Kadın 41.yeni bölüm fragmanı Kadın dizisi son 40.bölüm izle FOX TV’de! Ekranların en gözde dizisi Kadın yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. Kadın son bölümde neler oldu? Salı akşamlarının vazgeçilmez Kadın dizisi izleyicisini ekran başına kilitliyor. Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın 40. yeni bölümüyle 20 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek. Kadın yeni bölümde Şirin’in ilik vermesiyle sağlığına kavuşan Bahar evine döner. Eski mutlu ve sağlıklı günlerine dönmesiyle birlikte de bir fırsat yaratıp Arif ile nişanlandıklarını Nisan’a anlatmak ister. Peki, Nisan bu duruma ne tepki verecektir? Sarp’ı bulmaya çalışan Nezir, sonunda amacına ulaşacak mıdır? Son bölümde ise Sarp ile Münir yolda Suat ile karşılaşıyorlar. Suat kızı ve torunlarının durumunu merak ediyor. Münir ölmediklerini söylüyor. Münir, Nezir'in onları kaçırdığını söylüyor. Suat, Sarp'ın yakasına yapışıyor ve hesap soruyor. Ama Sarp da aynı şiddetle karşılık veriyor. Suat tüm suçun Şirin de olduğunu söylüyor.Bahar'ı hastanede görmeye giden Sarp, Bahar uyurken onu uzaktan seyrediyor. Bahar, Sarp'ın aşk dolu bakışlarının farkında değil. Evdekiler de Sarp'ın Bahar'ı gördüğünü öğreniyor. Şirin duyduğu ile deliriyor. Şirin, Sarp'a mesajlar atıyor ve Pırıl tüm gerçekleri bu şekilde öğreniyor.

KADIN 40.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın 40. yeni bölümüyle 20 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek. Kadın yeni bölümde Şirin’in ilik vermesiyle sağlığına kavuşan Bahar evine döner. Eski mutlu ve sağlıklı günlerine dönmesiyle birlikte de bir fırsat yaratıp Arif ile nişanlandıklarını Nisan’a anlatmak ister. Peki, Nisan bu duruma ne tepki verecektir? Sarp’ı bulmaya çalışan Nezir, sonunda amacına ulaşacak mıdır? Bahar’ın yaşadığını bile bile artık onu görmeden duramayan Sarp, Bahar’ın karşısına çıkmaya karar verir.

KADIN 39. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ı hastanede görmeye giden Sarp, Bahar uyurken onu uzaktan seyrediyor. Bahar, Sarp'ın aşk dolu bakışlarının farkında değil. Evdekiler de Sarp'ın Bahar'ı gördüğünü öğreniyor. Şirin duyduğu ile deliriyor. Şirin, Sarp'a mesajlar atıyor ve Pırıl tüm gerçekleri bu şekilde öğreniyor.

PIRIL ŞİRİN'İN PEŞİNDE

Sarp göl evine geldiğinde kapıda ve evin girişinde öldürülmüş adamları görüyor. Pırıl ve çocuklarına sesleniyor ama evde kimse yok. Sarp aynı acıyı bir kez daha yaşamamak için dualar ediyor. Münir kapıya geliyor. Sarp, Nezir'in karısı ve çocuklarını kaçırdığını söylüyor. Ancak Pırıl kucağında oğlu ile hastaneye gidiyor. Bahar'ı görmeye çalışan Pırıl, Ceyda ile karşılaşıyor. Pırıl, Sarp'ın karısı olduğunu söylüyor. Ceyda Bahar'dan ne istediğini soruyor. Aslında Pırıl, Şirin'i aradığını söylüyor. Ceyda Pırıl'a Şirin'in hastaneden çıktığını söylüyor. Ayrıca ev adresini de veriyor.

SARP İLE SUAT'IN ÇATIŞMASI

Sarp ile Münir yolda Suat ile karşılaşıyorlar. Suat kızı ve torunlarının durumunu merak ediyor. Münir ölmediklerini söylüyor. Münir, Nezir'in onları kaçırdığını söylüyor. Suat, Sarp'ın yakasına yapışıyor ve hesap soruyor. Ama Sarp da aynı şiddetle karşılık veriyor. Suat tüm suçun Şirin de olduğunu söylüyor.

