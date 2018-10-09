İstanbullu Gelin 57.yeni bölüm fragmanı izle Star TV’de İstanbullu Gelin son bölüm izle Faruk zor durumda

İstanbullu Gelin 57.yeni bölüm fragmanı izle Star TV’de İstanbullu Gelin son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. İstanbullu Gelin 57.bölümde Faruk zor durumda! Peki İstanbullu Gelin son bölümde neler olmuştu? Gelin birlikte dizinin son bölümünde neler yaşandı onlara bakalım. Ülfet'in gözü Süreyya'dadır. Kapıda sohbet ederler. Ülfet, Süreyya'ya ilgi gösterir ve müzik üzerine konuşurlar. Ülfet neye oynayacağını bilir ve Süreyya'nın müzik yapamama konusuna çomak sokar. Süreyya'nın yüzü düşer. Zaten Faruk yüzünden toparlanamaz. Ülfet bir arkadaşının numarasını Süreyya'ya verir. O sırada Esma imalı bakışlarla kapıdan içeri girer. Esma, Ülfet ile ilgili Süreyya'yı uyarır. Hatta uyarmaktan biraz daha ileri gider. Garip emniyette Faruk'u görmeye gider. Faruk çılgın gibidir. Bir de Fikret'in Adem'i ölümle tehdit ettiğini öğrenir. Faruk'un tek çıkış yolu Adem'in davayı geri çekmesine bağlıdır. Garip Esma'yı arayıp durumdan haberdar eder. Süreyya da bu görüşmeye tanık olur. İşte merak edilen İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti…

İSTANBULLU GELİN 57.YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA ŞOK GELİŞME!

57. bölüm tanıtımı yayınlanan dizide ilginç gelişmeler izleyiciyi bekliyor.

Başrollerinde Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin ve Salih Bademci’nin oynadıkları dizide, Fikret, annesi ve halasının konuşmalarına şahit oluyor ve büyük bir şok yaşıyor.

İSTANBULLU GELİN 57.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Fikret’in duyduklarını anlattığı kişi ise İpek. Entrika seven İpek, bu bilgiyle ne yapacak şimdilik merak konusu ancak Boranlar’ın hayatı tekrar karışacak gibi duruyor! Çünkü İpek gibi bir kişinin böyle bir bilgiyi elde etmesi, ciddi sonuçları olabilecek olayların kapıda olma ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Sosyal medyada da izleyiciler “İpek duyduysa, duymayan kalmaz artık, en yanlış insana söyledi, Fikret çok büyük bir hata yaptı İpek ile paylaşarak” şeklinde yorumlar yapmaya başladılar bile. Resmen kediye ciğer emanet etmekle eşdeğer Fikret’in bu yaptığı! İpek’in de o ciğere pek itina göstermeyeceği de açık! Bakalım bu bilgiyi nasıl kullanacak?

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İSTANBULLU GELİN 56. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Faruk gözaltına alınır. Süreyya, Faruk ile yaşadığı gerginlik yüzünden çok üzgündür. Süreyya'nın ortadan kaybolması sonucu Faruk, Adem'i döver. Süreyya ile Faruk bu yüzden gerilir. Adem Faruk'tan dayak yüzünden şikayetçi olmuştu. Süreyya darmadumandır. Faruk'la yaşadıklarını atlatmaya çalışır.

ÜLFET'İN HEDEFİNDE SÜREYYA VAR

Ülfet'in gözü Süreyya'dadır. Kapıda sohbet ederler. Ülfet, Süreyya'ya ilgi gösterir ve müzik üzerine konuşurlar. Ülfet neye oynayacağını bilir ve Süreyya'nın müzik yapamama konusuna çomak sokar. Süreyya'nın yüzü düşer. Zaten Faruk yüzünden toparlanamaz. Ülfet bir arkadaşının numarasını Süreyya'ya verir. O sırada Esma imalı bakışlarla kapıdan içeri girer. Esma, Ülfet ile ilgili Süreyya'yı uyarır. Hatta uyarmaktan biraz daha ileri gider.

GARİP, ESMA'YA OLANLARI ANLATIR

Garip emniyette Faruk'u görmeye gider. Faruk çılgın gibidir. Bir de Fikret'in Adem'i ölümle tehdit ettiğini öğrenir. Faruk'un tek çıkış yolu Adem'in davayı geri çekmesine bağlıdır. Garip Esma'yı arayıp durumdan haberdar eder. Süreyya da bu görüşmeye tanık olur.

