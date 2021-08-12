İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2021 Perşembe / 4 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6033
  • EURO
    10,108
  • ALTIN
    485.381
  • BIST100
    1424.71
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Eda Ece'nin Yasak Elma paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı
Dizi

Eda Ece'nin Yasak Elma paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı

Sevilen dizi Yasak Elma'da Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece'den rekor beğeni alan bir paylaşım geldi. Yeni sezonuyla Eda Ece'nin bu paylaşımı, FOX Tv'de başlayacak olan Yasak Elma'yı izleyenleri heyecanlandırdı.

12 Ağustos 2021 Perşembe 10:08 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 10:08
ABONE OL

Yasak Elma'nın sevilen oyuncusu Eda Ece, yeni sezonu başlayacak olan dizinin seti öncesi hayranlarını sevindirecek bir paylaşım yaptı. Eda Ece'nin heyecanlandıran Yasak Elma paylaşımı, diziyi takip edenler tarafından heyecanla karşılandı.

FOX ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi, 4 sezondur izleyicinin gönlünde taht kurdu.

Konusu ve kadrosu ile dikkati çeken diziye ayrılıklar damga vururken, yeni sezonun başlamasına ise az bir süre kaldı.

Eda Ece ve Şevval Şam'ın başrolü paylaştığı dizi, yeni sezonda da heyecanlı bölümleri ile izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.Dizinin yeni sezonuyla ilgili ise Eda Ece'den bir paylaşım geldi. Ece paylaşımı Instagram hesabından yaptı.

EDA ECE'DEN "YASAK ELMA" PAYLAŞIMI

Yasak Elma dizisinden Erdal Özyağcılar, Şafak Pekdemir ve Barış Kılıç'ın ayrıldığı iddia edildi. Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade ise dizi sezon finali vermeden önce ayrılmıştı.

Ancak yaşanan ayrılıklara rağmen dizi 5. sezonu ile ekranda olacak. Eda Ece, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Sete çıkmaya geri sayım.. Vallahi 5. sezon geliyor." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.