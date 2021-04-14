14 Nisan 2021 Çarşamba 10:59 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 10:59

Hekimoğlu 45. bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Hekimoğlu 45. bölümde Ateş'in yardıma ihtiyacı olduğunu düşünen Orhan, ona destek olmak için sıra dışı bir yönteme başvururken, Ateş'in de kendisi için farklı planları olduğundan habersizdir. Ateş hem vakayı çözmek için hem de Orhan ile arasındaki durumu açıklığa kavuşturmak için büyük aydınlanma yaşar. Orhan ve Hekimoğlu'nun birbirleri arkasından çevirdiği oyun nasıl son bulacak? Hekimoğlu son bölümü izleyemeyenler için Kanal D Hekimoğlu 45. bölüm izleme sayfası tek parça halinde sizlerle.

Hekimoğlu'nun Salı akşamı ekrana gelen 45. bölümünde Ateş ve ekibinin karşısında yine zorlu bir durum vardır. Memoli istifa kararı aldıktan sonra Ateş'e karşı daha sert karşı çıkmaya başlar. Ateş ise bildiğini okumaya kararlıdır. Merve'nin hastalığının ne olduğu daha ortaya çıkaramayan Ateş riskli bir karar verir. Operasyon sırasında ise, hastanın yaşadığı acı herkesi çok korkutur. Hekimoğlu 45. bölümü full izlemek isteyenler için Hekimoğlu son bölüm izleme linki tek parça halinde haberimizde.

HEKİMOĞLU 45. BÖLÜM FULL İZLE

HEKİMOĞLU 46. BÖLÜM FRAGMANI





Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20:00'de Kanal D'de... İşte son bölümde yaşananlar...

HEKİMOĞLU 45. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Memoli istifa kararı aldıktan sonra Ateş'e karşı daha sert karşı çıkmaya başlar. Ateş ise, onun söylediklerinde haklılık payı olduğunu düşünse de, yine bildiğini okumaya kararlıdır. Merve'nin hastalığının ne olduğu daha ortaya çıkaramayan Ateş riskli bir karar verir. Operasyon sırasında ise, hastanın yaşadığı acı herkesi çok korkutur. Ateş, Merve isimli hastayı kurtarabilecek mi?

Apar topar hastaneye kaldırılan Merve ile Hekimoğlu ve ekibi ilgilenecektir. Kanamanın nerden geldiğini araştıran Hekimoğlu'nun işi, kızın bir düzelip bir bozulan sağlık durumu yüzünden hayli zor olacaktır. Bir de üstüne Merve'nin kontrolcü ve pimpirikli annesinin müdahaleleri eklenince genç kız ölümle burun buruna gelir.

Apar topar hastaneye kaldırılan Merve ile Hekimoğlu ve ekibi ilgilenecektir. Kanamanın nerden geldiğini araştıran Hekimoğlu'nun işi, kızın bir düzelip bir bozulan sağlık durumu yüzünden hayli zor olacaktır.

Bir de üstüne Merve'nin kontrolcü ve pimpirikli annesinin müdahaleleri eklenince genç kız ölümle burun buruna gelir. Hekimoğlu, Merve'nin nesi olduğunu bulabilecek mi? Genç kız hayata tutunabilecek mi?

Ateş'in söylediklerinden İpek'in kafası karışıyor!

Ekip ine karar aşamasındadır. Hastanın neyi olduğunu bulmaya çalışırken kendi aralarında tartışırlar. Memoli üst üste yapıtığı hatalardan dolayı diğerlerinden daha tedirgindir.

Öte yandan İpek ve Ateş arasındaki belirsizlik iyice gün yüzüne çıkmıştır. Ateş'in söyledikleri İpek'in kafasını karıştırır.

Hekimoğlu'nun yardıma ihtiyacı olduğunu düşünen Orhan, ona destek olmak için sıra dışı bir yönteme başvururken, Hekimoğlu'nun da kendisi için farklı planları olduğundan habersizdir.

İkili arasında kimin av kimin avcı olduğunun birbirine karıştığı anda Hekimoğlu hem vakayı çözmek için hem de Orhan ile arasındaki durumu açıklığa kavuşturmak için büyük aydınlanma yaşar.

Mehmet Ali'nin istifasının etkileri hem ekip hem de Hekimoğlu üstünde devam etmektedir. Orhan ve Hekimoğlu'nun birbirleri arkasından çevirdiği oyun nasıl son bulacak?

13 Nisan 2021 Reyting sonuçları açıklandı! EDHO, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu Salı reyting sıralaması

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