Kadın dizisi 50.yeni bölüm fragmanı yayında! Kadın son 49.bölüm FOX TV izleme linki

Kadın dizisi 50.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dün akşam ekrana gelen Kadın dizisi 'nin son bölümün de bahar tüm gerçekleri öğrenir. Bahar yeliz'in ölümü'nü duyunca çılgına döner adeta yıkılır.Aile de yeliz 'in öldüğü'nü herkes biliyordur aslında ama bahar dan bu gerçeği saklıyorlardı.Fakat tesadüfen bahar yeliz in öldüğünü öğrendi. Bakalım bahar nasıl bir tepki gösterecektir.50.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizi ile ilgili aranan soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz....

KADIN 50. BÖLÜM FRAGMANI

Kadın dizisi yeni bölümde, Yeliz'in öldüğünden habersiz olan Bahar, Emre'yle telefonda konuşuyor. Sarp ve çocuklarıyla birlikte Nezir'in adamlarından saklanan Bahar, günler sonra Yeliz'in öldüğünü öğreniyor.

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın dizisinin 12 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek olan 49. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Kadın yeni bölümde Bahar ve Emre'nin telefon konuşması acı haberi ortaya çıkartıyor. Emre telefonda 'başın sağolsun' deyince Bahar gerçeği öğreniyor. Nisan ve Doruk'u odadan çıkarıp bağıra bağıra arkadaşının acısını iliklerine kadar yaşıyor.

Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı Kadın'ın yeni bölümünde Münir'i karşısında gören Bahar, çocuklarını kaçıran kişiyi tanıyor. Ancak Sarp araya giriyor ve 'Münir böyle bir şey yapmaz. O benim adamım' diyor. Bunun üzerine Bahar, her şeyi Pırıl'ın planladığını anlıyor. Pırıl'a saldıran Bahar yaptıklarının hesabını sorarken, Sarp ise onları ayırmaya çalışıyor.

KADIN DİZİSİ 49.BÖLÜM ÖZETİ



Münir’in sesini hatırlayan Bahar, çocuklarını kaçıran adamın o olduğunu anlar. Her şeyi parça parça hatırlayan Bahar, bu işin içinde Pırıl’ın da olduğunun farkına varır ve ona asla unutamayacağı bir ders verir. Ama bu dersi verirken ona verdiği sözü de tutmayacaktır. Çünkü Bahar’ın hayatta tek affedemeyeceği şey birinin çocuklarına zarar verme düşüncesidir. Pırıl’ın ve Münir’in planlarını öğrenen Sarp ise deliye döner ve artık onları hayatında istemediğini söyler. Ama Pırıl, Bahar’ın tüm suçlamalarını kabul edecek midir? Sarp’ın Ali ve Ömer hakkındaki konuşması ise akıllara başka bir soru getirecektir. Ali ve Ömer gerçekten Sarp’ın çocukları mı? Artık evini ve ailesini çok özleyen Bahar onlara ulaşmanın bir yolunu bulur. Beklenmedik bir kişinin Bahar’a cevap vermesiyle işler iyice karışacaktır.

Kadın yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta!

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadın dizisi 48. son bölümüyle 5 Şubat Salı akşamı ekrana geldi. Fox'un sevilen dizisi Kadın'ın 49. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kadın yeni bölümde Bahar çocuklarını kaçıran Münir'i karşısında görünce çılgına döndü. Sarp, Münir'in kendi adamı olduğunu söyleyince Bahar, çocuklarını kaçırma işini Pırıl'ın planladığını anladı. Bahar, Pırıl'a saldırarak yaptıklarının hesabını sordu.

Bahar’ın tek arama hakkını Arif’ten yana kullandığını öğrenen Sarp kıskançlıktan deliye döner. Arif’in kim olduğunu ve neden Bahar’ın onu aradığını merak ederken, aynı zamanda çocukların da neden Arif’i bu kadar sevdiklerini anlamaya çalışır. Sarp’ın sorularından ve sorgulamalarından sıkılan Bahar ise ona çok büyük bir tepki verir. Pırıl ile ilgili hiçbir soru sormadığını ona hatırlatarak, Arif hakkında da soru istemediğini açıkça belirtir.

Sarp’a kaçırma haberini verenin Şirin olduğunu düşünürken şok bir bilgiyle Suat’ın bütün tavrı değişecektir. Pırıl ise Bahar’ın daha önce onu gördüğünü ve her şeyden haberdar olduğunu öğrenince büyük bir paniğe kapılır. Ama hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşacaktır. Bahar her geçen gün Yeliz’in ölüm haberine bir adım daha yaklaşırken, Doruk ve Nisan’ı ise büyük bir tehlike beklemektedir.

