Kadın 43.yeni bölüm fragmanı Kadın dizisi son 42.bölüm izle FOX TV’de! Kadın dizisi yeni bölüm fragmanlarıyla izleyicisini ekran başına kilitliyor. Ekranların fenomen dizisi Kadın her Salı saat 20.00’da izleyicisiyle buluşuyor. Kadın izleyicisi Bahar’a ne olacak merak ediyor. Kadın son bölümde Sarp Münir’den Bahar ve çocuklarının tehlikede olduğunu öğreniyor. Sarp onları uyarmak istiyor. Münir bu konuşmayı kendi yapmak istese de Sarp buna izin vermiyor. Sarp, Bahar’ın evinin önüne geliyor. Arif’in gözü de onun üzerinde. Sarp merdivenlerden çıkarken yüzüğünü çıkarıyor. Bahar kapıyı açıyor ve karşısında Sarp var. Gözyaşları içinde ‘Saro diyebiliyor. Sarp ise sadece ‘Baharım’ diyor. Ev halkının gözleri önünde Sarp ‘beni affet diye yalvarıyor. Arif de o sırada merdivenlerden çıkıyor ve bu sahneleri gözleri ile görüp hüzünle dönüyor. Kadın yeni bölümde ise Şirin’in elindeki fotoğrafları sildirmek isteyen Sarp ise Şirin’in kapısına dayanır. Sık sık Sarp’ın evine gelmesinden rahatsız olan Enver ise fotoğrafların artık Şirin’de olmadığını söyler. Bahar ile birlikte olma yolundaki tek engeli bu fotoğraflar olarak gören Sarp ne yapacaktır? Bahar’a geri dönecek mi? Arif’e onu çok sevdiğini söyleyen Bahar ise her şeye rağmen Sarp’ı affedebilecek mi? İşte merak edilen en son gelişmeler ve son dakika haberler star.com.tr’de…

KADIN DİZİSİ 42.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Arif’in yanına uğrayan Enver, kahvede gördüğü kandan sonra paniğe kapılır ve Arif’in başına kötü bir şey geldiğini düşünür. Çocuklarının Sarp’ın dönmesiyle birlikte sarsıldığına şahit olan Bahar’ın kafası Nisan’ın bir cümlesi ile karışacaktır. Büyük bir pot kıran ve babasının iki çocuğu daha olduğunu öğrenen Nisan bunu Bahar’a söyleyecek mi?

Şirin’in elindeki fotoğrafları sildirmek isteyen Sarp ise Şirin’in kapısına dayanır. Sık sık Sarp’ın evine gelmesinden rahatsız olan Enver ise fotoğrafların artık Şirin’de olmadığını söyler. Bahar ile birlikte olma yolundaki tek engeli bu fotoğraflar olarak gören Sarp ne yapacaktır? Bahar’a geri dönecek mi? Arif’e onu çok sevdiğini söyleyen Bahar ise her şeye rağmen Sarp’ı affedebilecek mi?

KADIN 41. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp Münir’den Bahar ve çocuklarının tehlikede olduğunu öğreniyor. Sarp onları uyarmak istiyor. Münir bu konuşmayı kendi yapmak istese de Sarp buna izin vermiyor. Sarp, Bahar’ın evinin önüne geliyor. Arif’in gözü de onun üzerinde. Sarp merdivenlerden çıkarken yüzüğünü çıkarıyor. Bahar kapıyı açıyor ve karşısında Sarp var. Gözyaşları içinde ‘Saro diyebiliyor. Sarp ise sadece ‘Baharım’ diyor. Ev halkının gözleri önünde Sarp ‘beni affet diye yalvarıyor. Arif de o sırada merdivenlerden çıkıyor ve bu sahneleri gözleri ile görüp hüzünle dönüyor.

ŞİRİN’DEN ARİF’E: ONLARI DURDURABİLİRİM

Arif’i kapıda Şirin karşılıyor. Şirin’i kolundan tutup dışarı çıkarıyor. Şirin bağırmalar içinde sokağa atılıyor. Arif ona engel olmaya açalışıyor ve Sarp için geldiğini bildiğini söylüyor. Şirin bu haberle şok oluyor. “Bahar’ı Sarp’a mı bırakacaksın” diyerek onları durdurabilecğeini söylüyor. O sırada Arif bir pencereden izlendiğini fark ediyor.

SARP: AŞKIM DÖNECEĞİM

Sarp, tehlikede olduğunu onu ve çocukları götüreceğini söylüyor. Kendine ve çocuklarına dikkat etmesini söylüyor. Sarp ‘aşkım, döneceğim’ diyerek gidiyor. Bahar ona izin vermek istese de Sarp gitmek zorunda. Doruk geliyor ve babasının gittiğini duyunca uyuması gerektiğini söylüyor. Annesine gördüğünün rüya olduğunu söylüyor. Bahar döndüğünde ise Sarp’ı göremiyor. Tökezliyor tam düşecekken Arif onu kapıda tutuyor.

