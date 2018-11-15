Hakan: Muhafız ne zaman başlıyor Netflix Hakan Muhafız oyuncuları konusu nedir
Hakan Muhafız ne zaman başlıyor merak ediliyor. Netflix Hakan Muhafız oyuncuları kimler? Hakan Muhafız konusu nedir? (The Protector)Hakan Muhafız dizisi Netflix’te ne zaman başlayacak? İlk yerli Netflix dizisi Hakan Muhafız oyuncu kadrosu araştırılıyor. Hakan Muhafız dizisi gerek konusu gerekse oyuncularıyla dikkat çekiyor. Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız dizisinin heyecanla beklenen fragmanı geldi. Hakan: Muhafız izleyicisiyle ne zaman buluşacak? Hakan: Muhafız oyuncularına göz atalım; Dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık ve Hazar Ergüçlü'nün bulunduğu Hakan: Muhafız'ın başarılı özel efektleri de dünyaca tanınan Gradient Effects yaparken yapımcılığını da Netflix adına O3 Medya üstlendi. Hakan: Muhafız dizisinin 14 Aralık tarihinde ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacağı biliniyor. Hakan: Muhafız konusu ise, İstanbul'u yok etmek isteyen karanlık güçlere karşı, güçlerinden habersiz bir kahramanın, yani Hakan'ın mücadelesini konu ediniyor. Şuan için iki sezon planlanan Hakan: Muhafız'ın ilk sezonu 10 bölümden oluşacak ve dizinin ikinci sezonunun ise 8 bölüm olacağı öne sürülüyor. Eylül ayında yayınlanması planlanan dizinin ilk beş bölümünü Netflix'in yeterli bulmaması nedeniyle yayın tarihi ertelenmişti. Yapımın, yönetmeninde de değişiklik yapılarak, görsel efektler ve kurgusuyla beklentiyi üst sınıra çekmeyi başarmış gibi.
Hakan: Muhafız ne zaman başlıyor Netflix Hakan: Muhafız oyuncuları konusu nedir? Hakan: Muhafız Netflix’in ilk Türk dizisi olma özelliğini taşıyor. Peki (The Protector)Hakan: Muhafız izleyicisiyle ne zaman buluşacak? Hakan: Muhafız oyuncu kadrosu ve konusu araştırılıyor. Hakan: Muhafız gerek oyuncu kadrosu gerekse konusuyla dikkat çekiyor. Hakan: Muhafız fragmanları merak ediliyor. Netflix'in ilk Türk dizisi '(The Protector) Hakan: Muhafız'ın fragmanı ve yeni kareleri geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Dizinin,14 Aralık 2018'de izleyiciyle buluşacağı açıklandı. Dizide izleyiciler mütevazı bir hayatı olan Hakan'ın hem İstanbul'un hem de kendi kaderini sonsuza dek değiştirecek, bugün olması gereken kahraman olma yolundaki macerasına tanıklık edecek. Dizinin kadrosunda ayrıca Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor. 'Hakan: Muhafız'ın yapımcılığını, Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor. İşte Hakan: Muhafız oyuncu kadrosu ve konusu star.com.tr'de...
Hakan: Muhafız ne zaman başlıyor?
Netflix'in ilk Türk dizisi 'Hakan: Muhafız'ın fragmanı ve yeni kareleri geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Dizinin,14 Aralık 2018'de izleyiciyle buluşacağı açıklandı.
Hakan: Muhafız fragmanı
Hakan: Muhafız konusu nedir?
Dizide izleyiciler mütevazı bir hayatı olan Hakan'ın hem İstanbul'un hem de kendi kaderini sonsuza dek değiştirecek, bugün olması gereken kahraman olma yolundaki macerasına tanıklık edecek. Dizinin kadrosunda ayrıca Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor.
'Hakan: Muhafız'ın yapımcılığını, Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor.
Hakan: Muhafız oyuncu kadrosunda kimler var?
ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?
Kuzey Güney, Medcezir dizilerinin yanı sıra yönetmenliğin Nuri Bilge Ceylan'ın gerçekleştirdiği Ahlat Ağacı filmiyle ismini geniş kitlelere duyuran Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde dünyaya geldi. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı. Hazar Ergüçlü asıl çıkışını ise Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy ve Öykü Karayel’in başrollerini paylaştığı Kuzey Güney dizisiyle yaptı. Bu dizide Simay karakterine hayat veren Ergüçlü, 2013 yapımı Star Tv dizisi Medcezir’in kadrosunda yer aldı. Daha sonra Analar ve Anneler, Hayat Sırları dizilerinin kadrosunda yer aldı ancak bu iki dizi uzun ömürlü olmadı. Hazar Ergüçlü, Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes’a damga vuran filmi Ahlat Ağacı’nda Hatice karakterine hayat verdi23 Eylül 1990 yılında doğmuştur ve 26 yaşındadır. Çağatay Ulusoy terazi burcudur.
