Gülperi dizisi izle 13.yeni bölüm fragmanı yayında mı Gülperi son 12.bölüm Show Tv izleme linki

Gülperi dizisi 13.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Gülperi 12.son bölüm izleme linki Gülperi dizi konusu nedir Gülperi oyuncu kadrosunda kimler var soruların yanıtlarını merak eden dizi izleyicileri için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Yayına girdiği ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen Gülperi 12.son bölümünde Gülperi, oğlunun başına gelenleri öğrendiğinde Ejder’den bunun hesabını sorar. Can’ı kurtarmak için her türlü zorluğa katlanmaya razı olan Gülperi, oğlunun başına gelenleri öğrendiğinde Ejder’den bunun hesabını sorar. Ejder ise yaptığı hatanın bedelini çok ağır bir biçimde ödeyecektir. Kadir bir yandan Gülperi’ye yardımcı olmak için çabalarken, bir yandan da ailesindeki sorunlarla ilgilenir. Şeyma ise Gülperi’nin hayatını etkileyecek bir karar vermenin eşiğindedir. Hasan Can’ı bulmak için uğraşırken, her an annesini de kaybedebileceği gerçeğiyle yüzleşir. Bedriye ise kendini suçlu hissettiğinden Gökhan’la iş birliği yaparak ve Can’ın peşine düşer. Gülperi ve çocuklarının Can’ı arama yolculuğu ise hiç ummadıkları bir sonla bitecektir.

GÜLPERİ 12. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Gülperi, oğlunun başına gelenleri öğrendiğinde Ejder’den bunun hesabını sorar.



Can’ı kurtarmak için her türlü zorluğa katlanmaya razı olan Gülperi, oğlunun başına gelenleri öğrendiğinde Ejder’den bunun hesabını sorar. Ejder ise yaptığı hatanın bedelini çok ağır bir biçimde ödeyecektir.





Kadir bir yandan Gülperi’ye yardımcı olmak için çabalarken, bir yandan da ailesindeki sorunlarla ilgilenir. Şeyma ise Gülperi’nin hayatını etkileyecek bir karar vermenin eşiğindedir.



Hasan Can’ı bulmak için uğraşırken, her an annesini de kaybedebileceği gerçeğiyle yüzleşir. Bedriye ise kendini suçlu hissettiğinden Gökhan’la iş birliği yaparak ve Can’ın peşine düşer. Gülperi ve çocuklarının Can’ı arama yolculuğu ise hiç ummadıkları bir sonla bitecektir.

GÜLPERİ 12.BÖLÜM FRAGMANI

GÜLPERİ 11.SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Gülperi, oğlunu kurtarmak için zorlu bir karar vermek zorunda kalır.



Can için sürpriz bir doğum günü hazırlayan Gülperi, oğlunun kaçırıldığını anlayınca yıkılır. Onu bulmak için her yolu deneyen Gülperi, oğlunu kurtarmak için zorlu bir karar vermek zorunda kalır.

Can’ın kaçırılmasından kendini sorumlu tutan Bedriye kahrolurken, Hasan gözünü kırpmadan Ejder’in peşine düşer. Bu takipte Seyit de kendisine destek verir.

Gülperi’ye destek olmak isteyen Kadir, Yakup sayesinde Şeyma’nın ne kadar kötü olabileceğini bir kere daha fark eder. Duyduklarına inanamayan Kadir Şeyma'yla geri dönüşsüz bir yola girmek zorunda kalır.

Gülperi her şeye rağmen oğluna kavuşmak için umutlarını ayakta tutsa da, onu Can'la ilgili çok kötü bir haber beklemektedir.

GÜLPERİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?



Çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin hikayesini konu edinen Gülperi, ses getiren tanıtımlarına bir yenisini daha ekledi. Gülperi’nin çocuklarının kararını gözyaşlarıyla beklediği heyecan dolu anların ekrana geldiği tanıtımda Avukat Kadir (Timuçun Esen), Yakup’un (Tarık Papuçcuoğlu) karşısına çıkıyor. Kadir’in tehdidine boyun eğmeyen Yakup’un “Hapse mi, mezara mı hep birlikte yaşayıp göreceğiz!” sözleri gerilimi yükseltirken, Gülperi çocuklarını Gaziantep’ten İstanbul’a getiriyor. Yeni evlerine gelen çocukların yaşadığı hayal kırıklığı dikkat çekerken, kızı Bedriye’nin (Aleyna Özgeçen) sert tepkisi Gülperi’yi şoke ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle Gülperi, ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.



GÜLPERİ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU



Nurgül Yeşilçay - Gülperi Çetin



Timuçin Esen - Kadir Aydın



Tarık Pabuççuoğlu - Yakup Taşkın



Ece Sükan - Şeyma Ören Aydın



Burak Dakak - Hasan Taşkın



Aleyna Özgeçen - Bedriye Taşkın



Emir Özyakışır - Can Taşkın



Onur Bilge - Ejder Taşkın



Gülçin Kültür Şahin - Kader Taşkın



Şefika Ümit Tolun - Fatma Taşkın



Ezgi Gör - Artemis Aydın