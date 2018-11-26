Ege'nin Hamsisi dizisi 19.yeni bölüm fragmanı yayında mı Ege'nin Hamsisi son 18.bölüm TRT1 izleme linki

Ege'nin Hamsisi dizisi 19.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Ege'nin Hamsisi son 18.bölüm TRT1 izleme linki dizide neler oldu? Ege'nin Hamsisi oyuncu kadrosunda kimler var? Ege'nin Hamsisi dizi konusu nedir? Ege'nin Hamsisi nerede çekiliyor? soruların yanıtlarının araştıranlar için ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesii ile dikkat çeken TRT 1 ekranlarının en sevilen dizilerinden Ege’nin Hamsisi’nde bu hafta yine birbirinden renkli, eğlenceli olaylar yaşanırken, bazı sahnelerde heyecan doruğa çıkacak. Ege'nin Hamsisi 18.son bölümde Rize’de nişanlandığı Deniz’in kendisini terk ettiğini nişan yüzüğüyle birlikte bir veda mektubundan öğrenen Zeynep, intikam kılıçlarını kuşanır. İzmir’de bulduğu yeni işte ise onu hiç beklemediği müthiş bir sürpriz beklemektedir. Yapımcılığını Köprü Film-Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan’ın üstlendiği Ege’nin Hamsisi’nde; İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu, Haldun Boysan, Uğur Demirpehlivan, Hakan Bilgin ve Cem Cücenoğlu rol alıyor. Ege'nin Hamsisi dizisi 19.yeni bölüm fragmanı ve 18.son bölümde yaşanan tüm detaylar star.com.tr'de.

EGE'NİN HAMSİSİ DİZİSİ 18.BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep, Deniz’den İntikam Alıyor



Rize’de nişanlandığı Deniz’in kendisini terk ettiğini nişan yüzüğüyle birlikte bir veda mektubundan öğrenen Zeynep, intikam kılıçlarını kuşanır. İzmir’de bulduğu yeni işte ise onu hiç beklemediği müthiş bir sürpriz beklemektedir...





Melahat’ı Bekleyen Büyük Tehlike!



Nişanı atıp memleketine yeni dönen oğluna kol kanat geren mahallenin iyilik perisi Melahat, bu kez Suriyeli göçmenlere yardım elini uzatır. Restoranının önüne gelen Suriyeli küçük kız çocuğuna sahip çıkan ve ona ailesini bulma sözü veren Melahat, kendisini bekleyen tehlikelerden habersizdir. Küçük kızın ailesinin öldüğünü öğrenen Melahat, onu göçmen kaçakçılarının elinden kurtarmak isterken korkunç bir olayın tam ortasına düşer...

Ege’nin Hamsisi’nin 18. Bölümü, eğlenceli, keyifli ve heyecan dozu yüksek sahneleriyle ilgi odağı olacak, soluk soluğa izlenecek.

EGE'NİN HAMSİSİ DİZİSİ 19.BÖLÜM FRAGMANI

EGE'NİN HAMSİSİ DİZİSİ 17.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ege’nin Hamsisi’nde 17. Bölümde mutluluk ve dram birarada yaşanacak, dizi bu hafta da yine ilgi odağı olacak.



Fikret Muradına Eriyor!..



Yıllar önce kendisini terkeden nişanlısı Almancı Nuri (Durul Bazan) ile yolları tekrar kesişen Fikret (Asuman Dabak), bu bölümde evleniyor… Kendisinin peşinden önce Sığacık’a, ardından Rize’ye gelen Alman nişanlısı Erica’yı ne yaparsa yapsın ailesine kabul ettiremeyen Nuri, beşik kertmesi Fikret ile ailesinin zoruyla evleniyor. Yıllardır unutamadığı biricik aşkına kavuşmanın heyecanını yaşayan Fikret, mutluluktan havalara uçarken, Deniz ve Zeynep cephesinde sular bir türlü durulmuyor…

EGE’NİN HAMSİSİ DİZİSİNİN KONUSU NE?



Bölgelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal, eğlenceli olaylarla, iki farklı bölge kültürünün naif karşılaşmasının anlatılıyor. “Ege'nin Hamsisi” dizisinin çekimlerinin Karadeniz etabı, Rize'nin Çamlıhemşin, Fındıklı ve Güneysu ilçelerinde yapıldı. Dizinin Ege çekimleri ise bölgenin incisi İzmir Seferihisar'a bağlı Sığacık'ta gerçekleştiriliyor.

EGE'NİN HAMSİSİ DİZİ OYUNCULARINDA KİMLER VAR?

EGE'NİN HAMSİSİ OYUNCULARI



İclal Aydın



MELAHAT ÇINAR



Nam-ı diğer Meloş… Tam bir Ege kadını... Enginar Kalbi’nin sahibi... Deniz ve Derya’nın annesi... Çok sevecen ama tersi fena...



Uğur Çavuşoğlu



ŞEVKET GERGİNOĞLU



Doğma büyüme Karadeniz’li... Zeynep ve Ömer’in babası. Usta bir aşçıdır. Çabuk sinirlenip çabuk sakinleşen bir adam. Ege kasabasına bomba gibi düşer.



Uraz Kaygılaroğlu



DENİZ ÇINAR



Ege delikanlısı. Dürüst ve Mert... Hani derler ya kalıbının adamı... Hayatı kasabaya taşınan aile ile alt üst olur.



Bestemsu Özdemir



ZEYNEP GERGİNOĞLU



Şevket’in mimar kızı, Ömer’in ablası. Tam bir laz kızı. O da babası gibi inatçı... Aşkı hiç tahmin etmediği küçük bir Ege kasbasında bulur.



Asuman Dabak



FİKRET GERGİNOĞLU



Şevket’in ablası, Zeynep ve Ömer’in halası. Huysuz, aksi, lafını sakınmayan bir Karadeniz kadını. Kendini aileye adamış. En sevdiği şey, adını kendisini terk eden nişanlısı Nuri’den intikam olarak koyduğu kazıdır.



Haldun Boysan



EŞREF ÜZÜM



Çay bahçesinin sahibi. Babacan tavrıyla herkesin derdini çözmeye çalışır. Bir tek kendi derdine derman olamaz.