Gülperi 8.yeni bölüm fragmanı Gülperi son 7.bölüm izle Show TV’de
Gülperi 8.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Gülperi son 7.bölüm izle Show TV’de! Dizi severleri ekran başına kilitleyen Gülperi yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Gülperi son bölümde neler oldu? Gülperi 7.bölümde Yakup, Hasan’ın velayetini almak için yeni fırsatların peşine düşer. Aldığı bıçak darbesiyle hayatı tehlikeye giren Gülperi’nin durumu, Hasan’ı oldukça korkutur. Gülperi çaresiz halde hastane odasında yatarken, Hasan da annesine ve kardeşine yapılanların hesabını sormak için Ali’nin peşine düşer. Fakat bu durum başına daha büyük belaların açılmasına neden olur. Gülperi son bölümde ise Gülperi Hasan’ın özgürlüğü ve mutluluğu için ondan vazgeçme kararı alıp, kendisini en kötü duruma yani Hasan’ı kaybetmeye hazırlamıştır. Hasan’ın ise kafasında başka bir plan vardır ve bu durum herkesin hayatını değiştirecektir. Gülperi hala aile olabilmek için tüm gücüyle çabalarken, bir yandan da bu uğurda çocuklarını korumak için hayatını tehlikeye sokacak bir olayla karşılaşır
Gülperi 8.yeni bölüm fragmanı Gülperi son 7.bölüm izle Show TV’de! Sevilen dizi Gülperi son bölümde neler oldu? Gülperi her Cuma saat 20.00’da izleyicisiyle buluşuyor. Gülperi 7. yeni bölüm fragmanında ise; Gülperi hastaneye kaldırılıyor. Kadir, Yakup’tan hesap soruyor. Bedriye amcası tarafından tehdit ediliyor. Hasan Ali’nin peşine düşüyor. Gülperi’nin bıçaklandığını öğrenen Kadir, her şeyi bir kenara bırakır ve Gülperi ile ailesine yardım etmenin yollarını arar. Fakat bu durum iş arkadaşlarının dikkatinden kaçmaz. Bedriye annesinin başına gelenler yüzünden suçluluk duyarken, Can’ın dua etmekten başka seçeneği yoktur. Gülperi 6. Bölümünde; Gülperi Hasan’ın özgürlüğü ve mutluluğu için ondan vazgeçme kararı alıp, kendisini en kötü duruma yani Hasan’ı kaybetmeye hazırlamıştır. Hasan’ın ise kafasında başka bir plan vardır ve bu durum herkesin hayatını değiştirecektir. Kadir, Şeyma’nın kendisinden gizlediği her şeyi öğrendikten sonra çok sinirlenir ve yeni bir karar alır. Herkesin yaptıklarının bedeli ödemesini isteyen Kadir, gençlik anılarını hatırlamaya ve hayatında yaptığı tercihleri sorgulamaya başlar
GÜLPERİ 7.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?
Yakup, Hasan’ın velayetini almak için yeni fırsatların peşine düşer.
Aldığı bıçak darbesiyle hayatı tehlikeye giren Gülperi’nin durumu, Hasan’ı oldukça korkutur. Gülperi çaresiz halde hastane odasında yatarken, Hasan da annesine ve kardeşine yapılanların hesabını sormak için Ali’nin peşine düşer. Fakat bu durum başına daha büyük belaların açılmasına neden olur.
Gülperi’nin bıçaklandığını öğrenen Kadir, her şeyi bir kenara bırakır ve Gülperi ile ailesine yardım etmenin yollarını arar. Fakat bu durum iş arkadaşlarının dikkatinden kaçmaz. Bedriye annesinin başına gelenler yüzünden suçluluk duyarken, Can’ın dua etmekten başka seçeneği yoktur.
Gülperi’nin ve çocuklarının başına gelenleri fırsat bilen Yakup ise Hasan’ın velayetini almak için yeni fırsatların peşine düşer. Şeyma ise Gülperi’yi Kadir’den uzak tutma planlarına devam etmektedir. Hayat ise Gülperi’yi bu kez hiç beklemediği bir yerden vuracaktır.
GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gülperi 6. Bölümünde; Gülperi Hasan’ın özgürlüğü ve mutluluğu için ondan vazgeçme kararı alıp, kendisini en kötü duruma yani Hasan’ı kaybetmeye hazırlamıştır. Hasan’ın ise kafasında başka bir plan vardır ve bu durum herkesin hayatını değiştirecektir. Kadir, Şeyma’nın kendisinden gizlediği her şeyi öğrendikten sonra çok sinirlenir ve yeni bir karar alır. Herkesin yaptıklarının bedeli ödemesini isteyen Kadir, gençlik anılarını hatırlamaya ve hayatında yaptığı tercihleri sorgulamaya başlar. Bedriye, üzerinde kurulan evlilik baskısına kendince kesin bir çözüm getirmeye çalışır. Gülperi hala aile olabilmek için tüm gücüyle çabalarken, bir yandan da bu uğurda çocuklarını korumak için hayatını tehlikeye sokacak bir olayla karşılaşır
SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ
GÜLPERİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin hikayesini konu edinen Gülperi, ses getiren tanıtımlarına bir yenisini daha ekledi. Gülperi’nin çocuklarının kararını gözyaşlarıyla beklediği heyecan dolu anların ekrana geldiği tanıtımda Avukat Kadir (Timuçun Esen), Yakup’un (Tarık Papuçcuoğlu) karşısına çıkıyor. Kadir’in tehdidine boyun eğmeyen Yakup’un “Hapse mi, mezara mı hep birlikte yaşayıp göreceğiz!” sözleri gerilimi yükseltirken, Gülperi çocuklarını Gaziantep’ten İstanbul’a getiriyor. Yeni evlerine gelen çocukların yaşadığı hayal kırıklığı dikkat çekerken, kızı Bedriye’nin (Aleyna Özgeçen) sert tepkisi Gülperi’yi şoke ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle Gülperi, ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.
GÜLPERİ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU
Nurgül Yeşilçay - Gülperi Çetin
Timuçin Esen - Kadir Aydın
Tarık Pabuççuoğlu - Yakup Taşkın
Ece Sükan - Şeyma Ören Aydın
Burak Dakak - Hasan Taşkın
Aleyna Özgeçen - Bedriye Taşkın
Emir Özyakışır - Can Taşkın
Onur Bilge - Ejder Taşkın
Gülçin Kültür Şahin - Kader Taşkın
Şefika Ümit Tolun - Fatma Taşkın
Ezgi Gör - Artemis Aydın
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