Erkenci Kuş yeni 13.bölüm fragmanı yayında mı Erkenci Kuş dizisi son 12. bölüm Star Tv izleme linki

Erkenci Kuş 13.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Erkenci Kuş 12. son bölüm izleme linki erişime açıldı mı? Yeni sezona sürpriz oyuncuları ile ekrana gelen Erkenci Kuş yeni bölümde seyirciyi neler bekliyor? Erkenci Kuş oyuncu kadrosu içerisinde kimler bulunuyor ve bu oyuncular hangi karakterleri canlandıracak? Erkenci Kuş başrol oyuncuları kim, konusu ne? Erkenci Kuş ne zaman, hangi kanalda izleniyor? soruların yanıtları merak konusu oldu. Erkenci Kuş dizisi oyuncuları 2018'in yaz sezonunda yayın hayatına başlayan projede yer alan isimleri gösterdi. Salı akşamları takipçilerinin karşısında olacak Erkenci Kuş'un konusu ise diziseverlerin dikkatini çekti. Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan dizinin Erkenci Kuş12. son bölümünde Sanem, Albatros'un kim olduğunu anlıyor Albatros'un Can olduğunu anlayan Sanem artık gerçek hayatın da masal gibi yaşanabileceğine inanıyor. Aşkla havalara uçuyor. Can, Polen'in doğum günü partisinden hızla çıkıp Sanem'in yanına gidiyor. Ceycey, operadan çıkışta Ayhan'la buluşacak. Acaba yaşam koçuyla ilişkilerinde bir sonraki adım ne olacak? Osman'nın yıldızı gittikçe yükseliyor; operadaki organik içecek markasının fotoğraf çekimlerinin baş kahramanı tabii ki Osman... Sette Deren ve Aylin'in savaşı sürüyor, Zebercet'se kıskançlığından yine yerinde duramıyor.

Erkenci kuş zirveyi bırakmıyor! Yayınlandığı ilk günden beri yüksek reyting oranları ile sezonun en çok konuşulan dizisi olan Erkenci Kuş, bu hafta da gecenin en çok izlenen dizisi oldu.



Erkenci Kuş, ekrana gelen yeni bölümüyle; Tüm Kişiler kategorisinde 8,11 izlenme oranı ve 27,13 izlenme payı, AB kategorisinde 8,58 izlenme oranı ve 29,56 izlenme payı ile 20+ABC1’de 8,67 izlenme oranı ve 27,32 izlenme payıyla en çok izlenen yapım oldu.



Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın, senaristliğini ise Ayşe Kutlu’nun üstlendiği, Erkenci Kuş'un kadrosunda Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Sibel Şişman ve Tuan Tunalı da yer alıyor.

Polen, Can’ı özel alanında, herkesten gizlediği kulübesinde, Sanem’in fotoğraflarıyla çevrili vaziyette bulunca aklı da kalbi de iyice karışıyor.



Sanem’in bütün geceyi Levent’le geçirdiğini düşünen Can, ertesi gün ekibiyle, onun organik içecek ürünü için reklam filmi hazırlamak zorunda. Üstüne üstlük Aylin’le birlikte çalışacak!



Acil set hazırlıkları tam gaz sürerken, boğazından geçecek her lokma konusunda hassas, organikçi müşteriye hizmet verebilecek set yemekçisi aranıyor. Leyla’nın ısrarını kıramayan Osman, bakalım bu görevin altından da alnının akıyla çıkabilecek mi? Nihat, Muzo ve Ayhan da tabii ki hep destek, tam destek. Mevkıbe de, iş kadını olarak markette otururken, kocasını reklam camiasına kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya!





Sanem, ajansa gittiğinde Dilek Ağacı’na yüreğinden geçenleri yazıp, bağlıyor. Can’ın onu takip ettiğini sonradan görüyor. Can tabii ki o dileğin peşini bırakmayacak...

ERKENCİ KUŞ 12. BÖLÜM ÖZETİ

Sanem, Albatros’un kim olduğunu anlıyor



Albatros’un Can olduğunu anlayan Sanem artık gerçek hayatın da masal gibi yaşanabileceğine inanıyor. Aşkla havalara uçuyor.



