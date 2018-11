Game Of Thrones yeni 8.sezon fragmanı izle Game of Thrones dizisi izle final sezonu ne zaman

Game Of Thrones 8.sezon fragmanı yayınlandı mı? Game of Thrones final sezonu ne zaman yayınlanacak? Game of Thrones'un 90 milyon dolara mal olan final sezonu için nefesler tutuldu. Westeros'tan kışın geldiğini belli edecek ilk görsel yayınlandı. Game of Throne dizisinin final sezonun altı saat yani yaklaşık üç sinema filmi uzunluğunda olacak. Dünya genelini kasıp kavuran ve en yüksek izlenme oranlarına sahip proje Game Of Thrones’un 7.sezon 7.bölümü yayımlanarak sezon finaline girdi. Dizinin tutkunları tarafından Game Of Thrones’un 8.sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Game of Thrones'un final sezonu olan 8. sezonundan ilk resmi görsel Entertainment Weekly dergisinde yayınlandı. Dizi başladığınadan beri ‘Winter is coming’ cümlesi ile devam eden Game of Thrones final sezonunda karakterler geçek kış ile yüzleşecek. İşte Game Of Thrones 8.sezon ile ilgili son gelişmeler...

KIŞ SONUNDA GELİYOR MU?



HBO, dizinin iki önemli oyuncusu Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) ve Kit Harrington’un (Jon Snow) karda verdiği pozu yayınladı. Bu poz, birçok kişinin aklından bir anda ”Beklenen kış geliyor mu?” sorularını çağrıştırdı.

Önceki yıllarda senaryonun sızdırılması sorunuyla karşı karşıya kalan HBO, final sezonunda sızdırmalara karşı önlemini almış görünüyor.



ÇEKİMLER İKİ YIL SÜRDÜ



Game of Thrones'un final sezonu 6 bölüm olacak, ancak bu bölümlerin her biri normal bölümlerden daha uzun sürmesi ve çekimlerin büyük bölümünün kış sezonunda çekilmesi dizinin çekimlerinin 2 yılda tamamlanmasına neden oldu.

FİNAL SEZONU NE ZAMAN?



Game of Thrones final sezonunun Nisan 2019’da yayınlanması bekleniyor. Fakat HBO’dan resmi bir açıklama yapılmış değil.

GAME OF THRONES 8.SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Game Of Thrones dizisiyle ilgili gerçekleştirilen açıklamalar doğrultusunda, Game of Thrones'un 8. sezonu, yani final sezonu, 6 bölüm olacak ve 2019 yılında yayınlanacak.







GAME OF THRONES 8.SEZONDA İZLEYİCİLERİ NELER BEKLİYOR?



Game Of Thrones’un yeni bölüm fragmanında, Jon Snow ve yanında arkadaşları keşif için akgezenlerin bulunduğu yere gittiği görülüyor. İki birliğin karşılaşması sonucu kılıçlar çekilerek cenk edildiği sırada Jon Snow bir sonraki sahne adamlarıyla koştuğu görülürken sadece bir akgezen yakalayarak gelen tehlike için diğer krallıklara kanıt olarak götürecek. Ancak oldukça tehlikeli hal alan bu durumu Jon Snow ve yanındakiler nasıl kazasız belasız yakayı kurtaracak hep birlikte yeni bölümde göreceğiz.