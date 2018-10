Jet Sosyete 4.yeni bölüm fragmanı yayında mı Jet Sosyete son 3.bölüm TV8 izleme linki

Jet Sosyete 4.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Jet Sosyete 3.son bölümde neler yaşandı? Jet Sosyete son bölüm izleme linki ile dizinin tekrarı nasıl izlenir? soruların yanıtları dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Her Çarşamba akşamı TV8'de ekrana gelen Jet Sosyete 2. sezonda yeni oyuncu kadrosu ve hikayesi ile birlikte ekrana kaldığı yerden devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Jet Sosyete fragman videosu 24 Ekim’deki bölümde yaşanacakları gösterdi. Gizem ve Cengiz cephesinde yaşanacak önemli gelişmelerin yer aldığı sahne Jet Sosyete 2.sezon 3. bölümde. Jet Sosyete 4.yeni bölüm fragmanı ve 3.son bölümde yaşananlar star.com.tr'de.

TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam eden Jet Sosyete yeni bölüm fragmanını ekrana taşıdı. Çarşamba günleri ekranda olan diziye geçtiğimiz haftalarda Yıldız Tilbe konuk olmuştu.

JET SOSYETE 4. BÖLÜM FRAGMANI

Jet Sosyete 4.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

JET SOSYETE 3. BÖLÜM FRAGMANI

JET SOSYETE 24 EKİM ÖZETİ



Gizem’in mankenlik yıllarından arkadaşı olan Yıldız Tilbe Chia’da konser verecektir. Herkes çok heyecanlıdır. İlayda ve Alara konsere gidebilme iznini koparabilmek için Kumsal’ın dayattığı ev işlerini yapmak zorunda kalırlar. Özpamuk tekstilde işlerin başına geçen İlayda zekice planlarıyla ve Gizemin yanlış anlamalarının da katkısıyla Cengiz’i alt eder.





Kimseden korkusu olmayan Şennur’un bir anda tek korkusu Gündüz oluverir. Bu korku sayesinde Şennur’un Yüksel ailesine karşı tutumu herkesi şaşırtacak derecede değişir. Yaşar ve Safiye’nin evlilik yıldönümü yaklaşmaktadır, birbirlerine sürpriz kutlama hazırlamaya çalışırlar ve olaylar karışır. Ozan’ın çapkınlık hikayeleri yine yanlış anlaşılmalara sebep olur.

JET SOSYETE DİZİSİ KONUSU



Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır...

YENİ SEZON JET SOSYETE OYUNCULARI



GÜLSE BİRSEL (GİZEM ÖZPAMUK)



11 Mart 1971 tarihinde dünyaya gelen Gülse Birsel, Beyoğlu Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi okumaya başladı. Üniversitenin ikinci yılında Aktüel dergisine muhabir olarak girdi. 1994'te Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu ve ABD''ye gitti. New York'ta Columbia Üniversitesi Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı. 1996'da Türkiye'ye dönen Gülse Birsel, üç ay boyunca ATV'de kahvaltı bülteninin dış haberlerini yazdı. Ardından Esquire dergisinin yayın yönetmeni oldu.



Bir yıl bu görevi sürdürdükten sonra Harper's Bazaar dergisinin yayın yönetmenliğine geçti. Bu arada Bazaar Gelin ve Orange dergilerini çıkarttı. 2001 ve 2002 yıllarında Harper's Bazaar, FHM, House Beautiful ve Gezi dergilerinin yayın danışmanlığını yürüttü. ATV'de yayımlanan Avrupa Yakası adlı dizinin yazarı ve oyuncusudur. Bu dizide kendi oyunculuğunu göstermektedir. İzlenme rekorları kıran Avrupa Yakası bir çok hedef kitleye yayılmıştır. Pazar günleri Sabah gazetesinde yazmaktadır. Bir dönem G.A.G. adlı TV programının metin yazarlığı ve sunuculuğunu yapmıştır. Mart 2003'te gazete yazıları ve bazı G.A.G. metinlerinden oluşan Gayet Ciddiyim adlı kitabı yayımlandı. 2004'te Hâlâ Ciddiyim, 2005 yılında ise "Yolculuk Nereye Hemşerim?" adlı kitapları yayımlandı. Yazdığı üç kitap da Çok Satanlar arasında yer almıştır. Ayrıca "Hırsız Var" adlı sinema filminde oynamıştır. Gazeteci-televizyoncu Murat Birsel ile evlidir.



ÇAĞLAR ÇORUMLU (YAŞAR USTA)



4 Aralık 1977’de Amasya’nın Merzifon ilçesinde dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası öğretmen olan Çorumlu, 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden mezun olmuştur. Sahneler ile üniversite yıllarında tanışan Çorumlu, oyunculuk eğitimi alabilmek için 2000’de İstanbul’a yerleşmiştir. Aynı yıl dönemin meşhur dizisi Yedi Numara’da Yusuf karakteri ile rol alan oyuncu televizyon kariyerine adım atmıştır.



