papia, Balparmak, Esenora reklamlarında oynamıştır. Rol aldığı sinema filmleri ise Koca Bulma Sanatı, Suda Balık ve Vezir Parmağı’dır.

Güzel oyuncu 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gökçe Özyol ile evlenmiştir. Ancak evliliği şiddetli geçimsizlik nedeni ile 2013 yılında son bulmuştur.

ÜNAL SİLVER (UMUT BEY)

Diriliş Ertuğrul beşinci sezon oyuncu kadrosuna dahil olan Ünal Silver, Umut Bey'i karakterini oynayacaktır.

1948 doğumlu usta oyuncu Ünal Silver İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 2002 yılında Alles getürk Her Şey Sahte isimli sinema filmi ile beyaz perdeye adım atmıştır.

Daha sonra Üçe Karşı Truva, Hokkabaz, Mavi Kuş, Yalancı Yarim, Sessiz Fırtına, Gölge, Bir Bulut Olsam, Deli Saraylı, Gönülçelen, Beni Unutma, Dedemin İnsanları, No:309, Kuzey Güney, Zenne ve Benim İçin Üzülme isimli sinema ve dizilerde rol almıştır.

HANDE SORAL

Yapılan açıklamaya göre ünlü oyuncu Hande Soral, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni szon oyuncu kadrosuna dahil oldu. Halime'nin vefatından sonra Ertuğrul Bey ile evlenecek olan Zeydan'ı oynamaya hazırlanan Hande Soral, yeni sezonda izleyici ile buluşacak.

Hande Soral 2 Şubat 1987 tarihinde aslen Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde dünyaya gelmiştir. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral ile kardeştir. Ayrıca Bedirhan isminde bir kardeşi daha da vardır, kardeşleri ikiz’dir. Babası’nın ismi Hamdi Soral’dır.

Soral, İstanbul Bilgi Ünversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezunudur. 2008 yılında Komedi Dükkanı programına konuk oyuncu olarak katılan Soral, televizyon izleyicisi ile tanışmıştır.

Ünlü oyuncu Hande Soral, 14 Ekim 2017 tarihinde İsmail Demirci ile hayatını birleştirmiştir.

ESER KARABİL

Diriliş Ertuğrul beşinci sezon oyuncu kadrosuna dahil olan Eser Karabil'in hangi rolde yer alacağı henüz netlik kazanmamıştır.

1980 yılının Ağustos ayında dünyaya gelen Eser Karabil’in burcu Aslan’dır. Aslen İzmir’de doğmuştur. Boyu 1.79 cm, kilosu ise 75 ‘tir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu oyuncu, ayrıca Ege Üniversitesi Eütt (Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu)’nda yer almıştır.

Bir dönem ekranlarda büyük beğeni ile izlenen Ezel dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. Daha sonra, Kırmızı ışık, Firar, Karagül, Kaybedenler, Kardeş Payı, Galip Derviş, Ne Gelen Var Ne Giden, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Fazilet Hanım ve Kızları gibi projelerde rol almıştır.

ENİS YILDIZ

Diriliş Ertuğrul beşinci sezon oyuncu kadrosuna dahil olan Enis Yıldız'ın hangi rolde yer alacağı henüz netlik kazanmamıştır.

1972 yılında dünyaya gelen Enis Yıldız Almanya doğumludur. Ancak aslen nereli olduğu bilgisine ulaşılamamıştır.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Enis Yıldız bugüne kadar Beşinci Boyut, Köprü, Kollama, Acı Aşk, Mor Menekşeler, Medcezir, Merhamet, Nerde O Yeminler, Poyraz Karayel, Eve Dönüş, Cesur Yürek ve Payitaht Abdülhamit gibi projelerde rol almıştır.

Sona eren ve halen sahnede olan bir çok tiyatro oyununda yönetmenlik yapmıştır. Kundakçı, Memurin Faslı, Ufak Tefek Yaşamlar ve Bahar Noktası bu tiyatro oyunlarından bazılarıdır.

Enis Yıldız evli ve bu evliliğinden iki oğlu vardır. Yaşantısını Eskişehir’de sürdürmektedir.