Can, Polen’in doğum günü partisinden hızla çıkıp Sanem’in yanına gidiyor.



Ceycey, operadan çıkışta Ayhan’la buluşacak. Acaba yaşam koçuyla ilişkilerinde bir sonraki adım ne olacak?



Osman’nın yıldızı gittikçe yükseliyor; operadaki organik içecek markasının fotoğraf çekimlerinin baş kahramanı tabii ki Osman... Sette Deren ve Aylin’in savaşı sürüyor, Zebercet’se kıskançlığından yine yerinde duramıyor.



Peki Sanem, sakladığı sırları ne yapacak? Emre’yi bir itirafa ikna etmesi mümkün olacak mı?

ERKENCİ KUŞ 12. BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sanem ve Can Aşkı Engelleri Aşabilecek mi?

"Can, Sanem’e sahilde “Birlikte yalnız kalalım mı?” diye sorunca Sanem'in içi de aklı da gidecek. Sanem, Can'la her şeye hazır ama ya aralarındaki onca engel buna izin verecek mi?



Polen, set bitiminde Emre’nin arabasıyla eve dönüyor, Can da ona ortalığı toparlayıp gelme sözü verir. Doğum günü de yaklaşırken, Polen’in büyük beklentiler içerisine girecek. Acaba Can ona sürpriz parti mi yapacak, yoksa baş başa mı kutlayacaklar?



Osman’ın yıldızı catering için geldiği sette parlıyor. Yeni çekimler de çıkınca Zebercet kıskançlığıyla ortalığı ayağa kaldırıyor.



Mevkıbe bakkalı eşi Nihat’a geri vermek istiyor ama Nihat’ın gözü reklam sektöründe.



Sanem bu sefer kararlı, karşısına çıkan herkese savaş açacak. Bu savaşın bir kazananı olabilecek mi peki?

ERKENCİ KUŞ KONUSU



Erkenci Kuş, Sanem (Demet Özdemir) ve Can (Can Yaman)'ın reklam ajansında tesadüf eseri karşılaşması ile başlayan büyük aşkı ekrana getirecek. Erkenci Kuş yakında Star'da izleyiciyle buluşacak.



Erkenci Kuş'un konusu: Sanem'in, babası Nihat'ın bir bakkal dükkanı vardır. Küçük yaşlardan itibaren her sabah çok erken saatlerde nefes darlığı yaşayan babasının yerine bakkalı açan Sanem, ablası Lale'nin tam tersi doğal, neşeli ve yaşam dolu bir genç kızdır. Sanem, ablasının çalıştığı kadın dergisi Kontes'te eleman arandığını duyunca iş başvusu yapacak ve dizide macera da ondan sonra başlayacak.



Derginin patronu Aziz beyin iki oğlu var; Can ve Emre… Sanem işlerin pek de yolunda gitmediği dergide çalışmaya başladıktan sonra bir anda kendisini ilginç olayların içinde bulacak. Can Yaman'ın canlandıracağı patronun oğlu Can Divit'le arasında tesadüflerle başlayan yakınlaşma olayların yönünü değiştirecek. Son derece maceracı bir ruha sahip olan Can, şehir hayatının küçük hesaplarından uzak doğayı seven sportmen bir gençtir. Bu özellikleri Sanem'le arasında özel bir bağın kurulmasına da neden olacak.



Kerem Çakıroğlu'nun yönetmenliğini yaptığı projenin çekimleri başladı.Yaz dizisi olarak ekrana gelecek olan dizisinin hikayesi, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin senaryosunu yazan Meriç Acemi'nin kaleminden çıktı.

ERKENCİ KUŞ OYUNCULARI

Erkenci Kuş dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve karakterleri ile ilgili yapılan açıklama şöyle; Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur..

Sanem Aydın (Demet Özdemir)



Hayalperest, zeki ve deli dolu. En büyük hayali yazar olmak ve Galapagos’a yerleşmek. Belayı kendine çekmekte usta. Genelde iki kere düşünmeden hareket eder.