Bahar uyanınca Arif'e mesaj atıyor. Arif'in hala uyumadığını öğrenince onu arıyor. Bahar çocukları özlediğini söylüyor. Arif'le konuştuğu için iyi hissettiğini söylüyor.

PIRIL ŞİRİN'İN GERÇEK YÜZÜNÜ ORTAYA DÖKÜYOR

Pırıl oğullarıyla Şirin'in evine geliyor. Şirin, Pırıl'ı görünce şok oluyor. Pırıl, Sarp'ın karısı olduğunu söylüyor ve ‘Şirin'e neden birkaç gün önce kocamla yattığını sormaya geldim' diyor. Hatice ile Enver afallıyor. Şirin, Pırıl'ın yalanlar uydurduğunu söylüyor. Enver ile Hatice inanmayınca Pırıl, Şirin'in Sarp'a yolladığı fotoğrafları gösteriyor. Şirin, Pırıl'a saldırıyor. Enver Şirin'e tokat atıp ‘insan değilsin' diye bağırıyor. Pırıl, Şirin'in yediği haltların bu kadar da olmadığını söylüyor. Enver sorunca Pırıl, Şirin'in babasının sevgilisi olduğunu anlatıyor. Enver odaya giden Şirin'in kapısını çalıyor. Dışarı çıkmasını ve evden gitmesini istiyor. Hatice'nin ısrarından sonra da ‘bunun dönüşü yok' diyor.

ARİF: BAHAR'DAN VAZGEÇMEYECEĞİM

Arif'i kapıda gören Yeliz onu fırsatçılıkla suçluyor. Arif içeri girerek Hatice ve Enver'in de olduğu anda fırsatçı olmadığını haykırıyor ve Bahar'dan vazgeçmeyeceğini söylüyor.

KADIN DİZİSİNİN KONUSU

Kadın hayata sevgiyle bağlı olmasada iki çocuğunun sevgisini yüreğinde coşkuyla taşıyan onları fakirliğin ve yaşam mücadelesini içinde güldürmeyi ve hayatın zorluklarını kendisine siper ederek korumayı başaran Bahar’ın hikayesidir.

Annesi tarafından çocuk yaşlarda terk edilen Bahar daha sonra babasını ve babaannesinide kaybeder ve hayatta yapayalnız kaldığı o günlerde Sarp’la tanışır. Mutlu giden bir evliliğin ardından beklenmedik şekilde hayatını yitiren Sarp Bahar’ı derinden etkilemiştir.

Sarp’tan sonra anılarını unutamayan acılarını her gün biraz daha yaşayan kalbini başkalarına kapayan biri olmuştur artık Bahar. Fakat yıllar sonra onu henüz 8 yaşındayken terk eden annesinin ve alenin hayatına girişi, taşınmak durumunda kaldığı yeni mahallesi ona beklenmedik sürprizler yaratır.

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI

BAHAR ÇEŞMELİ (ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ)

Küçük yaşta annesi tarafından terk edilmiş ve babası tarafından büyütülmüştür. Sarp’la tanıştığında mutluluğu bulur ve onunla bir aile kurar ancak Sarp’ın hayatını kaybetmesinden sonra iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalır.

Yaşadığı bu felakete rağmen Bahar mücadeleci ruhunu kaybetmez ve bütün hayatını çocuklarına adar. Sarp’a olan aşkı ise yüreğinde kanayan bir yaradır ve başka birini sevmeyi aklından bile geçirmez. Yirmi yılın sonunda karşılaştığı annesine karşı ise kalbi kırıktır.

SARP ÇEŞMELİ (CANER CİNDORUK)

Dört yıl önce bir vapur kazasında hayatını kaybetmiştir. Ama karısı Bahar’ın büyük aşkı ve anıları onu hikayenin en önemli karakterlerinden biri olarak hayatta tutar.

Yakışıklı ve maceraperest bir genç olan Sarp’ın en büyük tutkusu dağcılıktır. Fotoğraf çekmek, dünyanın her yerinden müzik albümleri toplamak meraklı olduğu konulardır. Neşeli, şakacı, hayatı ciddiye almazmış gibi görünürken alttan alta her şeyi ciddiyetle sorgulayan biridir.