Boyu 1.90 cm olan Ulusoy, 81 kilodur. Çağatay Ulusoy kahverengi saçlara ve göz rengine sahiptir. İstanbul'da doğmuş ve büyümüştür. Kendisiyle beraber iki çocuğu olan bir aileye sahip olan Ulusoy'un küçük bir erkek kardeşi vardır. Erkek kardeşi Atalay Ulusoy'dur. Çağatay Ulusoy'un annesi Refiye Ulusoy Boşnak kökenlidir. Ulusoy'un babası Aylin Ulusoy ise Bulgaristan göçmenidir.
Çağatay Ulusoy İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümü mezunudur. Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almıştır. Modellik yapmaya 2010 yılında başlayan Çağatay Ulusoy bu yıl içinde Best Model Of Turkey'e katılmış ve birinci olmuştur. Ulusoy sonra Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk dersleri almış ve burada bulunan hocası Vahide Gördüm ile Adını Feriha Koydum isimli dizide oynamıştır. İlk oyunculuk deneyimi olan bu dizide Emir karakterini canlandıran oyuncu bu diziden sonra oldukça ünlü biri haline gelmiştir. Oyuncu daha sonra Medcezir adlı dizide oynamış ve bu dizideki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile bir süre ilişki yaşamıştır. Ulusoy'un ilk sinema filmi Delibal isimli 2015 yapımı olan filmdir. ve içerde dizisinin sarp karakterini canlandırdı.
Ayça Ayşin Turan kimdir?
Ayça Ayşin Turan 25 Ekim 1992 tarihinde Sinop’ta dünyaya gelmiştir. Faslı bir babaya sahip olan oyuncunun kökleri Tunus’a dayanır. 1.67m boyunda 47 kilodur. Göz rengi yeşil, saç rengi ise kumral olan güzel oyuncu lisans eğitimine İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyonculuk bölümünde devam etmektedir.
Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda alan Ayça Ayşin Turan’ın oyuncu koçu Ferit Selçuk’tur. Ayrıca Sinop Belediye Konservatuarı’nda da eğitim görmüştür.
2011 yılında Dinle Sevgili dizisinde “Gülfem” rolüyle televizyona adım atan oyuncunun asıl çıkışı Karagül dizisindeki “Ada” rolüyle olmuştur. 2014 yılında yayın hayatına adım atan Karagül dizisinde Ece Uslu, Şerif Sezer, Yavuz Bingöl gibi usta isimlerle beraber başrol olarak rol almıştır.
İlk sinema filmi, 2015 yılında yayınlanan Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaştığı Özcan Deniz imzalı “Sevimli Tehlike” olmuştur. Bu sinema filminin ardından ekranların sevilen ve beğenilen yüzü haline gelmiştir.
Ayça Ayşin Turan, oyunculuk kariyerinde hızla ilerlerken 03 Medya yapımının üstlendiği Kanal D ekranlarında yayınlanan Altınsoylar adlı dizi de rol almıştır. Ancak dizi reyting kurbanı olarak final yapmak zorunda kalmıştır.
Güzel oyuncu şimdiler de Meryem adlı dizide ana karakter olan Meryem Akça’yı canlandırmaktadır.
Rol Aldığı Yapımlar;
Karagül
Dinle Sevgili
Asi
Hayal ve Gerçek
Sonbahar
Affedilmeyen
Sevimli ve Tehlikeli
Altınsoylar
HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?
Kuzey Güney, Medcezir dizilerinin yanı sıra yönetmenliğin Nuri Bilge Ceylan'ın gerçekleştirdiği Ahlat Ağacı filmiyle ismini geniş kitlelere duyuran Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde dünyaya geldi. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı. Hazar Ergüçlü asıl çıkışını ise Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy ve Öykü Karayel’in başrollerini paylaştığı Kuzey Güney dizisiyle yaptı. Bu dizide Simay karakterine hayat veren Ergüçlü, 2013 yapımı Star Tv dizisi Medcezir’in kadrosunda yer aldı. Daha sonra Analar ve Anneler, Hayat Sırları dizilerinin kadrosunda yer aldı ancak bu iki dizi uzun ömürlü olmadı. Hazar Ergüçlü, Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes’a damga vuran filmi Ahlat Ağacı’nda Hatice karakterine hayat verdi.
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