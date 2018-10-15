Ege’nin Hamsisi 14.yeni bölüm fragmanı Ege’nin Hamsisi son 13.bölüm izle TRT1’de! Dizi severleri ekrana kilitleyen Ege’nin Hamsisi dizisi yeni bölüm fragmanları ve son bölüm izleme linki araştırılıyor. Ege’nin Hamsisi her Pazartesi saat 20.00’da izleyicisiyle buluşuyor. Ege'nin Hamsisi yayınlanan 13. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Laz kızı Zeynep’e evlenme teklifi yapıp, ‘evet’ cevabını alan Deniz’in önünde aşması gereken çok zorlu bir sınav vardır. İşte, Ege'nin Hamsisi dizisinin yeni bölüm fragmanı haberimizde! Ege’nin Hamsisi son bölümde ise; Şevket, kızının yanında çalışmasından dolayı çok mutlu olurken; Melahat, oğlunun inşaattaki işini bırakıp, garsonluğa başlamasına çok üzülür ama Şevket’in gözüne girebilme mücadelesinde ona destek olur. Deniz, müstakbel kayınpederinin kendisini sevmesi için önüne çıkan her fırsata atlar, ama hepsi fiyasko ile sonuçlanır.

EGE’NİN HAMSİSİ 13.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Laz kızı Zeynep’e evlenme teklifi yapıp, ‘evet’ cevabını alan Deniz’in önünde aşması gereken çok zorlu bir sınav vardır: İdeal damat adayı olarak Rizeli zor baba Şevket’in gözüne girmek. Deniz, müstakbel kayınpederine daha yakın olup, daha kolay onun gözüne girebilmek için muhlamacı dükkanında işe girer. Ancak Deniz, kronik sakarlığı ve bir türlü yakasını bırakmayan talihsizliği yüzünden, Şevket’e yardım etmek için giriştiği her işi yüzüne gözüne bulaştırır.

Laz kızı Zeynep de, müstakbel kayınvalidesi Melahat’ın lokantasında çalışmaya başlamıştır. Gelinini çok seven Melahat, onun aslında yemek yapmayı hiç bilmeyen, ev işlerinden anlamayan bir kız olduğunu anlayınca bütün hayalleri yıkılır. Zeynep’i oğluna layık bir eş haline getirebilmek için onu zorlu bir eğitimden geçirmeye karar verir...

Almancı Nuri’den İntikam Almak İsteyen Fikret’in Otel Batırma Planı!

Fikret, eski uzatmalı nişanlısı Almancı Nuri’nin otelini batırmak için müthiş bir intikam planını devreye sokar. Müşteri olarak onun otelinde bir oda tutar...

Dursun, Muhlamacıdan Ayrılıp Laz Bahçesi’ni Açıyor...

Deniz’in muhlamacıda çalışmaya başlamasıyla kendini ikinci plana itilmiş gibi hisseden Dursun, istifasını verip, Şevket’e savaş ilan eder. Sevim ile Eşref’in sahildeki çay bahçesinde çalışmaya başlar. Daha sonra onları çay bahçesini Karadeniz yemekleri satan bir “Laz Bahçesi”ne çevirmek için ikna eder. Laz Bahçesi, Sığacık’ın yeni laz lokantası olacaktır...

EGE’NİN HAMSİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ege'nin Hamsisi 12.Bölüm

Deniz, Zeynep’in evlenme teklifine evet cevabı vermesiyle ilk aşamayı geçmiştir; ancak önünde onu bekleyen çok daha zorlu aşamalar vardır. Önce hem laz hem de zor bir baba olan müstakbel kayınpederi Şevket’in, sonra da Zeynep’in halası Fikret’in gözlerine girip, kendisini sevmelerini ve bir damat adayı olarak görmelerini sağlaması gerekmektedir.

İnşaattaki işinden istifa eden Zeynep’in babasının muhlama lokantasında işe girdiğini gören Deniz, hem Zeynep’e hem de müstakbel kayınpederine yakın olabilmek için, annesinin restoranında işe başlar.

Şevket, kızının yanında çalışmasından dolayı çok mutlu olurken; Melahat, oğlunun inşaattaki işini bırakıp, garsonluğa başlamasına çok üzülür ama Şevket’in gözüne girebilme mücadelesinde ona destek olur. Deniz, müstakbel kayınpederinin kendisini sevmesi için önüne çıkan her fırsata atlar, ama hepsi fiyasko ile sonuçlanır.

Deniz’in, uzaktan Şevket’in göze girmesinin imkansız olduğunu gören Melahat’ın aklına müthiş bir plan gelir. Zeynep’i dükkanına transfer edecek ve böylece Şevket’in intikam için Deniz’i kendi yanına almasını sağlayacaktır.

Yıllar önce, Almanya’ya çalışmaya gidip, kendisini yüz üstü bırakan eski nişanlısı Nuri’nin, Sığacıkta otel işletmeye başladığını öğrenen Fikret, Nuri’yi vurup öldürmekten vazgeçer ve intikamını taksit taksit almaya karar verir.

EGE'NİN HAMSİSİ OYUNCULARI

MELAHAT ÇINAR

Nam-ı diğer Meloş… Tam bir Ege kadını... Enginar Kalbi’nin sahibi... Deniz ve Derya’nın annesi... Çok sevecen ama tersi fena...

ŞEVKET GERGİNOĞLU

Doğma büyüme Karadeniz’li... Zeynep ve Ömer’in babası. Usta bir aşçıdır. Çabuk sinirlenip çabuk sakinleşen bir adam. Ege kasabasına bomba gibi düşer.

DENİZ ÇINAR

Ege delikanlısı. Dürüst ve Mert... Hani derler ya kalıbının adamı... Hayatı kasabaya taşınan aile ile alt üst olur.

ZEYNEP GERGİNOĞLU

Şevket’in mimar kızı, Ömer’in ablası. Tam bir laz kızı. O da babası gibi inatçı... Aşkı hiç tahmin etmediği küçük bir Ege kasbasında bulur.

FİKRET GERGİNOĞLU

Şevket’in ablası, Zeynep ve Ömer’in halası. Huysuz, aksi, lafını sakınmayan bir Karadeniz kadını. Kendini aileye adamış. En sevdiği şey, adını kendisini terk eden nişanlısı Nuri’den intikam olarak koyduğu kazıdır.