HATİCE SARIKADI (BENNU YILDIRIMLAR)

Mutsuz ilk evliliğinden, kızı Bahar’I da arkasında bırakarak kaçan Hatice, Enver’ le yeni bir hayata başlamıştır. Kızları Şirin’in doğumundan sonra geçmişe bir sünger çekerek kendisini küçük kızına adar. Bahar artık onun için uzak ve hüzünlü bir anıdır. Yıllar sonra onunla tekrar karşılaştığında Hatice’nin hayatı temelinden sarsılır.

DORUK ÇEŞMELİ (ALİ SEMİ SEFİL)

4 yaşındaki Doruk, kendi içinde geniş bir dünyası olan bir çocuktur. Çok zekidir ve farklı hassasiyetleri vardır. Pek çok çocuğun sahip olmak istediği şeyler onun ilgisini çekmez.

NİSAN ÇEŞMELİ (KÜBRA SÜZGÜN)

Yedi yaşındaki Nisan akıllı, duyarlı, heyecanlı ve neşeli bir çocuktur. Genel olarak hayatından mutlu görünen bu küçük kız ailesine çok bağlıdır.Bahar’dan babasıyla ilgili dinlediği hikayeler çok hoşuna gider ve O da Bahar gibi babası Sarp’ın kendilerini uzaktan izlediğine inanmaktadır.

ŞİRİN SARIKADI (SERAY KAYA)

Şirin doğduğundan beri sorunlu bir çocuk ve genç kız olmuştur. Liseyi bitirdiği ilk sene üniversiteye girmeyi başaramamıştır. Güzel Sanatlar’ın resim bölümüne girmek istemektedir ve bunu ilk denemesinde başaramamasının sebebi de yeteneksizliği değil, son bir kaç senedir geçirdiği psikolojik zorluklardır. İnsanlardan kaçan, sosyalleşmekten korkan utangaç bir kişiliği vardır.

YELİZ ÜNSAL (AYÇA ERTURAN)

Yeliz Bahar’ın işyerinden arkadaşıdır. Genç, güzel ve yüksek enerjili bu kadın Bahar gibi iki çocuğunu tek başına büyütmektedir.. Yeliz çok derin düşünmeyen, basit sorulara basit cevaplar vermekten yana biridir. Bahar’ın aksine sırtını dayayabileceği bir erkeğe ihtiyaç duyar.

JALE DEMİR (ECE ÖZDİKİCİ)

Jale tıp doktorudur. Kaymakamlıkta çalışan kocası Musa ve oğlu Bora (7) ile birlikte yaşar ama artık bu evlilikten ve bu hayattan kurtulmak istemektedir. Hayat koşuşturması içinde alamadığı uzmanlığı almak ve kendini mesleğine adamak ister. Hayatının aşkı Sinan’ın meşhur bir doktor olarak çalıştığı hastaneye tayin edilmesi ise bir başka beklenmedik gelişmedir.

ENVER SARIKADI (ŞERİF EROL)

Hatice’nin ikinci eşi olan Enver tam bir romantiktir.Büyük hırsları olmayan, hayatından her daim memnun, mesut ve son derece iyi kalpli, adalet duygusu yüksek bir adamdır. Onun için en büyük mutluluk eşi ve kızıyla beraber olmaktır. Hatice’nin en önem verdiği şeylerden biri çok çalışıp para kazanmakken Enver tam tersi düşünceye sahiptir. O, hayatın tadını çıkarmayı, küçük şekerlemeleri ve her şeyi ciddiye almamayı seçmiştir.

MUSA DEMİR (DEVRİM ÖZDERAKIN)

Kaymakamlıkta memur olarak çalışan Musa iyi ve güvenilir bir insandır. Çocukluğundan beri aşık olduğu Jale’yle evlenmiş ve iyi bir aile babası olmuştur. Jale’nin zaman içinde bu evlilikten ve evliliğin getirdiği sorumluluklardan sıkılması, Musa için zor günlerin başlamasına sebep olur.

ARİF ( FEYYAZ DUMAN)

Arif hem Bahar’ın ev sahibi Yusuf’un oğlu hem de apartmanın karşısındaki kahvenin sahibidir. Yakışıklı, karizmatik, eğitimli ve akıllı bir genç adamdır, buna karşılık kendini bir bitirim gibi göstermek hoşuna gider. Kahvehanesi ve erkek arkadaşlarla yaşanan meyhane geceleriyle doldurulan bir hayatı vardır.Bunun dışında at yarışı, futbol gibi tamamen maskülen konularla ilgilidir.