Erkenci Kuş 14.yeni bölüm fragmanı yayında mı Erkenci Kuş son 13.bölüm Star Tv izle

Erkenci Kuş 14.yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Erkenci Kuş 13.son bölüm izleme linki erişime açıldı mı? Erkenci Kuş son bölüm tekrarı nasıl izlenecek? Erkenci Kuş oyuncu kadrosu ve konusu nedir? soruların yanıtları dizi severler tarafından araştırılırken bugün yayına girmesi beklenen Erkenci Kuş 13.son bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan dizi Erkenci Kuş 13.son bölümünde bu hafta Can ve Sanem birbirlerinden ayrı kalmaya bile dayanamazken aralarındaki savaşın galibi kim olacak. Aylin’in ajansa pasladığı müşteri Ovido Otomotiv’le devir teslim zamanı geldi çattı. Yeni çekilecek otomobil reklamının senaryosunu halktan biri yazacak. Sosyal medya kampanyası tam gaz gidiyor ancak geri dönüşler çok da iç açıcı değil. En sonunda Konya’dan Erkenci Kuş rumuzlu kişinin senaryosu seçiliyor. Acaba bu Erkenci Kuş kim? Mahallede Osman’ın oynadığı Orgatte içecek reklamı için özel gösterim düzenleniyor. Alkışlar, tebrikler… Muzaffer kıskançlığından delirmesin de ne yapsın? Yeni hedefi oyuncu olmak! Can ve Sanem birbirlerinden ayrı kalmaya bile dayanamazken aralarındaki "savaşın" galibi kim olabilir? Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman’ın paylaştığı Erkenci Kuş dizisi 13.son bölüm izleme linki ve 14.yeni bölüm fragman detayları star.com.tr'de



ERKENCİ KUŞ 13.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Can ve Sanem birbirlerinden ayrı kalmaya bile dayanamazken aralarındaki savaşın galibi kim olacak.



Aylin’in ajansa pasladığı müşteri Ovido Otomotiv’le devir teslim zamanı geldi çattı. Yeni çekilecek otomobil reklamının senaryosunu halktan biri yazacak. Sosyal medya kampanyası tam gaz gidiyor ancak geri dönüşler çok da iç açıcı değil. En sonunda Konya’dan Erkenci Kuş rumuzlu kişinin senaryosu seçiliyor. Acaba bu Erkenci Kuş kim?



Mahallede Osman’ın oynadığı Orgatte içecek reklamı için özel gösterim düzenleniyor. Alkışlar, tebrikler… Muzaffer kıskançlığından delirmesin de ne yapsın? Yeni hedefi oyuncu olmak!



Can ve Sanem birbirlerinden ayrı kalmaya bile dayanamazken aralarındaki "savaşın" galibi kim olabilir?

ERKENCİ KUŞ 13.BÖLÜM FRAGMANI



ERKENCİ KUŞ 12.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Erkenci Kuş 12.son bölümünde geçtiğimiz hafta Sanem, Albatros’un kim olduğunu anlıyor



Albatros’un Can olduğunu anlayan Sanem artık gerçek hayatın da masal gibi yaşanabileceğine inanıyor. Aşkla havalara uçuyor.



Can, Polen’in doğum günü partisinden hızla çıkıp Sanem’in yanına gidiyor.



Ceycey, operadan çıkışta Ayhan’la buluşacak. Acaba yaşam koçuyla ilişkilerinde bir sonraki adım ne olacak?



Osman’nın yıldızı gittikçe yükseliyor; operadaki organik içecek markasının fotoğraf çekimlerinin baş kahramanı tabii ki Osman... Sette Deren ve Aylin’in savaşı sürüyor, Zebercet’se kıskançlığından yine yerinde duramıyor.



Peki Sanem, sakladığı sırları ne yapacak? Emre’yi bir itirafa ikna etmesi mümkün olacak mı?

