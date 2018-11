Game of Thrones dizisi final sezonu fragmanı izle Game of Thrones 8.sezon ne zaman başlayacak

Game of Thrones final sezonu heyecanla bekleniyor! Game of Thrones final sezonun fragmanı izleyicisiyle buluşmasıyla birlikte "Game of Thrones 8. sezon ne zaman ekrana gelecek? Game of Thrones final sezonunda neler yaşanacak? Game of Thrones oyuncu kadrosunda kimler var?" soruların yanıtları merak konusu oldu. Game of Thrones'un çıkış tarihi, yeni videoyla birlikte duyurusu yapıldı. Game of Thrones'un son sezonunun ilk fragmanı ve özeti ile ilgili detayları bu haberimizde bulabilirsiniz. Dünyanın en çok izlenen televizyon dizilerinden Game of Thrones'un (Taht Oyunları) yayıncısı HBO sonunda dizi hayranlarının beklediği açıklamayı yaptı. Game of Thrones dizinin son sezonunun Nisan 2019'da yayına gireceğini belirttildi. Game of Thrones 8. final sezonu fragmanı haberimizden izleyebilir dizi hakkında yorum ve fikirlerinizi belirtebilirsiniz .Game of Thrones final sezon fragmanı ve yayın tarihi ile ilgili detaylar star.com.tr'de. İşte Game of Thrones final sezonunda izleyiciyi bekleyen sürpriz gelişmeler...

Game of Thrones'un final sezonu tanıtımı yayınlandı! Duyuruda 'Taht İçin' #ForTheThrone etiketi seçilerek son sezona Demir Taht'a kime oturacağının damga vuracağı vurgulanmış oldu.



Yeni sezonun yönetmenleri David Benioff & D.B. Weiss, David Nutter ve Miguel Sapochnik olacak.

Bilmeyenler için Game of Thrones, George R.R. Martin’in “Buz ve Ateşin Dünyası” kitabının bir uyarlamasıdır. Dizi birçok Emmy ödülüne layık görüldü ve gerek sinema filmi kalitesindeki savaş sahneleri, gerekse yıldızlarla dolu kadrosu sebebiyle bu zaman kadar çekilmiş en pahalı dizi olabilir. Ayrıca mükemmel bir müziği ve dizi jeneriği bulunuyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip Game of Thrones dizisinin merakla beklenen 8. sezonunun ilk tanıtım videosu dizinin yapımcı şirketi HBO tarafından yayınlandı.

Game of Thrones'un sekizinci sezonunun çekimleri temmuz ayında tamamlandı ancak HBO o zamandan beri yeni bölümleri ne zaman izleyeceğimiz konusunda açıklama yapmamıştı.



Önce, yeni sezonun 2019 yılında geleceğini söyleyen yapım firması, daha sonra bu zaman dilimini yılın ilk yarısında diyerek daralttı. Ama şimdi, en sonunda, HBO yepyeni bir tanıtım videosu yayınlayarak dizinin 8. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu.



Fragmana göre, Game of Thrones hayranları için beklenen tarih Nisan 2019 olduğu açıklandı.

“Taht oyunlarını oynadığında kazanırsın ya da ölürsün.” Bu sözler birinci sezonda Cersei Lannister’ın Ned Stark’a söylediği sözlerdi.



Birçok ihanet yaşandı, felaket düğünler yapıldı, ejderhaların bulunduğu devasa savaşlar oldu ve yüzlerce kişi öldü. Krallar geldi ve düştü.

Peki, insanların krallığı varlığını sürdürebilecek mi? Bu sorunun cevabı ise son sezonda cevap bulacak.



Game of Thrones’un sekizinci ve final sezonu önceki sezonlardan farklı olarak altı bölüme sahip olacak. David Benioff geçtiğimiz sene “Başlangıcından beri 70 saatlik bir film gibi olmasını istedik. Şimdi ise 73 saat olacak gibi görünüyor ancak giriş, gelişme ve sonuç olarak kesinlikle birbirleriyle bağlantılılar” demişti.

Dizinin uyarlandığı kitabın yazarı olan George R.R. Martin ise yapımcılar arasında.







Dört dizi daha geliyor



Ancak HBO kendi tarihinin en büyük dizisini elinden öyle kolay kolay bırakacağa benzemiyor.



Game of Thrones evreninden esinlenen ve George R.R. Martin'in onay verdiği dört farklı dizinin daha yapılması planlanıyor.



2020'de başlaması planlanan bir dizi için oyuncu Naomi Watts ile yazın bir sözleşme yapıldı bile.



Bundan bir önceki sezonda önceden sızdırılan bölümlerle başı derde giren kanal, Game of Thrones'un son sezonu için fazladan güvenlik önlemleri aldı.



Game of Thrones, 1 milyar kere korsan yollarla izlenerek dünya rekoru kırmıştı.

Game of Thrones’ta eski ve yeni karakterler özel bir bölümde buluşuyor! Fenomen dizi Game of Thrones'ta Ned Stark karakterini canlandıran, ancak karakterin öldürülmesiyle diziye veda eden Sean Bean, eski ve yeni oyuncuların özel bir bölüm için bir araya geldiğini açıkladı.

