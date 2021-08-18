18 Ağustos 2021 Çarşamba 23:47 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 23:47

Dünya Hali 5. bölüm izleyenleri güldüren sahnelerle TRT 1'de ekrana geldi. Dünya Hali 5. bölümde Sinan, dedesinin vasiyetini ancak Kıvılcım'la evlenerek gerçekleştirebileceğinin farkındadır. Kıvılcım'ın kendisi için bulduğu adayları sürekli uydurduğu bahanelerle savuşturmaktadır. Sinan, Kıvılcım'ın bulduğu kızlardan kurtulabilecek mi? Dünya Hali 5. bölüm izleme linki haberimizde...

Dünya Hali, 5. bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Komedi türündeki dizi, her çarşamba saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıktı. Konusunu hayatın en temel yerlerinden biri olan ilişkilerden alan Dünya Hali 5. bölümü izlemek için haberimizdeki linke tıklamanız yeterli. Dünya Hali 5. bölüm full izle!

DÜNYA HALİ 5. BÖLÜM İZLE

TRT 1'nin yeni dizisi Dünya Hali'nin başrollerinde Ozan Çelik, Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Şehsuvar Aktaş gibi birçok yetenekli isim yer alıyor.

Dünya Hali 5. bölümde Kıvılcım, dedesinin vasiyetini yerine getirmek için uğraşan Sinan'a yardım sözü vermiştir fakat bu söz Sinan'ı zor durumda bırakmaktadır.

Sinan, dedesinin vasiyetini ancak Kıvılcım'la evlenerek gerçekleştirebileceğinin farkındadır. Kıvılcım'ın kendisi için bulduğu adayları sürekli uydurduğu bahanelerle savuşturmaktadır. Sinan, Kıvılcım'ın bulduğu kızlardan kurtulabilecek mi?

Öyle birini tarif et ki eşi benzeri bulunmasın...

Bu durumdan sıkılan Kıvılcım, Sinan'a ideal eşini tarif etmesi için bir ültimatom verir. Sinan'ın bu işten kurtulması için yapabileceği tek bir şey vardır. Bulunması imkânsız bir kadın tarif etmelidir. Kıvılcım'ın işini iyice zorlaştıran Sinan bu zorlu serüveni sorunsuz atlatabilecek mi?

DÜNYA HALİ GENEL ÖZET

Çok sevdiğiniz bir aile büyüğünüzün ölmeden önceki son isteği "erken kalkan, eskinin kıymetini bilen ve bal porsuğuna benzeyen bir kızla evlen" olursa ne yaparsınız? Bu kendine has vasiyetin ilginç yolculuğu Dünya Hali dizisinde cevap buluyor.

Konusunu hayatın en temel yerlerinden biri olan ilişkilerden alan Dünya Hali, şehirde yaşayan sıradan bir insanın günlük yaşantısını çok farklı bir mizah anlayışı ile ekran karşısına taşıyor. Absürt yaklaşım tarzıyla günlük yaşantının içerisindeki basit olayları ve çelişkileri eğlenceli bir üslupla işliyor.

Hayatı boyunca doğru bildiğinden şaşmayan, tam da bu yüzden içinde yaşadığı "modern" hayatla zaman zaman çelişen bir delikanlının yani Sinan'ın (Caner Şahin), anket yaparken tesadüfen karşılaştığı bir kadına (Pelin Abay) aşık olduktan sonra hayatında yaşayacağı değişimlere tanık olacağız.

İyiliği ve dürüstlüğü hayatının her alanında ön planda tutan Sinan'ın şartlar ne olursa olsun değerlerine sadık kalmaya çalışırken yaşadığı ilginç ve komik durumlar, ustaca bir mizah anlayışı ile Dünya Hali dizisinde işleniyor. Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay ve Tolga Tekin'in paylaştığı dizi, alışılagelen dizi anlatımlarının klasik yapısını bozarak izleyiciye çok farklı bir eğlence vaat ediyor.

Ekranlara yeni bir soluk getirecek olan TRT 1'in yeni dizisi Dünya Hali'nde, Ozan Çelik, Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Şehsuvar Aktaş gibi birçok yetenekli isim yer alıyor.