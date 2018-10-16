Kadın 36.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Kadın dizisi son 35.bölüm izleme linki FOX TV’de

Kadın 36.yeni bölüm fragmanı Kadın son 35.bölüm izle FOX TV’de! Sevilen dizi Kadın yeni bölüm fragmanları ve Kadın son bölüm izleme linki araştırılıyor. Peki Kadın son bölümde neler oldu? Kadın izleyicisi son bölümde neler oldu araştırmasına kilitlendi. Kadın 35.bölümde ise heyecan dorukta! Hastalığı ilerleyen Bahar, ani bir şekilde hastaneye kaldırılır. Hatice de kızını kaybetme korkusuyla baş başa kalmıştır. Arif’in Bahar’a aşık olduğunu anlayan Hatice, kızının artık mutlu olmasını istemektedir. Hatice’ye olan itirafından sonra Arif de Bahar’a karşı kartlarını daha açık oynamaya karar vermiştir. Kadın son bölümde ise Jale kapıya gelir ve birinin hastanede onları aradığını söyler. Hatice sorunca adının Sarp olduğunu söyler. Bahar ve Dorukcum duyar. Bahar şaşkınlıkla kapıdan çıkar ve Jale'nin yanına koşar ‘Sarp mı dediniz' der. Jale o anda yaptığı hatanın farkına varır. Bahar nasıl biri diye sorar, Hatice de telaşla kızının yanına koşar ama Jale gördüğünün sarışın biri olduğunu söyler. Bahar evden Sarp'ın fotoğrafını getirir. Jale'ye yalvararak bu muydu diye sorar. Jale, fotoğrafa bakıp bu değil der. Hatice hastaneye gelen adamın manavın olduğu yalanını da söylemek zorunda kalır.

KADIN 35.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Enver ile kavgasından sonra evi terk eden Şirin soluğu Suat’ın yanında alır. Ona kalacak yer ayarlamasını isteyen Şirin’in aklında çok farklı planlar vardır. Bir anda Enver’in kapısına giden Sarp ise artık kafasındaki soru işaretlerinin açıklığa kavuşmasını istemektedir.

Hastalığı ilerleyen Bahar, ani bir şekilde hastaneye kaldırılır. Hatice de kızını kaybetme korkusuyla baş başa kalmıştır. Arif’in Bahar’a aşık olduğunu anlayan Hatice, kızının artık mutlu olmasını istemektedir. Hatice’ye olan itirafından sonra Arif de Bahar’a karşı kartlarını daha açık oynamaya karar vermiştir.

Peki Arif’in bu hamlesinden sonra Bahar’ın tepkisi ne olacak?

KADIN 34. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp'ın Pırıl ile olan evliliğinin detayları ortaya çıkar. Sarp geçmişte Pırıl'ın uyuşturucu bağımlısı sevgisini öldürmüştür. Ancak orada öldürdüğü adamın yanındaki kişi tarafından vurulur. Pırıl eski günleri düşünür ve Sarp'a ölene kadar onu bırakmayacağını söyler.

BAHAR, SARP'TAN HABER ALIYOR

Jale kapıya gelir ve birinin hastanede onları aradığını söyler. Hatice sorunca adının Sarp olduğunu söyler. Bahar ve Dorukcum duyar. Bahar şaşkınlıkla kapıdan çıkar ve Jale'nin yanına koşar ‘Sarp mı dediniz' der. Jale o anda yaptığı hatanın farkına varır. Bahar nasıl biri diye sorar, Hatice de telaşla kızının yanına koşar ama Jale gördüğünün sarışın biri olduğunu söyler. Bahar evden Sarp'ın fotoğrafını getirir. Jale'ye yalvararak bu muydu diye sorar. Jale, fotoğrafa bakıp bu değil der. Hatice hastaneye gelen adamın manavın olduğu yalanını da söylemek zorunda kalır.