Polen, Can’ı özel alanında, herkesten gizlediği kulübesinde, Sanem’in fotoğraflarıyla çevrili vaziyette bulunca aklı da kalbi de iyice karışıyor.

Sanem’in bütün geceyi Levent’le geçirdiğini düşünen Can, ertesi gün ekibiyle, onun organik içecek ürünü için reklam filmi hazırlamak zorunda. Üstüne üstlük Aylin’le birlikte çalışacak!



Acil set hazırlıkları tam gaz sürerken, boğazından geçecek her lokma konusunda hassas, organikçi müşteriye hizmet verebilecek set yemekçisi aranıyor. Leyla’nın ısrarını kıramayan Osman, bakalım bu görevin altından da alnının akıyla çıkabilecek mi? Nihat, Muzo ve Ayhan da tabii ki hep destek, tam destek. Mevkıbe de, iş kadını olarak markette otururken, kocasını reklam camiasına kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya!





Sanem, ajansa gittiğinde Dilek Ağacı’na yüreğinden geçenleri yazıp, bağlıyor. Can’ın onu takip ettiğini sonradan görüyor. Can tabii ki o dileğin peşini bırakmayacak...



Albatros’un Can olduğunu anlayan Sanem artık gerçek hayatın da masal gibi yaşanabileceğine inanıyor. Aşkla havalara uçuyor.



Can, Polen’in doğum günü partisinden hızla çıkıp Sanem’in yanına gidiyor.



Ceycey, operadan çıkışta Ayhan’la buluşacak. Acaba yaşam koçuyla ilişkilerinde bir sonraki adım ne olacak?



Osman’nın yıldızı gittikçe yükseliyor; operadaki organik içecek markasının fotoğraf çekimlerinin baş kahramanı tabii ki Osman... Sette Deren ve Aylin’in savaşı sürüyor, Zebercet’se kıskançlığından yine yerinde duramıyor.

ERKENCİ KUŞ DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?



Erkenci Kuş’ta olaylar Sanem’in, babası Nihat’ın yerine aileye ait bakkalı açmasıyla başlayacak. Küçük yaşlardan itibaren her sabah çok erken saatlerde nefes darlığı yaşayan babasının yerine bakkalı açan Sanem, ablası Lale’nin tam tersi doğal, neşeli ve yaşam dolu bir genç kızdır. Sanem, ablasının çalıştığı kadın dergisi Kontes’te eleman arandığını duyunca iş başvusu yapacak ve dizide macera da ondan sonra başlayacak. Derginin patronu Aziz beyin iki oğlu var; Can ve Emre…



Sanem işlerin pek de yolunda gitmediği dergide çalışmaya başladıktan sonra bir anda kendisini ilginç olayların içinde bulacak. Can Yaman’ın canlandıracağı patronun oğlu Can Divit’le arasında tesadüflerle başlayan yakınlaşma olayların yönünü değiştirecek. Son derece maceracı bir ruha sahip olan Can, şehir hayatının küçük hesaplarından uzak doğayı seven sportmen bir gençtir. Bu özellikleri Sanem’le arasında özel bir bağın kurulmasına da neden olacak.

ERKENCİ KUŞ DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Sanem Aydın (Demet Özdemir)



Hayalperest, zeki ve deli dolu. En büyük hayali yazar olmak ve Galapagos’a yerleşmek. Belayı kendine çekmekte usta. Genelde iki kere düşünmeden hareket eder.



Can Divit (Can Yaman)



“Kendine 30 dakikada terk edemeyeceğin bir hayat kurma.” Can’ın mottosu bu. Eskiden su topu oynamış, doğa sporlarında mahir, dünya çapında bir fotoğrafçı, evin büyük abisi, Aziz beyin aslan oğlu…



Leyla Aydın (Öznur Serçeler)



Sanem’in ablası. Mevkibe’nin gözbebeği, ailenin de gurur kaynağı. Kararlı, hırslı bir genç kadın. En büyük hayali başarılı bir iş kadını olmak.