ŞİRİN PIRIL’I TEHDİT EDİYOR

Şirin, Suat’ı arayarak fotoğraflara ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ayrıca Sarp’ın Bahar’ı gördüğünü de söylüyor. Ama Suat’ta da fotoğraflar yok. Şirin’in ikinci hedefi Pırıl oluyor. Pırıl durumun farkında. Şirin onu kışkırtarak kocasını kaybedeceğini söylüyor. Pırıl ‘böyle bir şeyi asla yapmayacağım’ dese de Şirin’in ikinci hamlesi tehdit oluyor. Meğer Pırıl en başından beri Bahar ve çocukların yaşadığını biliyormuş. Şirin bu bilgiyi Sarp’a anlatacağını söylüyor. Pırıl, Şirin’i şaşırtarak fotoğrafları asla vermeceğini söyleyen bir mesaj atıyor.

KADIN DİZİSİ KONUSU

“KADIN” eşini kaybetmiş iki çocuklu genç bir kadının, Bahar'ın ayakta kalma mücadelesidir. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybetmiş ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp'la tanışmıştır. Birlikte geçirdikleri mutlu yılların ardından kocasını da kaybettiğinde Bahar'ı hayata bağlayan iki şey kalmıştır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

Verdiği zorlu hayat mücadelesinde en büyük dayanağı ölmüş kocası Sarp'la yaşamış olduğu büyük aşktır. Onunla dertleşir, hayatın her anında onunla yaşadığı günleri tekrar hatırlar. Bu hatıralar onun geçmişiyle bugünü arasında bir köprüdür. Ancak aynı zamanda geleceğe doğru kurulacak bir köprünün önünde de bir engel teşkil ederler çünkü Bahar'ın kalbinde yeni bir aşka ve ilişkiye yer yoktur. Bu genç ve güzel kadın çocukları için kendi hayatından ve kadınlığından vazgeçmiştir. Hem de seve seve…

Yirmi yıl aradan sonra annesi Hatice tekrar hayatına girdiğinde, Bahar geçmişiyle hesaplaşır ve eski günlerin çok da sandığı gibi olmadığını öğrenir. Annesiyle tekrar yakınlaşmak istediğinde karşısına büyük bir engel çıkar; kardeşi Şirin. Bu sorunlu genç kız annesinin ablasıyla tekrar yakınlaşmasını engellemek için elinden geleni ardına koymaz. Hatice ise Şirin'in ruh sağlığını koruyabilmek için kendisine aslında çok ihtiyaç duyan Bahar'a ve onun iki küçük çocuğuna sırtını döner. Hem de kocası Enver'in tüm yalvarışlarına karşı.

KADIN'da Bahar'ın hikayesi ön planda anlatılırken, başka kadınların hayatlanı da izleriz. Bir çocuğunu terkederek kendine yeni bir hayat kurmayı seçmiş Hatice'nin iki kızı arasındaki çaresizliği, ayakta kalmak için daima bir erkeğin varlığına ihtiyaç duyan Yeliz, anneliğin kendisine uygun olmadığına karar verip oğluna sırtını dönen ve kendini kariyerine adamak isteyen Jale, güzelliğinin kurbanı heyecan bağımlısı Jülide ve daha niceleri… Birbirine bazen destek olan, bazen de birbirlerinin kuyusunu kazan tüm bu kadınların hikayeleri, aşkları, hırsları ve insanlık halleri…

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI

BAHAR ÇEŞMELİ (ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ)

Küçük yaşta annesi tarafından terkedilmiş ve babası tarafından büyütülmüştür. Sarp'la tanıştığında mutluluğu bulur ve onunla bir aile kurar ancak Sarp'ın hayatını kaybetmesinden sonra iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalır.

Yaşadığı bu felakete rağmen Bahar mücadeleci ruhunu kaybetmez ve bütün hayatını çocuklarına adar. Sarp'a olan aşkı ise yüreğinde kanayan bir yaradır ve başka birini sevmeyi aklından bile geçirmez. Yirmi yılın sonunda karşılaştığı annesine karşı ise kalbi kırıktır.

SARP ÇEŞMELİ (CANER CİNDORUK)

Dört yıl önce bir vapur kazasında hayatını kaybetmiştir. Ama karısı Bahar'ın büyük aşkı ve anıları onu hikayenin en önemli karakterlerinden biri olarak hayatta tutar.

