Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 18. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show Tv'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 18. son bölümünde Songül ve Sadi artık birbirlerine karşı olan duygularını daha fazla saklayamazken ikisini de kötü sürprizlerin beklediğiden habersizdirler. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 18. bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 18. bölüm full izle!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 18. BÖLÜM FULL IZLE!

Yapımını BKM'nin üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstleniyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 18. BÖLÜM ÖZETI

Show Tv'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümünde Songül ve Sadi ses kaydında ulaştıkları ipucuyla o tarihteki vergi rekortmenlerinin isimlerini araştırırken, laboranta saldıran motorcuyu bulmak için de iz sürmeye devam ederler.

Songül elde ettiği delil sayesinde Sadi ve Yaverle birlikte hemen harekete geçer ancak Songül içerdeki köstebeğin her an peşinde dolaştığının farkında değildir.

Ozan'ın kayıp haberi başta Zülfikar olmak üzere herkesi etkiler. Ozan'ın arama çalışmaları devam ederken Abbas öfkesine hakim olamaz. Sonunda çalan bir telefon Zülfikar ve Gülseren'i çok zor bir durumla karşı karşıya bırakır.

Kıvanç davet edildiği bir kongreye yalnız gitmek istemez ve Derya'yı davet eder. Kongre süreci ikilinin arasındaki duvarların yavaşça kalkmasını sağlarken Derya hayatıyla ilgili çok önemli bir karar alır.

Sevda'nın tamirhanede Araz ve ekibin konuştuklarını duyması Gizem ve Mert ilişkisinde büyük bir etki yaratır. Diğer taraftan Araz ve çetesinin Aylin için bir planı vardır.

Songül ve Sadi artık birbirlerine karşı olan duygularını daha fazla saklayamazken ikisini de kötü sürprizlerin beklediğiden habersizdirler.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.