İstanbullu Gelin 63.yeni bölüm fragmanı İstanbullu Gelin son 62.bölüm izle Star TV’de! Sevilen dizi İstanbullu Gelin her yeni bölümüyle ekran başına kilitliyor. Heyecanla beklenen İstanbullu Gelin yeni bölümünde neler oluyor? İstanbullu Gelin son bölümde izleyici şoke olmuştu. Gerek oyuncu kadrosu gerekse konusuyla İstanbullu Gelin dikkat çekiyor. İstanbullu Gelin 62. yeni bölüm 2. fragmanı bugün Star TV'de ekrana geldi. Ülfet, Fikret'in çabalarının da katkısı ile yenilgiyi kabul etti. İstanbullu Gelin 62. yeni bölüm 2. fragmanında; Arsa satılıyor. Ülfet Boranlar'a yenik düşüyor. Faruk ile Fikret satış belgesiyle mutluluktan havaya uçuyor. Son bölümde ise Adem boşanma davasını temyize götürüyor. Dilara avukatından Adem'in davaya itiraz ettiğini öğreniyor. Boşanmanın iptal olduğunu duyan Dilara hemen panik oluyor. Adem ise evine çocuk odası yaptırıyor. Nazif bile odaya ne yapılacağını bilmiyor. Adem oda bitene kadar kimseye bir şey söylemiyor. Dilara hesap sormak için eve geldiği anda onu kolundan tutup bebek odasını gösteriyor.

İSTANBULLU GELİN 62.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Adem’in vereceği karar Boranlar için büyük bir sürpriz olacak. Fikret, Sedef’ten aldığı bilgilerle sarsılmış, ne yapacağını kestirememektedir. Ülfet, sandıktaki bilgilerinin saçıldığından habersiz yoluna devam ederken, Süreyya ile en derin yarası üzerine yüzleşmek zorunda kalır. Fikret, eldeki bilgileri Faruk’la paylaşınca Ülfet için bambaşka bir dönemin başlayacağı netleşir. Adem’in vereceği karar ise Boranlar için büyük bir sürpriz olacaktır…

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN 61. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Boranlar Pazar kahvaltısı için Garip'in evine gitmeye hazırlanıyor. Esma erkenden gidiyor. Faruk ile Fikret bu duruma çok bozuluyor. Süreyya ile İpek eşlerini sakinleştirmeye çalışıyor. Osman kahvaltıya gelmiyor. Çünkü Dilara'nın yanında. Esma Garip'in evinde kahvaltı hazırlıkları yapıyor. Garip, Esma ile eğleniyor. Ve Boranlar kahvaltıya geliyor. Esma, Süreyya ile İpek'ten güç alıyor. Faruk ve Fikret'in bakışlarından bile kaçmaya çalışıyor. Esma o kadar geriliyor ki hava durumundan bahsediyor. Süreyya Faruk'u sakinleştiriyor. Faruk kaçmayı başarıyor. Tüm ihale de Fikret'e kalıyor.

ADEM BOŞANMAKTAN VAZGEÇİYOR

Adem boşanma davasını temyize götürüyor. Dilara avukatından Adem'in davaya itiraz ettiğini öğreniyor. Boşanmanın iptal olduğunu duyan Dilara hemen panik oluyor. Adem ise evine çocuk odası yaptırıyor. Nazif bile odaya ne yapılacağını bilmiyor. Adem oda bitene kadar kimseye bir şey söylemiyor. Dilara hesap sormak için eve geldiği anda onu kolundan tutup bebek odasını gösteriyor.

ÜLFET'E HİÇ BEKLEMEDİĞİ ANDA DARBE

Ülfet'e kimse ulaşamıyor. Güneş çok panikliyor. Ülfet kendini evindeki gizli odaya kilitliyor. Ülfet ortaya çıkıyor. Boranları kutlama gecesine davet ediyor. Esma başta kabul etmek istese de Fikret ‘ben senin yerinde olsam bu fırsatı kaçırmazdım' diyor. Esma ve Boralar davete katılıyor. Ülfet intikam almak için onları çağırsa da sürpriz bir misafirle karşılaşıyor . Bu misafir mikrofonu eline alır ‘Ülfet Kavaklı'yı bir de benden dinleyin' diyor.

