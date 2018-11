Gülperi dizisi izle 13.yeni bölüm fragmanı yayında mı Gülperi son 12.bölüm Show Tv izleme linki Gülperi dizisi 13.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Gülperi 12.son bölüm izleme linki Gülperi dizi konusu nedir Gülperi oyuncu kadrosunda kimler var soruların yanıtlarını merak eden dizi izleyicileri için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Yayına girdiği ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen Gülperi 12.son bölümünde Gülperi, oğlunun başına gelenleri öğrendiğinde Ejder’den bunun hesabını sorar. Can’ı kurtarmak için her türlü zorluğa katlanmaya razı olan Gülperi, oğlunun başına gelenleri öğrendiğinde Ejder’den bunun hesabını sorar. Ejder ise yaptığı hatanın bedelini çok ağır bir biçimde ödeyecektir. Kadir bir yandan Gülperi’ye yardımcı olmak için çabalarken, bir yandan da ailesindeki sorunlarla ilgilenir. Şeyma ise Gülperi’nin hayatını etkileyecek bir karar vermenin eşiğindedir. Hasan Can’ı bulmak için uğraşırken, her an annesini de kaybedebileceği gerçeğiyle yüzleşir. Bedriye ise kendini suçlu hissettiğinden Gökhan’la iş birliği yaparak ve Can’ın peşine düşer. Gülperi ve çocuklarının Can’ı arama yolculuğu ise hiç ummadıkları bir sonla bitecektir.