8 Ekim 2021 Cuma 10:07 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 10:07

Show TV'de ekrana gelen, Bora Akkaş ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı İçimizden Biri dizisi erken final yaparak ekrana veda edecek. Dizinin yayın gününün değişmesiyle birlikte "İçimizden Biri final mi yapıyor?" sorusu gündeme geldi. Dizinin final tarihi de belli oldu. Peki İçimizden Biri ne zaman final yapacak? İşte detaylar...

İÇİMİZDEN BİRİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Son Yaz, Uzak Şehrin Masalı, Baht Oyunu, Kazara Aşk ve İkimizin Sırrı dizilerinin ardından Show TV'de yayınlanan İçimizden Biri için de final kararı alındı.

Show TV'de ekrana gelen, Bora Akkaş ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı İçimizden Biri dizisi final yaparak ekrana veda edecek.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞİKLİĞİ DE KURTARAMADI!

Süreç Film'in Show TV için çektiği İçimizden Biri dizisini ilk 3 bölümü pazar akşamları seyirciyle buluşmuştu. Reytinglerde istenilen sonuçları alamayan dizinin yayın günü de değiştirilmişti.

Kanal yönetimi ise dizinin yayın gününü değiştirerek salı akşamına almıştı.

Geçtiğimiz akşam 4. bölümüyle ekrana gelen dizi, yeni gününde de reytinglerde istenilen sonucu alamadı. Total ve AB gruplarında ilk 10 program arasına giremeyen İçimizden Biri için final kararı alındı.

İÇİMİZDEN BİRİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Şu ana kadar toplam 4 bölüm yayınlanan dizinin 12 Ekim Salı akşamı beşinci bölümü ile yayınlanacak. Dizinin finali ise 19 Ekim Salı akşamı izleyici ile buluşacak.

Ersoy Güler'in yazıp yönettiği dizi 6. bölümde ekrana veda edecek. Başrolünü Özge Yağız ve Bora Akkaş'ın paylaştığı dizide Mustafa Avkıran, Renan Bilek, Asuman Dabak ve Derya Alabora gibi usta isimler de rol alıyordu.

İÇİMİZDEN BİRİ KONUSU

Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun ve bu hikayelerden çok önce, Havva ile Adem. Bizim hikayemiz de onlarla başlamaktadır. Geleceğin Adem'i, şimdilerin İrlandalı Adam'ı ile Türk kızı Havva'nın imkanlı kılmaya çalıştıkları aşk hikayesiyle...

Adam ile Havva, ayrı dünyaların insanlarıdır. Biri İrlandalı Katolik bir papazın oğlu; diğeri geleneklerine bağlı Müslüman ve Türk bir ailenin kızıdır. Hayat, onları birbirinden çok uzak iki yörüngeye yerleştirmişse de kader, onları bir araya getirir. Çünkü İrlanda ekonomik bunalımdayken onlara yardımı Osmanlı padişahı yaptığı için Adam'ın papaz olan babası William, birçok Drogedalı gibi bir Türkiye hayranıdır ve hatta yıllar önce tatil için geldiği Marmaris'e de hayran kalır ve oraya yerleşir. Üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan Adam, Havva'yı görür görmez aşık olmuştur. Havva da ilk defa kalbini eriten bu duyguya kayıtsız kalmamış, var oluşundan beri aradığı diğer yarısını sonunda bulmuştur. Adam Havva'ya evlenme teklif eder fakat Havva'nın kalbi istese de dudakları babası Hacı Hünkar'dan ötürü hayır diyecektir çünkü Adam ne Türk ne de Müslüman'dır. Adam aşkı için din değiştirmeyi göze alsa bile Havva'nın babası Hacı Hünkar, kız kardeşleri ve eşleri bu işin olmaması için elinden geleni yapacaklardır. Tüm imkanlarını Havva okusun ve profesör olsun diye döken Hünkâr'ın gelecek planlarında hiç mi hiç Havva'ya bir damat adayı bulmak yoktur. Havva gözünü karartarak babasının karşısına çıkıp bir İrlandalıya aşık olduğunu söylediğinde korktuğu şey başına gelmiş olur. İki aşık, aşklarını ailelerine kabul ettirmek için her yolu denerler. Adam'ın ailesi de iki aşığa açılan savaşta yadsınamayacak bir cephedir. Havva ile Adam, aşklarına kör olan gözleri ve sağır olan kulakları elbet bir gün açacaktır. Yani onlar buna inanmaktadır...

İçimizden Biri dizisinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora, Renan Bilek'e; Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ederken, dizinin genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini başarılı isim Ersoy Güler üstleniyor.