İSTANBULLU GELİN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Anne, Baba sevgisinden mahrum kalmış hayatın yükünü genç yaşlarda süslemiş güzel bir kız olan Süreyya'nın aniden karşısına çıkan karizmatik, zengin iş adamı Faruk'a aşık olarak Bursa'ya gelin gitmesiyle başlayan bir aşk hikayesidir. Özgürlüğüne düşkün modern bir hayata alışmış olan Süreyya ve geleneklerine duyarlı olan Faruk'un aşkı daha ilk dakikadan itibaren çeşitli sınavlardan geçer. Süreyya aynı konağın altında birlikte yaşadığı kayınvalidesi Esma, eltisi İpek ve kocasının sorunlu kardeşi Fikret'le başa çıkmaya çalışırken Faruk ise hiç beklemediği sürpriz bir düşmanla çatışacaktır.

İSTANBULLU GELİN OYUNCULARI KİMLER?

O3 Medya‘nın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi İstanbullu Gelin‘in başrollerini Özcan Deniz ile Aslı Enver paylaşıyorlar. Ali Aydın‘ın senaryosunu yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Zeynep Günay Tan-Deniz Koloş oturuyor. İstanbullu Gelin oyuncu kadrosu İpek Bilgin, Salih Bademci, Dilara Aksüyek, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Berkay Hardal, Hakan Altıner, Nergis Çorakçı ve Neslihan Yeldan’dan gibi çok değerli isimlerden oluşmaktadır.

ÖZCAN DENİZ KİMDİR?

19 Mayıs 1972 yılında Ankara'da doğmuş, beş yaşına kadar Ankara'da yaşamıştır. Aslen Ağrılı Kürt kökenli olan Deniz, 1977 yılında ailesinin Aydın'a göç etmesiyle çocukluğu ve gençliğinin ilk yılları Aydın'da geçmiştir.

Eğitimi süresince, kendi yazdığı küçük hikayeleri oyunlaştırarak, arkadaşları ile kurduğu küçük amatör tiyatro topluluğu ile çevre yörelere turneler yapmıştır. Bu yıllarda müziğe olan yatkınlığını da keşfetmiştir.

1985 yılında ilk orkestra çalışmasını yaparken artık Aydın'da tanınan ve aranılan orkestra solisti olmuştur. Ardından İzmir ve Antalya'da sahne çalışmaları gelmiştir. Aydın'ın Sultanhisar kasabasında düzenlenen Geleneksel Ses Festivaline katılıp birincilik ödülünü alınca, hedefinde İstanbul'a gelme hayalleri oluşmaya başlamıştır. 1988 yılında İstanbul'a gelip, 1989 yılında Almanya'ya gitmiştir. Orada da müzik çalışmalarına devam eden Özcan Deniz'i İstanbul'da fark edemeyen yapımcılar; Münih'te keşfetmişlerdir.

İlk albüm çalışmasını 1992 yılında yapmış ve Yine Ağlattın Beni isimli albümünü piyasaya çıkarmıştır. 1993 yılında yaptığı Meleğim adlı albüm ile şöhreti yakalamıştır. 1994 yılında Beyaz Kelebeğim albümünü çıkarmıştır.

Art arda çıktığı televizyon programlarında sinema camiasının da dikkatini çekmiştir. 1994 yılında Türk Sinemasının duayenlerinden Memduh Ün'ün Ona Sevdiğimi Söyle adlı filminde oynayarak, sinema ile ilk buluşmasını gerçekleştirmiştir.

1995 yılında vatani görevini yapan Özcan Deniz, 1997 yılında Yalan mı albümü ile müthiş bir dönüş yapmış ve aynı yıl Yalan mı adlı dizi ile televizyon izleyicileriyle buluşmuştur. Bir taraftan kendi öykülerini yazmak ve bunları hayata geçirmek en büyük arzusuyken bir taraftan da müzikal yolculuğuna devam ediyordu.

Sırasıyla Çoban Yıldızı, Aslan Gibi, Leyla, Ses ve Ayrılık, Hediye albümlerini çıkarmış, 2009 yılında Sevdazede isimli albümünü çıkarmıştır. Mercan Dede'nin Su ve 3 Hürel Şarkıları albümlerinde birer şarkıyla yer almıştır.

Halen her sene bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktadır. Böbrek Vakfı, TOÇEV "Yaşasın Okulumuz", Kızılay dışında bu yıl; Coca Cola Türkiye ve WWF “Herşey Değişir” işbirliği ile Bafa' ya Su, Ege' ye Bereket projesi için hazırlanan ve tüm dünyada yayınlanan şarkısının Türkçe versiyonunu Özcan Deniz, Pamela ve Fuat ile birlikte seslendirmektedir.