Can Divit (Can Yaman)



“Kendine 30 dakikada terk edemeyeceğin bir hayat kurma.” Can’ın mottosu bu. Eskiden su topu oynamış, doğa sporlarında mahir, dünya çapında bir fotoğrafçı, evin büyük abisi, Aziz beyin aslan oğlu…

Leyla Aydın (Öznur Serçeler)



Sanem’in ablası. Mevkibe’nin gözbebeği, ailenin de gurur kaynağı. Kararlı, hırslı bir genç kadın. En büyük hayali başarılı bir iş kadını olmak.

Mevkibe Aydın (Özlem Tokaslan)



Sanem ve Leyla’nın annesi… Mahallenin delidolu kadınlarından biri. İyi bir anne ama kızları arasında ayırım yapıyor pek farkında olmadan. Büyük kızı Leyla’nın kendi başaramadıklarını yapabileceğini düşünüyor.

Nihat Aydın (Berat Yenilmez)



Sanem ve Leyla’nın babası. 40 yıllık bakkal. Hırslı biri değil, ömrünce kendi yağında kavrulmuş. Prensiplerinden ödün vermeyen, sevgi dolu, dürüst, sakin bir adam.

Emre Divit (Birand Tunca)



Can’ın küçük kardeşi. Ajansın finans tarafının başında. Aile şirketinde çalışmaktan memnun, gerçek bir plaza insanı. Sağlıklı beslenir, yapay havalandırmalı ortamlarda trend sporlar yapar, takım elbise giyer, konfor düşkünüdür ve çok lüks yaşar.

Aylin Yüksel (Sevcan Yaşar)



Emre’nin gizli sevgilisi. Bakımlı, seksapeli yüksek bir kadın. İş konusunda çok hırslı, gerekirse dünyayı yakar hatta aşkını bile...

Muzaffer Kaya - Zeberbet (Cihan Ercan)



Kendini bildi bileli Sanem’e aşık. Duygusal ama duygularını tuhaf yöntemlerle ifade eden biri Zebercet. Dededen, babadan kalma mal mülkün kirasıyla geçiniyorlar. Annesi Aysun’a çok düşkün.

Deren Keskin (Tuğçe Kumral)



Başarılı, hırslı bir reklam dünyası kadını… Ajansın kreatifi, Aziz Bey’in en güvendiği elemanı. Baba parasıyla yurtdışında okumuş, sosyetik, şık ve havalı bir kadın.

Cengiz Özdemir - Ceycey (Anıl Çelik)



Ajansın en renklisi… Henüz stajyer. Gerçek adı Cengiz ama herkes ona Ceycey diyor. Keşfedilmemiş çok iyi bir estetik zevki var, rüküşlüğe katlanamıyor. Her şeyin en iyisi nerededir, nerede ne yenir, ne içilir bilir. Sivri dilli.

Güliz Yıldırım (Sibel Şişman)



Ajansta sekreter. Şirkette olan her şeyden haberi var. Dedikoduyu sevse de işinde o kadar iyi ki ajansın vazgeçilmez elemanı. Girişken, meraklı, tuttuğunu koparan, işveli, neşeli bir kız.

Osman Işık (Ali Yağcı)



Ayhan’ın abisi. Mahallenin kasabı ve en yakışıklısı; kızlar kapısında kuyruk ama onun gönlü Leyla’da… İyi huylu, sevecen biri… Evde Ayhan’a yemek yapıyor sık sık, gurme bir tarafı var. Mahallenin sevilen delikanlısı.

Ayhan Işık (Ceren Taşçı)



Sanem’in en yakın arkadaşı… Deli dolu, aklı bir karış havada ama dünya tatlısı bir kız. Açık fikirli, yenilikçi, neşeli... Ayhan hep yeni projeler peşinde, bir hafta yogi olmaya karar veriyorsa, ertesi hafta hiç bilmeden aplikasyon tasarlama işine girişebilir.

Metin (Tuan Tunalı)



Can'ın Galatasaray Lisesi'nden çok yakın arkadaşı. Metin'in ailesinin durumu iyi değilmiş. Üniversiteyi burslu okumuş. Bugünkü konumuna kendi çabası ve iradesiyle gelmiş. Akıllı, düzgün bir adam. İş hırsı fazla. Fikr-i Harika'nın şirket avukatı. Deren'den hoşlanıyor ama Deren'le diyalog bile kuramamış bunca senedir. Aşk konusunda talihsiz zaten biraz.