FARUK'UN ÖFKE PATLAMALARI

Dilara, Adem'in yaptığını öğrenir. Karşısına çıkmaya karar verir. Süreyya da o sırada emniyete koşar. Faruk'la konuşmayı başarır ama Faruk'un öfke patlamaları devam eder. ‘Sen üç kuruş kazancaksın diye ben işimden oldum' der. Faruk o kadar ağır konuşur ki Süreyya tutulur kalır.

FİKRET AKILLANMIYOR

Fikret iş görüşmesinde üsten bakan tavırları ile işi bozar. Akif, işi ayarlamak için kılı kırk yarmıştır ama Fikret işi beğenmez. Ayrıca Akif, Fikret'in Halim'le konuşmasına tanık olur. Akif uyarsa da Fikret hala akıllanmamıştır.

DİLARA ADEM'İN KARŞINA ÇIKIYOR

Dilara eve gider ve Adem'i paylamaya başlar. Adem suçsuz olduğunu ve dayak yediğini söyler. Dilara'ya ‘sen bendeki fırtınaları biliyor musun, merak ettin mi hiç' der. Dilara seni dinlersem Faruk'tan şikayetçi olmaktan vazgeçer misin der. Adem amacına ulaşmıştır ama yine de oyun oynamaya devam eder. Dilara eğer şikayeti geri çekmezse onu bir daha göremeyeceğini ve İstanbul'u terk edeceğini söyler. Adem, Dilara'nın teklifini kabul eder. Adem, Faruk ve Osman emniyete doğru yola çıkarlar. Kapıda Süreyya ile karşılaşırlar. Dilara, Adem'in şikayetini geri alacağını söyler ve özür diler. Adem şikayetini geri çeker. Olay mahkemeye intikal edilmez ve Faruk serbest kalır.

FARUK'LA ADEM OLAYDAN SONRA İLK KEZ YÜZ YÜZE GELDİ

Dilara, Adem'le konuşmak için giderken Faruk'la karşılaşırlar. Adem, Faruk'u tahrik edici sözlerine devam eder. Galip ve Osman Faruk'u sakinleştirir. Dilara da Adem'le gider. Faruk çıkışta Süreyya'nın gönlünü almaya çalışır. Ama Süreyya eve gitmez. Faruk işe dönmek zorundadır.

ADEM YIKILIYOR

Adem, Faruk ve Fikret'le yaşadıklarını anlatmaya başlar. Beni aralarına almadılar, kardeşim Faruk'u tercih etti der. Adem Boranları yerden yere vurur. Dilara bu oyunlardan bıktığını söyler. Fikret'in onları alt etmek değil kendini beğendirmek derdinde olduğunu söyler. “İsteseydin kocaman bir ailen olurdu” der. Dilara hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyeceğini söyler. Dilara bebeğini aldırdığını söyler. Adem yıkılmıştır. Adem ağlayarak Dilara'ya ‘benim son ışığımı söndüren sensin” der.

FARUK İŞİNE DEVAM EDİYOR

Faruk işini kaybetmek üzeredir, Okan elinden geleni yaptığını söyler ama Faruk bir şans daha ister. Bu sefer başaracağını söyler. Okan ona hayır diyemez.

SÜREYYA TOPARLANAMIYOR

Süreyya iki arada bir derededir. Yaşadıkları ona ağır gelir. Kendi hayatından vazgeçtiği için mutsuzdur.

GÜNEŞ İÇİNİ ADEM'E DÖKÜYOR

Adem ile Güneş restoranda karşı karşıya gelirler. Karşılıklı atışmadan sonar dertleşmeye başlarlar. Birbirilerine o kadar çok benziyorlardır ki Adem, Güneş'I hayret dolu gözlerle dinler. Güneş, varoştan geldiğini annesi yüzünden yaşadıklarını Adem'e bir çırpıda anlatır. Adem ağlayarak karım benden habersiz çocuğumu aldırmış der. Adem ile Güneş super bir ikili olur.

ESMA İLE ÜLFET YÜZLEŞİYOR

Esma, Ülfet'in oyunları karşısında daha fazla sessizliğini koruyamaz. Esma ve Ülfet yüzleşmesi, Fikret'in kırılma noktası olacaktır. Ülfet, Esma'ya Faruk'un babasını başkası oluduğunu söyler.

İSTANBULLU GELİN KONUSU

Anne, Baba sevgisinden mahrum kalmış hayatın yükünü genç yaşlarda süslemiş güzel bir kız olan Süreyya'nın aniden karşısına çıkan karizmatik, zengin iş adamı Faruk'a aşık olarak Bursa'ya gelin gitmesiyle başlayan bir aşk hikayesidir. Özgürlüğüne düşkün modern bir hayata alışmış olan Süreyya ve geleneklerine duyarlı olan Faruk'un aşkı daha ilk dakikadan itibaren çeşitli sınavlardan geçer. Süreyya aynı konağın altında birlikte yaşadığı kayınvalidesi Esma, eltisi İpek ve kocasının sorunlu kardeşi Fikret'le başa çıkmaya çalışırken Faruk ise hiç beklemediği sürpriz bir düşmanla çatışacaktır.

