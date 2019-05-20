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Diriliş Ertuğrul'un senaristi finali bu sözlerle duyurdu

TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristi Mehmet Bozdağ, 150. bölüm final senaryosunu yazdı. Dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın diziye ölerek veda edeceği bilinirken yayınlanacak son bölümde neler olacağı ise merak konusu.

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Çarşamba akşamları TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul'da nefesler tutuldu. İzleyicilerin heyecanla beklediği dizinin son 2 bölümü yine nefesleri kesecek. Bu hafta 149. bölümüyle ekranlara gelecek dizinin son bölümü olan 150. bölüm senaryosu hazırlandı.
 
Dizisinin senaristi Mehmet Bozdağ, paylaştığı fotoğrafla Diriliş Ertuğrul'un 150. bölümünü şu sözlerle duyurdu:
 
"Bir hayal 150 bölüm destan oldu. Son senaryo. Diriliş Ertuğrul'a veda... Rabbim niyetimizi kabul eylesin"
 
 
DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA NELER DEĞİŞECEK?
 
Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren ve izleyici tarafından hayranlıkla takip edilen Engin Altan Düzyatan, bu sezon Diriliş Ertuğrul'dan ayrılacak. 
 
Dizi yeni sezona Diriliş Osman Gazi ismiyle devam edeceği bilinirken, Osman Gazi'yi ise Burak Özçivit canlandıracak.

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