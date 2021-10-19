19 Ekim 2021 Salı 20:20 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 20:20

İçimizden Biri 6. Bölümüyle final yaptı. Show Tv'de yayınlanan İçimizden Biri dizisi final bölümüyle izleyenlerine veda etti. Adem ile Havva adında, farklı dinlere mensup iki aşığın hikayesini konu alan İçimizden Biri 6. Bölümü ile son kez seyirci karşısına çıktı. İşte İçimizden Biri final bölümü izleme bağlantısı ve son bölüm özeti haberimizde...

Show TV'de ekrana gelen, Bora Akkaş ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı İçimizden Biri dizisi final bölümüyle ekrana geldi. Show Tv'de ekrana gelen Aşk, drama türündeki İçimizden Biri dizisinin senaryosunu Banu Kirmitçi ve Irmak Gelirler yazdı. İçimizden Biri final bölümünü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Başrolünü Özge Yağız ve Bora Akkaş'ın paylaştığı dizide Mustafa Avkıran, Renan Bilek, Asuman Dabak ve Derya Alabora gibi usta isimler de rol alıyordu.

Yapımcılığını Ali Gündoğdu'nun, yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği İçimizden Biri oyuncularından Bora Akkaş "Adam" , Özge Yağız ise "Havva" karakterine hayat verdi.

ADAM, HAVVA'DAN AYRILMADI

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi İçimizden Biri'nin dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde Adam'ın kendisine yalan söylediğini öğrenen Havva, ayrılmaya karar verdi. Adam, Havva'nın ayrılma isteğini kabul etmedi. Aladağ ailesinin tüm baskılarına rağmen Adam, Havva'dan boşanmayacağını net bir şekilde belli etti. Havva ile Adam'ın yeniden bir araya nasıl geleceği ise büyük merak konusu oldu.

İçimizden Biri'nin beşinci bölümünde Adam, Havva'dan boşanmak istemediği için zor anlar yaşadı. Hacı Hünkar ve enişteler, Adam'ı tuzağa düşürdü ve Havva'dan boşanması için kendi yöntemleriyle işkence uyguladılar. Havva, Adam'ın tüm mücadelesine rağmen finalde boşanmak istediğini söyledi. Tüm ailenin baskısıyla köşeye sıkışan Adam, "boş ol" demeye başladı. Herkes Adam'ın boşanacağını düşünürken Adam, üçüncü kez "boş ol" demedi ve son anda Hünkar ile eniştelerden kaçmayı başardı.

HAVVA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Havva, yalan söylediği için Adam'ı terk etti. Nikah masasından gelinliğiyle ağlayarak kalkan Havva, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Adam ise aslında başpiskoposa yalan söylediğini ve hala Müslüman olduğunu bir türlü Havva'ya açıklayamadı. Havva, Adam'dan boşanmak isterken Adam aşkı için direnmeye devam etti. Havva ile Adam ayrılığından memnuniyet duyan Hünkar, kızı ile Adam'ın boşanması için elinden geleni yaptı. Havva, hamileyim yalanına artık son verdi ve gerçekleri açıkladı. Hacı Hünkar bu itiraf karşısında öfkelenmek yerine büyük bir sevinç yaşadı.

ADAM, MASUM OLDUĞUNU AÇIKLADI

Havva, ayrılık kararından sonra okula geri dönünce burada Adam ile karşılaştı. Ayrılık konusunda yeniden inatlaşan ikili sonunda sakince konuşma fırsatı yakaladı. Adam, Havva'ya kendini açıklayabildi ve aslında masum olduğunu anlattı. Neyin doğru neyin yalan olduğunu anlayamayan Havva, söyledikleri karşısında etkilense de Adam'ı affetmedi.

HAVVA İLE ADAM BİR ARAYA GELEBİLECEK Mİ?

İçimizden Biri'nin final bölümü tanıtımı yayınlandı. Adam'ın kaçmaya çalışırken Aladağ ailesi tarafından yeniden yakalandığı tanıtımda Hacı Hünkar, eziyetlerini sürdürüyor. Havva, ahıra bağlanan Adam'ı kurtarmaya çalışırken aynı duruma düşüyor. İki aşık her şeye rağmen nikah masasına oturmayı başarırken ikilinin finalde kavuşup kavuşamayacağı merakla bekleniyor.

İÇİMİZDEN BİRİ NEDEN FİNAL YAPTI!

Süreç Film'in Show TV için çektiği İçimizden Biri dizisini ilk 3 bölümü pazar akşamları seyirciyle buluşmuştu. Reytinglerde istenilen sonuçları alamayan dizinin yayın günü de değiştirilmişti.

Kanal yönetimi ise dizinin yayın gününü değiştirerek salı akşamına almıştı.

19 Ekim 2021 Salı akşamı final bölümüyle ekrana gelen dizi, yeni gününde de reytinglerde istenilen sonucu alamadı. Total ve AB gruplarında ilk 10 program arasına giremeyen İçimizden Biri için final kararı alındı.

İçimizden Biri dizisinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora, Renan Bilek'e; Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ederken, dizinin genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini başarılı isim Ersoy Güler üstleniyor.