BAHAR GERÇEĞİN PEŞİNDE

Yeliz, Şirin'i arar ama telefonu açmaz Enver'i aramak zorunda kalırlar. Telefonun çaldığını gören Şirin, telefonu eline alır ve kendi telefonunun çaldığını söyler. Sonra telefondan gelen cevapsız çağrıları siler. Yeliz mecburen Şirin'e mesaj atar. Şirin mesajı geç fark eder ve manava gidip oğlunun adının Sarp olduğu konusunda yalan söylemesini istemelidir. Ancak yolda Bahar ve Hatice ile karşılaşır. Geri döner ama zaten manav kapalıdır. Bahar manavın evini arar, evi hemen dükkanın üzerindedir. Bahar kapıyı çalar. Kapıyı manavın eşi açar. Bir oğulları olup olmadığını ve adının ne olduğunu sorar, kadın tesadüfen oğlunun adının Sarp olduğunu söyler. Bahar büyük bir hayal kırıklığı yaşar ama kadının oğlunun askerde olduğunu öğrenir. Bahar askerdeki adamın nasıl hastaneye geldiğini sorgular. Hatice, Bahar'ı azarlayarak ikna etmeye çalışır.

“BUNU ÖĞRENMEK BAHAR'IN HAKKI”

Jale kırdığı pot için çok pişmandır. Bahar yokken, Sarp'ın fotoğrafına bakıp ‘hastaneye gelen adam buydu' der. Yeliz ve Arif de oradadır. Arif ‘benim gördüğüm adam da buydu' der. Yeliz neden söylemedin deyince Arif kıvırmak zorunda kalır. Ameliyat öncesi Bahar'ın duymaması gerektiğini savunur ama Yeliz bunu öğrenmeye hakkı olduğunu söyler. Ama Jale Bahar'ın sakin kalması için bunu öğrenmemesi gerektiğini söyler.

DORUKCUM: ARİF ABİYİ HİÇ SEVMİYORUM

Dorukcum çok üzgündür. Nisan'a Arif ve Jale'yi sevmediğini söyler. Sebep olarak da onların yalancı olduğunu ve yalancıları sevemeyeceğini dile getirir.

BAHAR ŞİRİN'E SALDIRIYOR

Bahar, Hatice ile eve gelir, kapıda Şirin'i saçından tutup dışarı çıkarır. Şirin'e Sarp'ı sorar. Şirin Sarp öldükten sonra gelen mesajları kendisinin attığını söyler. Bahar ısrar etse de, Şirin ‘hayatta olsa bilirdin, benden uzak duramazdı' diyerek Bahar'ı tahrik eder. Bahar, Şirin'i yere yatırıp döver. Enver dışarı çıkınca kavga biter.

PIRIL GEÇMİŞE DÖNÜYOR

Pırıl kanlar içindeki Sarp'ı hastaneye götürmüştür. Eski sevgilisinin adamları yalıyı ateşe vermiştir. Pırıl Sarp'ı alıp gizli bir eve götürür, doktor çağırıp onu tedavi ettirir.

“Yalıyı ateşe vermişler…”

ARİF: BEN O KIZI ALACAĞIM

Babası Arif'e Bahar'ın onu parmağında oynattığını söyler. Arif, Bahar'da gözü olmadığını, Bahar'ı sevdiğini söyler. Babası şaşırınca ‘ben o kızı alacağım' der.

BAHAR ŞİRİN'İN İLİĞİNE MUHTAÇ

Bahar'ın iyileşe bilmesi için gerekli olan ilik Şirin'den alınmak zorundadır. Doktor Jale, bu haberi mecburen Bahar'a verir. Çünkü diğer kardeşinin iliği uymaz. Doktor ilaçlarını almayı bırakması ihtimaline karşılık durumu şimdilik Şirin'den saklayacaklarını söyler. Bahar, Jale'nin ilik konusunda onu umutlandırdığını söyler. Ayrıca Bahar'ın hayatta kalması için yalan söyleyebileceğini de söyler.

PIRIL, SARP'A ENGEL OLUYOR

Sarp, Pırıl'a Bahar'ın ailesine gitmek istediğini söylüyor ama Pırıl onu bu konuda ikna etmeye çalışıyor. Bahar'ın ailesine gitmeden önce bir kez daha düşünmesi konusunda ısrarcı oluyor.