CENGİZ BOZKURT (CENGİZ ÖZPAMUK)



1965 yılında dünyaya gelen Cengiz Bozkurt, Ankara Atatürk Lisesi ve 1996 yılında Goldsmiths, University of London'dan mezun oldu. Aşk Delisi filmininin yönetmeni Mehmet Ergen'le Londra'da tanıştıktan sonra beraber çalışmaya başlamıştır. Bir çok sinema ve TV projesinde yer almıştır.



HASİBE EREN (PELİN SONER)



Hasibe Özlem Eren, 6 Haziran 1975 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi'nde Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık bölümünü bitirdi. Daha sonra Edebiyat Fakültesi tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji bölümünü bitirdi.1996'da Show TV'de yayınlanan Sıdıka dizisi ile ünlendi. 1996'dan bu yana, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları çocuk eğitim biriminde görev yapmaktadır. Anlat İstanbul filminde, Külkedisi bölümünde oynadı. Ayrıca, bu filmde Ece Hakim 'e ve Azra Akın'a, Babam ve Oğlum filminde ise, Ege Tanman 'a oyuncu koçluğu yaptı. 2006'da Avrupa Yakası adlı dizide Makbule rolünü üstlendi. 2007 ve 2008'de de aynı rolü oynamaktadır.



SARP APAK (OZAN ÖZPAMUK)



Sarp Apak, 11 Kasım 1981 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir.



Beş yaşına kadar Diyarbakır'da yaşamış, daha sonra ailesiyle birlikte Bursa'ya taşınmış ve bu şehirde büyümüştür. O sıralar işletme eğitimi almayı planlayan oyuncunun tiyatro hayatı, annesi, teyzesi ve yengesinin yetenek sınavlarına başvuru formu almasıyla başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü (2004) bitirdikten sonra, okuldan hocası Barış Erdenk'in desteğiyle İstanbul'a gitti. Sadri Alışık Tiyatrosu'nda sergilenen "Ağır Roman? adlı eserde başarılı bir oyunculuk çıkarttı. O senenin sonunda Yılmaz Erdoğan'ın da yer aldığı BKM Grubu'na dahil oldu ve Organize İşler adlı filmde küçük bir rolde oynama fırsatı buldu. Anadolu Kaplanı, En Son Babalar Duyar dizilerinde ve Doğtaş reklamlarında da rol aldı. "Sizinkiler Dünya Kaç Bucak" adlı çocuk oyununda oynadı ve bu oyunla Türkiye turnesine çıktı. BKM'nin yanında "Mutfak" adlı ufak bir sahnesi olan bir mekanda stand-up gösterileri de yapan yetenekli oyuncu, asıl şöhretini Avrupa Yakası'ndaki Tanrıverdi rolüyle yakaladı. Daha sonra yer aldığı İşTcell reklamlarıyla da büyük beğeni topladı. Mimikleri ve hareketleri çok beğenilen Apak, Gazanfer Özcan - Gönül Ülkü Tiyatrosu'nda da "Öp Babanın Elini? adlı oyunda "Emrecan? rolünde oynamaktadır. Koyu Beşiktaş taraftarı olan Apak, kendi yazıp bestelediği "Aşkınla Yandım? şarkısıyla birçok rock müzik dinleyicisinin listesine girmeyi başardı. Şöhret basamaklarını birer birer tırmanmasına rağmen mütevazılığını her zaman korumayı başardı.



BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN (GÜNDÜZ ŞAHİN)



1983 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Bartu Küçükçağlayan, 2001 yılında İ.Ü. Konservatuarı'nı kazanarak İstanbul'a gitti. Eğitimi sırasında, 2004'te Kent Oyuncuları topluluğunun "İnishmorelu Yüzbaşı" oyununda rol aldı. 2005-07 arasında topluluğun "Kumarbazın Seçimi" oyununda rol alan Küçükçağlayan, 2004'ten itibaren TV dizilerinde de rol almaya başladı. 2007-08 sezonunda Yeni Kuşak Tiyatro topluluğu'nun "Şeylerin Şekli" oyununda başrollerden Adam'ı canlandırdı. "Kumarbazın Seçimi"ndeki oyunculuğuyla 4 ödül kazanan ve "Şeylerin Şekli" ile övgü toplayan Küçükçağlayan, Türkiye'de genç kuşak tiyatronun yükselen değerleri arasında gösteriliyor. Eskişehir'deyken "365/24" adlı bir müzik grubunda yer alan Küçükçağlayan, İstanbul'a geldikten sonra da müzik çalışmalarını devam ettirdi. Çalışmalarını, "365/24" ile "Bonadrag" adlı başka bir grubun birleşmesiyle kurulan "Yerden Yüksek" adlı grubun vokali olarak sürdürdü.



ECEM UZUN (ALARA ÇIKRIKÇIOĞLU)



Ecem Uzun, 17 Haziran 1992 tarihinde dünyaya geldi. Sarıyer İ.Ö.O. ve Hüseyin Kalkavan Lisesi'nden mezun oldu. 2004 yılından bu yana Cast Ajansı'na bağlı olarak çalışıyor.