Yakışıklı ve maceraperest bir genç olan Sarp'ın en büyük tutkusu dağcılıktır. Fotoğraf çekmek, dünyanın her yerinden müzik albümleri toplamak meraklı olduğu konulardır. Neşeli, şakacı, hayatı ciddiye almazmış gibi görünürken alttan alta her şeyi ciddiyetle sorgulayan biridir.

HATİCE SARIKADI (BENNU YILDIRIMLAR)

Mutsuz ilk evliliğinden, kızı Bahar'I da arkasında bırakarak kaçan Hatice, Enver' le yeni bir hayata başlamıştır. Kızları Şirin'in doğumundan sonra geçmişe bir sünger çekerek kendisini küçük kızına adar. Bahar artık onun için uzak ve hüzünlü bir anıdır. Yıllar sonra onunla tekrar karşılaştığında Hatice'nin hayatı temelinden sarsılır.

DORUK ÇEŞMELİ (ALİ SEMİ SEFİL)

4 yaşındaki Doruk, kendi içinde geniş bir dünyası olan bir çocuktur. Çok zekidir ve farklı hassasiyetleri vardır. Pek çok çocuğun sahip olmak istediği şeyler onun ilgisini çekmez.

NİSAN ÇEŞMELİ (KÜBRA SÜZGÜN)

Yedi yaşındaki Nisan akıllı, duyarlı, heyecanlı ve neşeli bir çocuktur. Genel olarak hayatından mutlu görünen bu küçük kız ailesine çok bağlıdır.Bahar'dan babasıyla ilgili dinlediği hikayeler çok hoşuna gider ve O da Bahar gibi babası Sarp'ın kendilerini uzaktan izlediğine inanmaktadır.

ŞİRİN SARIKADI (SERAY KAYA)

Şirin doğduğundan beri sorunlu bir çocuk ve genç kız olmuştur. Liseyi bitirdiği ilk sene üniversiteye girmeyi başaramamıştır. Güzel Sanatlar'ın resim bölümüne girmek istemektedir ve bunu ilk denemesinde başaramamasının sebebi de yeteneksizliği değil, son bir kaç senedir geçirdiği psikolojik zorluklardır. İnsanlardan kaçan, sosyalleşmekten korkan utangaç bir kişiliği vardır.

YELİZ ÜNSAL (AYÇA ERTURAN)

Yeliz Bahar'ın işyerinden arkadaşıdır. Genç, güzel ve yüksek enerjili bu kadın Bahar gibi iki çocuğunu tek başına büyütmektedir.. Yeliz çok derin düşünmeyen, basit sorulara basit cevaplar vermekten yana biridir. Bahar'ın aksine sırtını dayayabileceği bir erkeğe ihtiyaç duyar.

JALE DEMİR (ECE ÖZDİKİCİ)

Jale tıp doktorudur. Kaymakamlıkta çalışan kocası Musa ve oğlu Bora (7) ile birlikte yaşar ama artık bu evlilikten ve bu hayattan kurtulmak istemektedir. Hayat koşuşturması içinde alamadığı uzmanlığı almak ve kendini mesleğine adamak ister. Hayatının aşkı Sinan'ın meşhur bir doktor olarak çalıştığı hastaneye tayin edilmesi ise bir başka beklenmedik gelişmedir.

ENVER SARIKADI (ŞERİF EROL)

Hatice'nin ikinci eşi olan Enver tam bir romantiktir.Büyük hırsları olmayan, hayatından her daim memnun, mesut ve son derece iyi kalpli, adalet duygusu yüksek bir adamdır. Onun için en büyük mutluluk eşi ve kızıyla beraber olmaktır. Hatice'nin en önem verdiği şeylerden biri çok çalışıp para kazanmakken Enver tam tersi düşünceye sahiptir. O, hayatın tadını çıkarmayı, küçük şekerlemeleri ve her şeyi ciddiye almamayı seçmiştir.

MUSA DEMİR (DEVRİM ÖZDERAKIN)

Kaymakamlıkta memur olarak çalışan Musa iyi ve güvenilir bir insandır. Çocukluğundan beri aşık olduğu Jale'yle evlenmiş ve iyi bir aile babası olmuştur. Jale'nin zaman içinde bu evlilikten ve evliliğin getirdiği sorumluluklardan sıkılması, Musa için zor günlerin başlamasına sebep olur.

ARİF ( FEYYAZ DUMAN)

Arif hem Bahar'ın ev sahibi Yusuf'un oğlu hem de apartmanın karşısındaki kahvenin sahibidir. Yakışıklı, karizmatik, eğitimli ve akıllı bir genç adamdır, buna karşılık kendini bir bitirim gibi göstermek hoşuna gider. Kahvehanesi ve erkek arkadaşlarla yaşanan meyhane geceleriyle doldurulan bir hayatı vardır.Bunun dışında at yarışı, futbol gibi tamamen maskülen konularla ilgilidir.