İstanbullu Gelin 57.yeni bölüm fragmanı İstanbullu Gelin son 56.bölüm izle Star TV’de! Sevilen dizi İstanbullu Gelin son bölümde heyecan dorukta! İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Star TV’nin iddialı yapımlarından biri olan İstanbullu Gelin 56.bölüme damga vuruyor. Peki İstanbullu Gelin 56.bölümde neler oluyor? Yeni sezonda Meral Çetinkaya, Ahsen Eroğlu ve Nihal Yalçın’ı bünyesine dahil eden İstanbullu Gelin 56. bölüm fragmanlarına Faruk ve Süreyya arasındaki gerilimin yanı sıra Ülfet Hala'nın sözleri damga vurdu. Peki, Ülfet Hala'nın söyledikleri doğru mu? Faruk, başkasının oğlu mu? İşte, İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları ve detaylar haberimizde! İstanbullu Gelin son bölümde ise Adem alışverişe çıkan Süreyya'yı pastanede alıkoyarak, Süreyya'nın telefonundan Dilara'yı arar. Evdekiler deliye döner, Adem konuşalım diyerek Dilara'yı oraya çağırır. Dilara apar topar yola çıkar. Faruk'u arayıp durumu anlatırlar. Faruk ve Dilara gelir. Dilara Adem'le konuşmak istemez, Faruk Adem'i kovar. Dilara ‘Sen bende yoksun diye bağırır.'

İSTANBULLU GELİN 56.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 5 Ekim tarihli gelişmelere dair ipuçları veren İstanbullu Gelin 56. bölüm fragmanına Esma ve Ülfet’in büyük yüzleşme sahnesi damga vurdu. Öte yandan Ülfet’in sözleri kafalarda soru işareti bıraktı. Peki, Faruk’un babası kim, Garip mi? İşte İstanbullu Gelin yeni bölümünden ilk görüntüler…

Faruk’un Adem yüzünden karakola alınması Fikret ve Faruk’u karşı karşıya getirirken, Süreyya ve Esma arasında da gerilime neden olur.

Dilara, Adem’i durdurmak için onunla konuşmayı kabul eder. Bu konuşma ikisini de dönülmez bir yola sokacaktır. Ülfet, hiçbir fırsatı kaçırmayarak ataklarına devam eder, sırada Süreyya vardır. Esma, Ülfet’in oyunları karşısında daha fazla sessizliğini koruyamaz. Esma ve Ülfet yüzleşmesi, Fikret’in kırılma noktası olacak.

İSTANBULLU GELİN 55. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Esma ve ailesi Ülfet'e mahkum olmuştur. Ülfet arsanın satılması için Boranların kendi dairesine taşınmasını ister. Esma bu zor teklifi kabul etmek zorundadır. Ancak Ülfet'in Aziz ile planı çok başkadır.

İPEK PARASIZLIĞA DAYANAMAZ

Boranlar İstanbul'a yerleşir. Esma İstanbul'un keşmekeşinden, düştüğü durumdan çok mutsuzdur. Eve yerleşirler. İpek, Fikret'e çok bunaldığını söyler. Geçim sıkıntısıyla baş edemez ve bunu dile getirmekten de çekinmez. Caddede yürümek bile ona zor gelmeye başlar. Alışveriş yapmak ister. Sonunda da dayanamayıp kendini Ülfet Hala'nın mağazasında bulur. Alışveriş yaptıktan sonra kartını evde unuttuğunu söyleyip faturayı Ülfet'in adına kestirmek ister.

AZİZ, DİLARA'NIN İZİNİ BULUYOR

Ülfet verdiği tahribatı görmek için eve gelir ve iğneleyici sözleri ile ortamı gerer. Her fırsatta Esma'ya imalarda bulunur. Ülfet evden çıkarken Dilara'yı görür ve Aziz'i arar. Dilara'nın da evde olduğunu söyler. Aziz, Süreyya'yı arar, Dilara dayanamaz ve telefonu alır, ‘Bir daha bu insanları rahatsız etme' deyip telefonu suratına kapılır. Aziz delirir.

FARUK'UN İLK İŞ GÜNÜ

Faruk yeni işine başlar. Eski alışkanlıkları ağır basar. Ofiste kalabalık içinde çalışma fikrini yadırgar. İş tanımı bile tam olarak yapılmadığı için çok mutsuzdur. Arkadaşı bu işi vererek ona iyilik mi etmiştir, yoksa kötülük mü bilinmez.

Ülfet uyuyan dev Adem'i uyandırır. Adem, Dilara'nın izini bulur. Esma Ülfet'in teklifini kabul etmiştir ama iğneleyici sözlerine de katlanmaktadır.

FARUK, ADEM'İ TEKME TOKAT DÖVER

Adem alışverişe çıkan Süreyya'yı pastanede alıkoyarak, Süreyya'nın telefonundan Dilara'yı arar. Evdekiler deliye döner, Adem konuşalım diyerek Dilara'yı oraya çağırır. Dilara apar topar yola çıkar. Faruk'u arayıp durumu anlatırlar. Faruk ve Dilara gelir. Dilara Adem'le konuşmak istemez, Faruk Adem'i kovar. Dilara ‘Sen bende yoksun diye bağırır.'

ÜLFET İPEK'İN YAPTIĞINI ÖĞRENİYOR

Ülfet, İpek'in adına fatura yazdırdığını öğrenir. Ülfet satış yapan elemanların yanına gelir, faturayı alır. Eğer bunu bir daha yaparlarsa işten kovacağını söyler. O sırada Adem, Ülfet'in yanına gelmiştir. Güneş, Adem'le kapıda çakışır ve tartışırlar. Dilara ile yaşadıklarını anlatır ve Boranların birbirilerine kenetlendiğini söyler. Ülfet ise Adem'in kafasına bambaşka bir fikir sokar.