Başarılı oyuncu Aslı Enver ise “Süreyya belki de en büyük sınavını kızı Yaz ile verecek. Yaşanan tüm bu krizler Süreyya’yı da etkileyip değiştiriyor. Ve biz adım adım bu değişimi izleyeceğiz. Yüreğindeki sevgiyi herkesle cömertçe paylaşan ve gücünü bundan alan Süreyya’yı zor bir seçim bekliyor.” dedi.

Boranlar’ı zor günler bekliyor!

Adem’in tuzağına düşen Boranlar, sadece konağı değil tüm mal varlıklarını da kaybetmişlerdir. Birbirilerine tutunarak ayakta kalmaya çalışan ailenin yolu yıllar sonra İstanbul’da yaşayan, hiç görüşmedikleri halaları Ülfet Kavaklı kesişecektir. Varlıklı ve güçlü iş kadını Ülfet Kavaklı, zor durumdaki akrabalarına bekledikleri yardım elini mi uzatacak, yoksa eski defterleri açıp yılların hesabını mı soracak?

Faruk, bir çıkış yolu bulabilmek için her yolu denerken, Fikret tüm olanlardan dolayı kendini suçlamaktadır. Adem, konağı almıştır almasına ama bunun karşılığında hiç beklemediği bir bedel ödemek zorunda kalacaktır.

İSTANBULLU GELİN OYUNCULARI

MERAL ÇETİNKAYA KİMDİR?

5 Mart 1945 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Meral Çetinkaya, Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Dostlar Tiyatrosu gibi kuruluşlarda görev almıştır.

Aynı zamanda Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği üyesi olan Çetinkaya'nın tanınması bir nesli büyüten Bizimkiler dizisindeki Ayla rolü ile olmuştur.

Bir dönem kendisi gibi oyuncu Yavuzer Çetinkaya ile dünya evine girmiş ve eşini 1992 yılında kaybetmiştir. Oyunculuğun yanında sinema çevirileri de yapmıştır.

YAZ-AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Ahsen Eroğlu, 26 Mayıs 1993 tarihinde Tekirdağ Çorlu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Spora son derece meraklı olan ve bu anlamda küçük yaşlarından itibaren spor eğitimleri alan Eroğlu, zaman içerisinde ailesinin de yönlendirmesi ile birlikte okul yıllarında tiyatro anlamında aktif bir şekilde kendisini geliştirme yoluna gitmiştir.

Başarılar ile devam eğitim hayatında lise yıllarının noktalanması ile birlikte Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nu kazanmıştır ve buradan başarılı bir şekilde mezun olduktan sonra kendisini çok daha fazla oyunculuk üzerine yönlendirme yoluna gitmiştir. Genç isim, güzelliği ile de kısa bir zaman dilimi içerisinde ön plana çıkmıştır.

Ahsen Eroğlu, üniversiteyi tamamladıktan sonra zaman içerisinde oyunculuk eğitimleri almış ve kendi çabaları ile birlikte sektörde kendisini gösterme yoluna girmiştir. Kısa zaman içerisinde fark yaratan Ahsen Eroğlu, profesyonel anlamda ki kariyerine ilk olarak Yedigün ve Tadım markalarına ait reklam filmlerinde oynayarak başlamıştır ve halkın aklında kalan bir isim olma başarısını göstermiştir.

ASLI ENVER (SÜREYYA)

Güzel ve başarılı oyuncu 10 Mayıs 1984 yılında Londra’da doğmuş Türk oyuncudur. En son Show Tv ekranlarında yayınlanan Kış Güneşi dizisinde Nisan karakterine hayat vermiştir. Ayrıca, Mutlu ol Yeter, Kayıp, Suskunlar, Kavak Yelleri gibi dizilerde de rol almıştır. Ünlü şarkıcı Murat Boz ile ilişki içerisindedir.

ÖZCAN DENİZ (FARUK)

Aslen Ağrı’lı olan yakışıklı oyuncu ve ses sanatçısı 19 Mayıs 1972 yılında Ankara’da doğmuş ve büyümüştür. Özcan Deniz en son Star Tv ekranlarında yayınlanan Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde Kahraman karakterini canlandırmıştır. Ayrıca 2016’da vizyona giren Nurgül Yeşilçay ile birlikte başrolünü paylaştığı İkinci Şans filminde başrol oynamıştır.