George R.R. Martin'in yazdığı kitap serisinden televizyona uyarlanan, tüm dünyada ve ülkemizde izlenme rekorları kıran Game Of Thrones'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı, dizinin fanatikleri tarafından merakla araştırılıyor. Game Of Thrones 8. sezon başlama tarihine dair, yapım şirketi ya da başrol oyuncuları tarafından yapılan resmi bir açıklama olup olmadığını merak eden diziseverler sorgulamalarını yoğunlaştırdı.

Yaklaşık bir yıl önce yayınlanan son bölümüyle birlikte sezon finali yaparak 7. sezonu geride bırakan Game Of Thrones'un 8. yeni sezonunun ne zaman başlayacağı, dizinin pek çok hayranı tarafından merak ediliyor. Sezon finalinin ardından neredeyse bir yıl geçmesine rağmen halen yeni sezonun başlamaması üzerine araştırmalarını yoğunlaştıran sadık Game Of Thrones izleyicileri, Game Of Thrones yeni sezonu heyecanla bekliyor.

Game of Thrones’un sekizinci ve son sezonu merakla beklenirken, bir sürpriz gelişme daha yaşandı. Dizide Ned Stark karakterini canlandıran Sean Bean, The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda, “Stark ailesinden kimseyle görüşüyor musunuz?” sorusuna şöyle cevap verdi:





“Hiçbiriyle! Onları sadece ara sıra bazı özel durumlarda görebiliyorum. En son dört hafta önce Belfast'ta görüştük. Conan O'Brien sayesinde. Özel bir bölümdü ve hepimiz bir araya geldik. Çok güzeldi. Son bölümdü, o nedenle bir araya geldik. Bu büyük yapım için tüm karakterleri Belfast'ta bir araya getirmeye karar verdiler ve Conan O'Brien gecenin sunuculuğunu üstlendi.”



Sekizinci sezonla birlikte final yapmaya hazırlanan dizinin 2019’un hangi ayında yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

7. sezon finali 31 milyon kişi tarafından izlenen ve tüm dünyayı kasıp kavuran bir dizi olan Game Of Thrones'un 8. sezonunun ne zaman başlayacağı ve 8. sezonun 1. bölümünün ne zaman yayınlanacağı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki dizi severler tarafından da merak ediliyor. Fenomen dizinin yeni sezonunu beklentilerin aksine 2018 yılında yayınlanmayacak.



Game Of Thrones'un yapımcısı HBO'dan yapılan resmi açıklamaya göre Game of Thrones 8. sezon 1. bölümün yayınlanma tarihi 2019. 8. sezon'da 6 bölüm olacağının altı çizilirken, David Benioff & D.B. Weiss, David Nutter ve Miguel Sapochnik sezon boyunca yönetmen koltuğunda oturacak. Sezonun senaristleri ise David Benioff & D.B. Weiss, Bryan Cogman ve Dave Hill olacak.



George R.R. Martin'in yazdığı kitap serisinden HBO kanalı tarafından diziye uyarlanan Game of Thrones dizisi 2019 yılında 8. sezonu ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin kesin yayın tarihine ilişkin yayın kuruluşu tarafından bir açıklama yapılmasa da Game Of Thrones'un sevilen oyuncularından Maisie Williams tarafından yapılan açıklamaya göre dizinin 8.sezonunun ilk bölümü 2019 yılının Nisan ayında yayında olacak.



Maisie yaptığı açıklamada; "Aralık ayında çekimlerimizi bitirdik. İlk bölüm, Nisan 2019’da yayınlanacak. 8.Sezonun her anlamıyla hazırlanması 4 ayı bulacak. Özellikle montaj işlemi, oldukça zor, acele etmenizi istemeyiz. Bu son sezonun yeteneklerimizi ve yapabileceklerimizi gösterdiğimiz bir sezon olmasını istiyoruz" dedi.







GAME OF THRONES'UN GENEL KONUSU



Yazların onlarca yıl, kışların ise bir ömür sürebildiği bir diyar, içten içe nifakla kaynamaktadır. Köklerini saldıkları topraklar kadar soğuk ve sert olan Starklar'ın kalesi Kıştepesi'nin kuzeyinde, Yedi Krallık'ı koruyan Sur'un ardında tekinsiz güçler toplanmaktadır. Kuşkulu bir ölümün ardından kralı ve dostu tarafından saltanat makamı olan güneye çağırılan Eddard Stark kendisini Demir Taht'ı arzulayanların baş döndürücü entrikalarının arasında bulur.





Dostuyla düşmanını, gerçekle yalanı ayırt edemez olan Eddard'ın ne kıyısında yürüdüğü uçurumdan, ne de Ejderkrallar'ın soyundan gelen sürgün Targaryen kardeşlerin taştan ejder yumurtaları ve soylu atların sırtında serpilen iktidar düşlerinden haberi vardır. Kış, Starklar ve yandaşları için olduğu kadar Yedi Krallık için de uğursuz alametlerle gelmektedir. Taht mücadeleleri her zamankinden daha sert geçecektir.