İPEK TÜM AİLEYE REZİL OLUR

Boranların mutlu aile tablosuna Ülfet gelip limon sıkar. İpek'in yaptığını tüm ailenin yanında söyler. O sırada İpek içeri girer. Ülfet lafını esirgemez. “İhtiyacınız varsa size kredi açayım” bile der. Fikret, İpek'ten bir açıklama bekler. Esma faturayı alır. Ülfet gittikten sonra İpek'in suratına fırlatır.

İSTANBULLU GELİN KONUSU

Anne, Baba sevgisinden mahrum kalmış hayatın yükünü genç yaşlarda süslemiş güzel bir kız olan Süreyya'nın aniden karşısına çıkan karizmatik, zengin iş adamı Faruk'a aşık olarak Bursa'ya gelin gitmesiyle başlayan bir aşk hikayesidir. Özgürlüğüne düşkün modern bir hayata alışmış olan Süreyya ve geleneklerine duyarlı olan Faruk'un aşkı daha ilk dakikadan itibaren çeşitli sınavlardan geçer. Süreyya aynı konağın altında birlikte yaşadığı kayınvalidesi Esma, eltisi İpek ve kocasının sorunlu kardeşi Fikret'le başa çıkmaya çalışırken Faruk ise hiç beklemediği sürpriz bir düşmanla çatışacaktır.

Başarılı oyuncu Aslı Enver ise “Süreyya belki de en büyük sınavını kızı Yaz ile verecek. Yaşanan tüm bu krizler Süreyya’yı da etkileyip değiştiriyor. Ve biz adım adım bu değişimi izleyeceğiz. Yüreğindeki sevgiyi herkesle cömertçe paylaşan ve gücünü bundan alan Süreyya’yı zor bir seçim bekliyor.” dedi.

Boranlar’ı zor günler bekliyor!

Adem’in tuzağına düşen Boranlar, sadece konağı değil tüm mal varlıklarını da kaybetmişlerdir. Birbirilerine tutunarak ayakta kalmaya çalışan ailenin yolu yıllar sonra İstanbul’da yaşayan, hiç görüşmedikleri halaları Ülfet Kavaklı kesişecektir. Varlıklı ve güçlü iş kadını Ülfet Kavaklı, zor durumdaki akrabalarına bekledikleri yardım elini mi uzatacak, yoksa eski defterleri açıp yılların hesabını mı soracak?

Faruk, bir çıkış yolu bulabilmek için her yolu denerken, Fikret tüm olanlardan dolayı kendini suçlamaktadır. Adem, konağı almıştır almasına ama bunun karşılığında hiç beklemediği bir bedel ödemek zorunda kalacaktır.

İSTANBULLU GELİN OYUNCULARI

MERAL ÇETİNKAYA KİMDİR?

5 Mart 1945 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Meral Çetinkaya, Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Dostlar Tiyatrosu gibi kuruluşlarda görev almıştır.

Aynı zamanda Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği üyesi olan Çetinkaya'nın tanınması bir nesli büyüten Bizimkiler dizisindeki Ayla rolü ile olmuştur.

Bir dönem kendisi gibi oyuncu Yavuzer Çetinkaya ile dünya evine girmiş ve eşini 1992 yılında kaybetmiştir. Oyunculuğun yanında sinema çevirileri de yapmıştır.

YAZ-AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Ahsen Eroğlu, 26 Mayıs 1993 tarihinde Tekirdağ Çorlu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Spora son derece meraklı olan ve bu anlamda küçük yaşlarından itibaren spor eğitimleri alan Eroğlu, zaman içerisinde ailesinin de yönlendirmesi ile birlikte okul yıllarında tiyatro anlamında aktif bir şekilde kendisini geliştirme yoluna gitmiştir.

Başarılar ile devam eğitim hayatında lise yıllarının noktalanması ile birlikte Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nu kazanmıştır ve buradan başarılı bir şekilde mezun olduktan sonra kendisini çok daha fazla oyunculuk üzerine yönlendirme yoluna gitmiştir. Genç isim, güzelliği ile de kısa bir zaman dilimi içerisinde ön plana çıkmıştır.

Ahsen Eroğlu, üniversiteyi tamamladıktan sonra zaman içerisinde oyunculuk eğitimleri almış ve kendi çabaları ile birlikte sektörde kendisini gösterme yoluna girmiştir. Kısa zaman içerisinde fark yaratan Ahsen Eroğlu, profesyonel anlamda ki kariyerine ilk olarak Yedigün ve Tadım markalarına ait reklam filmlerinde oynayarak başlamıştır ve halkın aklında kalan bir isim olma başarısını göstermiştir.

ASLI ENVER (SÜREYYA)

Güzel ve başarılı oyuncu 10 Mayıs 1984 yılında Londra’da doğmuş Türk oyuncudur. En son Show Tv ekranlarında yayınlanan Kış Güneşi dizisinde Nisan karakterine hayat vermiştir. Ayrıca, Mutlu ol Yeter, Kayıp, Suskunlar, Kavak Yelleri gibi dizilerde de rol almıştır. Ünlü şarkıcı Murat Boz ile ilişki içerisindedir.

ÖZCAN DENİZ (FARUK)

Aslen Ağrı’lı olan yakışıklı oyuncu ve ses sanatçısı 19 Mayıs 1972 yılında Ankara’da doğmuş ve büyümüştür. Özcan Deniz en son Star Tv ekranlarında yayınlanan Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde Kahraman karakterini canlandırmıştır. Ayrıca 2016’da vizyona giren Nurgül Yeşilçay ile birlikte başrolünü paylaştığı İkinci Şans filminde başrol oynamıştır.