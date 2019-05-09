Diriliş Ertuğrul'da bir ayrılık daha! İşte o isim

Diriliş Ertuğrul’un dün akşam ekranlara gelen 147. bölümü nefesleri kesti. Diriliş Ertuğrul’da bu kez Moğollara çalışan ‘Albastı’ olduğu ortaya çıkan Beybolat Bey diziye veda etti.

146. bölümde Albastı kimliği açığa çıkan Beybolat Bey, Moğolların komutanı Arıkbuka tarafından kurtarılmıştı. Ertuğrul Bey ve Alplerine kurulan pusuda Dumrul ve Mergen şehit olarak diziden ayrılmıştı, Turgut Alp ise yaralanmıştı.

Beybolat Bey ve Arıkbuka’ya esir düşen Ertuğrul Bey, dizinin dün akşamki bölümünde düşmanın elinde kurtuldu, Beybolat Bey’i öldürdü. Beybolat Bey karakterini dizide Ali Ersan Duru canlandırıyordu.

YENİ TANITIMDA DİKKAT ÇEKEN DETAY TRT1’in sevilen dizisinin 148. Bölüm fragmanı da yayınlandı. Diriliş Ertuğrul finale doğru yaklaşırken yeni tanıtımda son 3 bölümün kaldığı belirtildi. Diriliş Ertuğrul 29 Mayıs günü yayınlanacak olan 150. Bölüm ile final yapacak. 148. Bölüm tanıtımına göre Beybolat’ın ölümünün ardından kardeşi Sıla’nın Moğollarla işbirliği yapacağı görülüyor. 148. YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

ALİ ERSAN DURU KİMDİR?

Ali Ersan Duru, 19 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu. Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Aynı dönem içinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (Esogü Tiyatro Topluluğu) ile amatör tiyatro hayatına başladı. Öncelikle Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ile çalışmaya başladı. Lisans eğitimi bittikten sonra oyunculuğu profesyonel anlamda yapmaya karar verdi ve İstanbul'a gelerek oyunculuk eğitimi almaya başladı. Önce 2008 yılında DİALOG anlatım ve iletişimde temel oyunculuk teknikleri dersleri aldı.

Daha sonra da Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda iki yıllık bir tiyatro eğitimi aldı. Bununla paralel olarak aynı dönem içinde workshop'lara katılmaya, diksiyon ve şan dersleri almaya devam etti.

İlk olarak TRT 1 de ''Başrolde Aşk'' isimli sit-com'la profesyonel oyunculuk hayatına başladı.

2012 yazında Turgut Özakman'ın Diriliş adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan ''Çanakkale 1915'' adlı sinema filminde roman kahramanlarından Mehmed Ali'ye hayat verdi.

2013 yılında "Yağmurdan Kaçarken" adlı dizide Carlos Martin, Ezgi Asaroğlu, Ayça Erturan, Ali Ersan Duru, Furkan Andıç, Ebru Şancı, Serkan Şenalp, Doğukan Polat ile beraber rol aldı.

Filmleri ve Dizileri :

2013 - 2014 - Bugünün Saraylısı (TV Dizisi)

2013 - Yağmurdan Kaçarken (Korkmaz) (TV Dizisi)

2013 - Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Sinema Filmi)

2012 - Çanakkale 1915 (Mehmet Ali) (Sinema Filmi)

2011 - 2012 - Hayat Devam Ediyor (TV Dizisi)

2011 - Başrolde Aşk (Emre) (TV Dizisi)

2010 - Lale Devri (TV Dizisi) Konuk Oyuncu