KADIN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

“KADIN” eşini kaybetmiş iki çocuklu genç bir kadının, Bahar'ın ayakta kalma mücadelesidir. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybetmiş ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp'la tanışmıştır. Birlikte geçirdikleri mutlu yılların ardından kocasını da kaybettiğinde Bahar'ı hayata bağlayan iki şey kalmıştır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

Verdiği zorlu hayat mücadelesinde en büyük dayanağı ölmüş kocası Sarp'la yaşamış olduğu büyük aşktır. Onunla dertleşir, hayatın her anında onunla yaşadığı günleri tekrar hatırlar. Bu hatıralar onun geçmişiyle bugünü arasında bir köprüdür. Ancak aynı zamanda geleceğe doğru kurulacak bir köprünün önünde de bir engel teşkil ederler çünkü Bahar'ın kalbinde yeni bir aşka ve ilişkiye yer yoktur. Bu genç ve güzel kadın çocukları için kendi hayatından ve kadınlığından vazgeçmiştir. Hem de seve seve…

Yirmi yıl aradan sonra annesi Hatice tekrar hayatına girdiğinde, Bahar geçmişiyle hesaplaşır ve eski günlerin çok da sandığı gibi olmadığını öğrenir. Annesiyle tekrar yakınlaşmak istediğinde karşısına büyük bir engel çıkar; kardeşi Şirin. Bu sorunlu genç kız annesinin ablasıyla tekrar yakınlaşmasını engellemek için elinden geleni ardına koymaz. Hatice ise Şirin'in ruh sağlığını koruyabilmek için kendisine aslında çok ihtiyaç duyan Bahar'a ve onun iki küçük çocuğuna sırtını döner. Hem de kocası Enver'in tüm yalvarışlarına karşı.

KADIN'da Bahar'ın hikayesi ön planda anlatılırken, başka kadınların hayatlanı da izleriz. Bir çocuğunu terkederek kendine yeni bir hayat kurmayı seçmiş Hatice'nin iki kızı arasındaki çaresizliği, ayakta kalmak için daima bir erkeğin varlığına ihtiyaç duyan Yeliz, anneliğin kendisine uygun olmadığına karar verip oğluna sırtını dönen ve kendini kariyerine adamak isteyen Jale, güzelliğinin kurbanı heyecan bağımlısı Jülide ve daha niceleri… Birbirine bazen destek olan, bazen de birbirlerinin kuyusunu kazan tüm bu kadınların hikayeleri, aşkları, hırsları ve insanlık halleri…

KADIN OYUNCU KADROSU

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

Doğum: 01 Nisan 1986 (31), İstanbul Eğitim : İlkokul ve ortaokulu İstanbulda okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde okudu. Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı. Ayrıca Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlarında da oynamıştır. Şirin yüzü ve sempatik oyunculuğu ile iyi iş çıkaran genç oyuncu Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada’yı canlandırmaktaydı. Bu dizide sadece beş bölüm oynadı.

Show Tv’de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun’da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı. Dizi 73. Bölümü ile son kez ekranlarda görüldü. Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli’nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır.

Ayrıca 2010 ‘da Show Tv kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından Kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen “Dilruba” karakterini canlandırmaktaydı. Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer’i canlandırdı. ATV’de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul’da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı. Kayıp filminde de rol almıştır.

CANER CİNDORUK

Doğum: 02 Nisan 1980 (37), Adana Eğitim: Çukurova Üniversitesi konservatuar tiyatro bölümü mezunu. Öykü yazarı bir babaya, ev hanımı bir anneye ve oyunculuğu seçmiş 2 kardeşe sahip. İstanbul’a 1 yıl önce gelmiş ve aileside İstanbul’a yeni taşınmıştır. Daha önceden Yaprak Dökümü, Hanımın Çiftliği, Firar, Aramızda Kalsın, İstanbul Sokakları ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi televizyonun önemli dizilerinde rol almıştır.

BENNU YILDIRIMLAR

Doğum: 22 Kasım 1969 (48) Eğitim: 1990 yılı Haziran ayında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1990-1991 yıllarında İngiltere Londra Westminster Adult Education Institute’te drama üzerine kurs gördü. 1995 yılından bu yana İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar’la evlidir. Kızı Ada, 1999’da dünyaya gelmiştir. Daha önceden Süper Baba, Üzgünüm Leyla, Yaprak Dökümü, Umutsuz Ev Kadınları, Gönül İşleri ve Altınsoylar gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır.