Ege’nin Hamsisi 13.yeni bölüm fragmanı yayında mı Ege’nin Hamsisi son 12.bölüm TRT1 izle

Ege’nin Hamsisi 13.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ege’nin Hamsisi 12.son bölüm izleme linki erişime açıldı mı? Ege’nin Hamsisi oyuncu kadrosu ve hikayesi nedir? Ege’nin Hamsisi nerede çekiliyor? Ege’nin Hamsisi dizisinin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? soruların yanıtları haberimizde. Yapımcılığını Köprü Film-Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan’ın üstlendiği, senaryosunu Bahar Filiz Ekinci’nin kaleme aldığı dizide, başrolleri İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu ve Hakan Bilgin paylaşıyor. Güçlü oyuncu kadrousu ve hikayesi ile dikkat çeken Ege’nin Hamsisi 12.son bölümünde bu hafta; Deniz, Zeynep’in evlenme teklifine evet cevabı vermesiyle ilk aşamayı geçmiştir; ancak önünde onu bekleyen çok daha zorlu aşamalar vardır. Önce hem laz hem de zor bir baba olan müstakbel kayınpederi Şevket’in, sonra da Zeynep’in halası Fikret’in gözlerine girip, kendisini sevmelerini ve bir damat adayı olarak görmelerini sağlaması gerekmektedir. İnşaattaki işinden istifa eden Zeynep’in babasının muhlama lokantasında işe girdiğini gören Deniz, hem Zeynep’e hem de müstakbel kayınpederine yakın olabilmek için, annesinin restoranında işe başlar. Gerilim aşk ve tutku dolu sahneleriyle dikkat çeken Ege’nin Hamsisi 13.yeni bölüm fragmanı ve 12.son bölüm detayları star.com.tr'de.

Bölgelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal, eğlenceli olaylarla, iki farklı bölge kültürünün naif karşılaşmasının anlatıldığı dizi, her bölümüyle gündeme damgasını vuracak...



“Ege’nin Hamsisi” dizisinin çekimlerinin Karadeniz etabı, Rize’nin Çamlıhemşin, Fındıklı ve Güneysu ilçelerinde yapıldı. Dizinin Ege çekimleri ise bölgenin incisi İzmir Seferihisar’a bağlı Sığacık’ta gerçekleştiriliyor.

Ege’nin Hamsisi 12. Bölümü, 8 Ekim Pazartesi saat 20.00’de TRT 1’de...

EGE'NİN HAMSİSİ 13.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Ege’nin Hamsisi 13.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

EGE'NİN HAMSİSİ 12.BÖLÜM ÖZETİ



Deniz, Zeynep’in evlenme teklifine evet cevabı vermesiyle ilk aşamayı geçmiştir; ancak önünde onu bekleyen çok daha zorlu aşamalar vardır. Önce hem laz hem de zor bir baba olan müstakbel kayınpederi Şevket’in, sonra da Zeynep’in halası Fikret’in gözlerine girip, kendisini sevmelerini ve bir damat adayı olarak görmelerini sağlaması gerekmektedir.





İnşaattaki işinden istifa eden Zeynep’in babasının muhlama lokantasında işe girdiğini gören Deniz, hem Zeynep’e hem de müstakbel kayınpederine yakın olabilmek için, annesinin restoranında işe başlar.



Şevket, kızının yanında çalışmasından dolayı çok mutlu olurken; Melahat, oğlunun inşaattaki işini bırakıp, garsonluğa başlamasına çok üzülür ama Şevket’in gözüne girebilme mücadelesinde ona destek olur. Deniz, müstakbel kayınpederinin kendisini sevmesi için önüne çıkan her fırsata atlar, ama hepsi fiyasko ile sonuçlanır.

Deniz’in, uzaktan Şevket’in göze girmesinin imkansız olduğunu gören Melahat’ın aklına müthiş bir plan gelir. Zeynep’i dükkanına transfer edecek ve böylece Şevket’in intikam için Deniz’i kendi yanına almasını sağlayacaktır.



Yıllar önce, Almanya’ya çalışmaya gidip, kendisini yüz üstü bırakan eski nişanlısı Nuri’nin, Sığacıkta otel işletmeye başladığını öğrenen Fikret, Nuri’yi vurup öldürmekten vazgeçer ve intikamını taksit taksit almaya karar verir.

EGE'NİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Ege'nin Hamsisi 11. son bölümünde, Egeli Deniz, aşık olduğu Karadenizli Zeynep’e evlenme teklif edecek. Sevdiği gencin yurtdışından aldığı iş teklifini bilen ve onun kariyerine engel olmak istemeyen Zeynep, bu teklife ne cevap verdiği belli oldu.



Firtuna Şevket Karadeniz’e Geri Dönmeye Hazırlandı.



Ege’den memleketine, Karadeniz’e geri dönme planları yapan Firtuna Şevket, sevgili kızı Zeynep’in evlenme teklifinin nasıl olduğu ile ilgili ayrıntılar son bölümde.

EGE'NİN HAMSİSİ 12.BÖLÜM FRAGMANI





Almancı Nuri, Fikret Hala’nın Elinden Kurtulabileceği ile ilgili ayrıntılar son bölümü ile birlikte netliş oldu.



Kendisini terk eden nişanlısı Nuri’nin Almanya’dan kesin dönüş yaptığını ve Sığacık’a yerleştiğini öğrenen Fikret hala intikam kılıçlarını kuşanır. Almancı Nuri’nin Sığacık’ta kaçabileceği tek yer mavi Ege sularıdır. Nişanlısı Erica ile sakin şehirde huzur planları yapan Nuri, Fikret’in elinden kurtulabilecek mi?



EGE’NİN HAMSİSİ DİZİSİNİN KONUSU NE?



Bölgelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal, eğlenceli olaylarla, iki farklı bölge kültürünün naif karşılaşmasının anlatılıyor. “Ege'nin Hamsisi” dizisinin çekimlerinin Karadeniz etabı, Rize'nin Çamlıhemşin, Fındıklı ve Güneysu ilçelerinde yapıldı. Dizinin Ege çekimleri ise bölgenin incisi İzmir Seferihisar'a bağlı Sığacık'ta gerçekleştiriliyor.

EGE’NİN HAMSİSİ OYUNCU KADROSU



İclal Aydın

MELAHAT ÇINAR

Nam-ı diğer Meloş… Tam bir Ege kadını… Enginar Kalbi'nin sahibi… Deniz ve Derya'nın annesi… Çok sevecen ama tersi fena…



Uğur Çavuşoğlu

ŞEVKET GERGİNOĞLU

Doğma büyüme Karadeniz'li… Zeynep ve Ömer'in babası. Usta bir aşçıdır. Çabuk sinirlenip çabuk sakinleşen bir adam. Ege kasabasına bomba gibi düşer.



Uraz Kaygılaroğlu

DENİZ ÇINAR

Ege delikanlısı. Dürüst ve Mert… Hani derler ya kalıbının adamı… Hayatı kasabaya taşınan aile ile alt üst olur.



Bestemsu Özdemir

ZEYNEP GERGİNOĞLU

Şevket'in mimar kızı, Ömer'in ablası. Tam bir laz kızı. O da babası gibi inatçı… Aşkı hiç tahmin etmediği küçük bir Ege kasbasında bulur.



Asuman Dabak

FİKRET GERGİNOĞLU

Şevket'in ablası, Zeynep ve Ömer'in halası. Huysuz, aksi, lafını sakınmayan bir Karadeniz kadını. Kendini aileye adamış. En sevdiği şey, adını kendisini terk eden nişanlısı Nuri'den intikam olarak koyduğu kazıdır.