Müzik çalışmalarının yanı sıra oyunculuk da onun için vaz geçilmez bir tutku olmuştur. 1999 yılında öyküsünü kendisinin yazdığı Aşkın Dağlarda Gezer adlı dizi ile tekrar televizyon izleyicileri ile buluşmuştur. 2002 yılında efsane dizi Asmalı Konak ile müzikte yakaladığı başarılı kariyeri, oyunculukta da yakalamıştır. 2004 yılında Haziran Gecesi, 2007 yılında Kader, 2008 yılında Aşk Yakar adlı projelerde yer almıştır. Daha sonra Samanyolu " adlı dizi ile televizyon izleyicilerinin evlerine konuk olmuştur.

Müzik ve televizyon dizileri çalışmaları ile birlikte, sinema filmi çalışmaları da devam etmektedir. 1994 de çektiği Ona Sevdiğimi Söyle den sonra 2002 yılında Kolay Para, 2003 yılında O Şimdi Asker, Asmalı Konak – Hayat, 2004 yılında öyküsü kendisine ait Neredesin Firuze, 2006 yılında Keloğlan Kara Prense Karşı, 2008 yılında Dışişleri Bakanlığı'nın desteklediği Mevlana Aşkın Dansı adlı belgesel ile sinema severlerle buluşmuştur.

Halen her ay Türkiye ve Dünya'nın çeşitli yerlerinde konser çalışmalarına devam etmektedir.

Özcan Deniz,2011 Şubat ayında vizyona giren, Ya Sonra isimli senaryosunu üstlendiği filmde bu kez oyunculuğunun dışında yönetmen kimliği ile sevenleriyle buluşmuştur.2012 yılında 11. Albümü Bi' Düşün ile müzik hayatına devam ederken son olarak Yönetmenliğini Yeşim Ustaoğlu'nun üstlendiği Araf filminde kamyon şöfürü Mahur karakterini üstlenmiştir.Yine yönetmenliğini üstlendiği 2. sinema filmi Evim Sensin ile 2 kasım'da sevenleriyle buluşmuş olup birçok dalda ödüle layık görülmüştür. Özcan Deniz şu sıralar yine senaryosunu,başrolünü ve yönetmenliğini üstlendiği 3. Sinema filmi Su ve Ateş 15 Kasım 2013 tarihinde izleyicisi ile buluşmuştur. 2014 itibarıyle Fox TV'de yayınlanan Karagül adlı dizide rol almıştır.

ASLI ENVER KİMDİR?

Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Londra’da ailesinin ikinci çocuğu olarak doğmuştur. Bir abisi bir kız kardeşi vardır. Tekstilci Babası bir Kıbrıs Türk’üdür. Annesi Dilek hanım eğitim için Türkiye'den Londra'ya gittiğinde babasıyla orada tanışıp evlenmiş. İlkokulu Londra’da okudu. Aslı Enver 1996 yılına kadar 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra’dan İstanbul’a taşınmıştır.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

2003 yılında “Hayat Bilgisi” adlı dizide oynadı, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan “Kavak Yelleri” adlı gençlik dizisinde başrol Mine Ergun karakterini canlandırdı. Aslı Enver, 2007 – 2011 yılları arasında "Kavak Yelleri" adlı dizide İbrahim Kendirci, Dağhan Külegeç, Pelin Karahan, Sarp Apak ile birlikte başrolde oynadı.

2012 yılında yine baş rolde “Suskunlar” dizisinde oynadı. 2013 yılında da “Kayıp” dizisinde ve “Tamam Mıyız?” sinema filminde oynadı.

Aslı Enver, oynadığı sinema ve dizilerden başka; Yapı Kredi, maviyesil, Lescon ve Molped reklamlarında rol almıştır.

Aslı Enver, 13 Temmuz 2012 tarihinde oyuncu Birkan Sokullu ile evlendi. 26 Ağustos 2015 tarihinde boşandıklarını duyurdular. Şimdilerde ünlü popçu Murat Boz ile aşk yaşıyor.

Aslı Enver, 2014 yılında "Bana Artık Hicran De" adlı dizide; Buğra Gülsoy, Alican Yücesoy, Şebnem Hassanisoughi ile başrol oyunculuğunu üstlenmiştir. Dizi'nin geniş oyuncu kadrosunda Nadir Sarıbacak, Tamer Levent, Nur Sürer ve Zeyno Eracar gibi ünlü isimler yer almaktadır.

15 Ocak 2016 tarihinde vizyona giren ve yıllar sonra karşılaşan iki kardeşin hikayesinin anlatıldığı "Kardeşim Benim" adlı sinema filminde Murat Boz ve Burak Özçivit ile birlikte başrolde oynadı. Şu an İstanbullu Gelin dizisinde oynuyor