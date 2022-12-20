Gecenin Ucunda 12. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gecenin Ucunda 12. Bölümde Macide'yi kurtarmak için kendini feda etmekten başka çare bulamayan Kazım, aşkı için siper olmaya hazırlanırken Nermin'in hiç beklenmedik hatası bütün dengeleri değiştirecek, taşları yerinden oynatacaktır. Peride Celal'in aynı isimli romanından uyarlanan dizinin yönetmenliğini Barış Erçetin üstlenirken; senaryosunu ise Başar Başaran ile Emre Özdür kaleme alıyor. Gecenin Ucunda 12. bölüm full izle tek parça!

GECENİN UCUNDA 12. BÖLÜM İZLE!

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GECENİN UCUNDA 12. BÖLÜM ÖZETİ

Gecenin Ucunda dizisinin 12. Bölümünde Macide, Ahmet'le Nermin'in tuzağına düşmüştür ve elini kana buladığını zannederken, Nermin kendini bu işin içinden sıyırmayı başarmıştır.

Nermin'in suç ortağı Ahmet hastanede ölümle pençeleşirken, diğer suç ortağı Serra ise korkusundan susmakta ve başının bu yüzden derde gireceğinden korkmaktadır.

Kazım, çevrilen bu oyunlardan habersiz Macide'yi düştüğü belanın içinden kurtarmaya çalışmakta, bir çıkış yolu aramaktadır.

Sonunda kendini feda etmekten başka çare bulamayan Kazım, aşkı için siper olmaya hazırlanırken Nermin'in hiç beklenmedik hatası bütün dengeleri değiştirecek, taşları yerinden oynatacaktır.