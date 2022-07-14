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Dizi

Duy Beni 2. Bölüm izle tek parça! Duy Beni 2. bölüm full izle!

Star Tv'nin yeni dizisi “Duy Beni” 2. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Murat Daltaban gibi isimler yer alıyor. Duy Beni 2. Bölümde Ekim diğer taraftan kendisini Kanat ile ilgili itham edecek çok çirkin bir oyuna maruz kalır. Duy Beni 2. Bölüm tek parça izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Duy Beni 2. bölüm full izle!

14 Temmuz 2022 Perşembe 19:59 - Güncelleme:
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Duy Beni 2. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Ali Balcı üstlendiği dizinin senaryosunu Makbule Kosif ele alıyor. Duy Beni 2. Bölümde Maskeyi Kanat'ın dolabında bulan Ekim, Selçuk'a Leyla'ya çarpanın Kanat olduğunu söyleyerek ondan yardım ister. Ekim Kanat'ın suçlu olduğunu ispat edebilecek mi? Duy Beni 2. bölüm full izle!

DUY BENİ 2. BÖLÜM İZLE!

Duy Beni yeni bölümleriyle her Perşembe 20:00'de Star'da!

DUY BENİ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Duy Beni 2. Bölümde Maskeyi Kanat'ın dolabında bulan Ekim, Selçuk'a Leyla'ya çarpanın Kanat olduğunu söyleyerek ondan yardım ister. Selçuk'un Kanat'ı sorgulaması hem Aziz'i, babası Rıza ile karşı karşıya getirir hem de aile içi var olan gerginliği iyice tırmandırır.

Kanat Ekim'in gerçeği ortaya çıkarma girişimlerini engellemek için ona Bekir üzerinden gözdağı verir.

Ayşe için de işler iyi gitmez. Babasının verdiği ceza durumu daha da kötüleştirir. Melisa ve Ekim arasındaki gerginlik de giderek artmaktadır.

Kanat'ın bir şekilde Ekim'e yakınlaşması ihtimaline çıldıran Melisa Ekim'i bertaraf etmek adına türlü hamleler atar.

Ekim diğer taraftan kendisini Kanat ile ilgili itham edecek çok çirkin bir oyuna maruz kalır. Okuldakiler bu suçundan ötürü Ekim ile Bekir'e çok ağır bir ceza vermeye karar verir.

"Duy Beni" merak uyandıran hikayesi ve güçlü kadrosuyla her Perşembe saat 20.00'da Star'da!

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