Mevkibe Aydın (Özlem Tokaslan)



Sanem ve Leyla’nın annesi… Mahallenin delidolu kadınlarından biri. İyi bir anne ama kızları arasında ayırım yapıyor pek farkında olmadan. Büyük kızı Leyla’nın kendi başaramadıklarını yapabileceğini düşünüyor.



Nihat Aydın (Berat Yenilmez)



Sanem ve Leyla’nın babası. 40 yıllık bakkal. Hırslı biri değil, ömrünce kendi yağında kavrulmuş. Prensiplerinden ödün vermeyen, sevgi dolu, dürüst, sakin bir adam.



Emre Divit (Birand Tunca)



Can’ın küçük kardeşi. Ajansın finans tarafının başında. Aile şirketinde çalışmaktan memnun, gerçek bir plaza insanı. Sağlıklı beslenir, yapay havalandırmalı ortamlarda trend sporlar yapar, takım elbise giyer, konfor düşkünüdür ve çok lüks yaşar.



Aylin Yüksel (Sevcan Yaşar)



Emre’nin gizli sevgilisi. Bakımlı, seksapeli yüksek bir kadın. İş konusunda çok hırslı, gerekirse dünyayı yakar hatta aşkını bile...



Muzaffer Kaya - Zeberbet (Cihan Ercan)



Kendini bildi bileli Sanem’e aşık. Duygusal ama duygularını tuhaf yöntemlerle ifade eden biri Zebercet. Dededen, babadan kalma mal mülkün kirasıyla geçiniyorlar. Annesi Aysun’a çok düşkün.



Deren Keskin (Tuğçe Kumral)



Başarılı, hırslı bir reklam dünyası kadını… Ajansın kreatifi, Aziz Bey’in en güvendiği elemanı. Baba parasıyla yurtdışında okumuş, sosyetik, şık ve havalı bir kadın.



Cengiz Özdemir - Ceycey (Anıl Çelik)



Ajansın en renklisi… Henüz stajyer. Gerçek adı Cengiz ama herkes ona Ceycey diyor. Keşfedilmemiş çok iyi bir estetik zevki var, rüküşlüğe katlanamıyor. Her şeyin en iyisi nerededir, nerede ne yenir, ne içilir bilir. Sivri dilli.



Güliz Yıldırım (Sibel Şişman)



Ajansta sekreter. Şirkette olan her şeyden haberi var. Dedikoduyu sevse de işinde o kadar iyi ki ajansın vazgeçilmez elemanı. Girişken, meraklı, tuttuğunu koparan, işveli, neşeli bir kız.



Osman Işık (Ali Yağcı)



Ayhan’ın abisi. Mahallenin kasabı ve en yakışıklısı; kızlar kapısında kuyruk ama onun gönlü Leyla’da… İyi huylu, sevecen biri… Evde Ayhan’a yemek yapıyor sık sık, gurme bir tarafı var. Mahallenin sevilen delikanlısı.



Ayhan Işık (Ceren Taşçı)



Sanem’in en yakın arkadaşı… Deli dolu, aklı bir karış havada ama dünya tatlısı bir kız. Açık fikirli, yenilikçi, neşeli... Ayhan hep yeni projeler peşinde, bir hafta yogi olmaya karar veriyorsa, ertesi hafta hiç bilmeden aplikasyon tasarlama işine girişebilir.



Metin (Tuan Tunalı)



Can'ın Galatasaray Lisesi'nden çok yakın arkadaşı. Metin'in ailesinin durumu iyi değilmiş. Üniversiteyi burslu okumuş. Bugünkü konumuna kendi çabası ve iradesiyle gelmiş. Akıllı, düzgün bir adam. İş hırsı fazla. Fikr-i Harika'nın şirket avukatı. Deren'den hoşlanıyor ama Deren'le diyalog bile kuramamış bunca senedir. Aşk konusunda talihsiz zaten biraz