İkizler Memo Can 6.yeni bölüm fragmanı İkizler Memo Can son 5.bölüm izle Kanal D’de

İKİZLER MEMO CAN 5.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Onur’un çalıştığı işadamlarından biri ona suikast düzenler. Bu olay Onur ve Melek’in kaderlerini bir kez daha kesiştirir. Melek, Onur’u kurtarmak isterken vurulur. Onur ise hayatını kurtaran bu “melek”ten çok etkilenmiştir. Osman, Onur’un ablasına olan ilgisini bir anlam veremez ve onu kıskanır.

Melek’in tedavisi için kemoterapi alması gerekmektedir. Ancak ilaçlar çok pahalıdır. Memo ve Can, Melek’i kurtarmak için beraber para kazanmaya çalışırlar. Osman çareyi Onur’dan para istemekte bulur!

İKİZLER MEMO CAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman’ın nezarete düşmesine çok üzülen Yaren, Hayati’den şikayetini geri almasını ister ve Osman salıverilir.

Memo’yu Can zanneden fidyeciler onu kaçırıp bir evde hapseder. Memo’nun ortalarda olmadığını fark eden malikane sakinleri onu her yerde aramaya başlar. Diğer yandan Memo türlü hilelerle fidyecilerin elinden kurtulmaya çalışmaktadır. Polis de olaya el koyar. Her yerde Memo’yu aramaya başlarlar.

Hala Onur’la evlenemediği için bu durumdan Can'ı sorumlu tutan Sibel yeni planlar peşindedir. Mahallede ise Melek’i kurtarma çabaları sürmektedir. Osman ve Can para kazanabilmek için her yolu denerler. Memo’nun arkadaşları da onlara yardım eder. Ama ameliyat için gereken paranın ancak küçük bir kısmını kazanabilmişlerdir. Ancak bir akşam Melek'in kapısının önüne konan bir çanta ise her şeyi değiştirecektir.

İKİZLER MEMO CAN DİZİSİNİN KONUSU

Memo öz olmayan annesi, ninesi ve dayısıyla yaşamaktadır. Memo'nunki fakir bir hayattır. Ailenin maddi olanakları kısıtlı olmasına rağmen, birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlanmışlardır. Küçük yaşına aldırmadan sokaklarda kağıt toplar.

Diğer tarafta zengin bir aileye sahip olan Can ise büyük bir malikanede yaşamaktadır. Can, babası ve dedesiyle mutludur mutlu olmasına ama büyük bir yalnızlık içindedir. Çünkü çevresinde ne kadar çok onunla ilgilenen eğitmen, dadı, hizmetli olsa da Can katı kurallar, disiplin içinde kısacası çocukluğunu yaşamadan hayatını sürdürmektedir. Bir gün kader ağlarını örer ve Memo ile Can yer değiştirirler. İlerleyen zamanlarda sırlar teker teker çözülmeye başlayacaktır. Sonrasında ise hikayemiz kimi zaman duygusal, kimi zaman komik bir şekilde akıp gidecektir.

İKİZLER MEMO CAN DİZİSİNİN OYUNCULARI

Nehir Erdoğan (Melek), Özgürcan Çevik (Çilingir Osman), Emir Berke Zincidi (Can-Memo), Tuğba Çınar (Yaren), Reyhan Sadıkoğlu (Dilek), Burak Hakkı (Onur), Nihan Okutucu (Sibel), Mazlum Kiper (Mümtaz), Buket Dereoğlu (Matmazel), Feyha Çelik (Nursine Nine), Yaren Ada Can (Çiğdem), Rüzgar Diricanlı (Musti), Ergin Torun (Selami), İlke Korkmaz (Bedir), Sinem Ergin (Aşçı), Barış Taşkın (Uşak Altan), Cengiz Gezgin (Suat), Emre Yılmaz(Fuat) ve Atilla Saral (Mahmut)