Münir’in sesini hatırlayan Bahar, çocuklarını kaçıran adamın o olduğunu anlar. Her şeyi parça parça hatırlayan Bahar, bu işin içinde Pırıl’ın da olduğunun farkına varır ve ona asla unutamayacağı bir ders verir. Ama bu dersi verirken ona verdiği sözü de tutmayacaktır. Çünkü Bahar’ın hayatta tek affedemeyeceği şey birinin çocuklarına zarar verme düşüncesidir. Pırıl’ın ve Münir’in planlarını öğrenen Sarp ise deliye döner ve artık onları hayatında istemediğini söyler.

Ama Pırıl, Bahar’ın tüm suçlamalarını kabul edecek midir? Sarp’ın Ali ve Ömer hakkındaki konuşması ise akıllara başka bir soru getirecektir. Ali ve Ömer gerçekten Sarp’ın çocukları mı? Artık evini ve ailesini çok özleyen Bahar onlara ulaşmanın bir yolunu bulur. Beklenmedik bir kişinin Bahar’a cevap vermesiyle işler iyice karışacaktır.

KADIN DİZİSİ KONUSU



“KADIN” eşini kaybetmiş iki çocuklu genç bir kadının, Bahar'ın ayakta kalma mücadelesidir. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybetmiş ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp'la tanışmıştır. Birlikte geçirdikleri mutlu yılların ardından kocasını da kaybettiğinde Bahar'ı hayata bağlayan iki şey kalmıştır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.



Verdiği zorlu hayat mücadelesinde en büyük dayanağı ölmüş kocası Sarp'la yaşamış olduğu büyük aşktır. Onunla dertleşir, hayatın her anında onunla yaşadığı günleri tekrar hatırlar. Bu hatıralar onun geçmişiyle bugünü arasında bir köprüdür. Ancak aynı zamanda geleceğe doğru kurulacak bir köprünün önünde de bir engel teşkil ederler çünkü Bahar'ın kalbinde yeni bir aşka ve ilişkiye yer yoktur. Bu genç ve güzel kadın çocukları için kendi hayatından ve kadınlığından vazgeçmiştir. Hem de seve seve…

Yirmi yıl aradan sonra annesi Hatice tekrar hayatına girdiğinde, Bahar geçmişiyle hesaplaşır ve eski günlerin çok da sandığı gibi olmadığını öğrenir. Annesiyle tekrar yakınlaşmak istediğinde karşısına büyük bir engel çıkar; kardeşi Şirin. Bu sorunlu genç kız annesinin ablasıyla tekrar yakınlaşmasını engellemek için elinden geleni ardına koymaz. Hatice ise Şirin'in ruh sağlığını koruyabilmek için kendisine aslında çok ihtiyaç duyan Bahar'a ve onun iki küçük çocuğuna sırtını döner. Hem de kocası Enver'in tüm yalvarışlarına karşı.



KADIN'da Bahar'ın hikayesi ön planda anlatılırken, başka kadınların hayatlanı da izleriz. Bir çocuğunu terkederek kendine yeni bir hayat kurmayı seçmiş Hatice'nin iki kızı arasındaki çaresizliği, ayakta kalmak için daima bir erkeğin varlığına ihtiyaç duyan Yeliz, anneliğin kendisine uygun olmadığına karar verip oğluna sırtını dönen ve kendini kariyerine adamak isteyen Jale, güzelliğinin kurbanı heyecan bağımlısı Jülide ve daha niceleri… Birbirine bazen destek olan, bazen de birbirlerinin kuyusunu kazan tüm bu kadınların hikayeleri, aşkları, hırsları ve insanlık halleri…



KADIN DİZİSİ OYUNCULARI



BAHAR ÇEŞMELİ (ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ)



Küçük yaşta annesi tarafından terkedilmiş ve babası tarafından büyütülmüştür. Sarp'la tanıştığında mutluluğu bulur ve onunla bir aile kurar ancak Sarp'ın hayatını kaybetmesinden sonra iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalır.



Yaşadığı bu felakete rağmen Bahar mücadeleci ruhunu kaybetmez ve bütün hayatını çocuklarına adar. Sarp'a olan aşkı ise yüreğinde kanayan bir yaradır ve başka birini sevmeyi aklından bile geçirmez. Yirmi yılın sonunda karşılaştığı annesine karşı ise kalbi kırıktır.

ozgek



SARP ÇEŞMELİ (CANER CİNDORUK)

Dört yıl önce bir vapur kazasında hayatını kaybetmiştir. Ama karısı Bahar'ın büyük aşkı ve anıları onu hikayenin en önemli karakterlerinden biri olarak hayatta tutar.



Yakışıklı ve maceraperest bir genç olan Sarp'ın en büyük tutkusu dağcılıktır. Fotoğraf çekmek, dünyanın her yerinden müzik albümleri toplamak meraklı olduğu konulardır. Neşeli, şakacı, hayatı ciddiye almazmış gibi görünürken alttan alta her şeyi ciddiyetle sorgulayan biridir.

caner-cindoruk-sli



HATİCE SARIKADI (BENNU YILDIRIMLAR)

Mutsuz ilk evliliğinden, kızı Bahar'I da arkasında bırakarak kaçan Hatice, Enver' le yeni bir hayata başlamıştır. Kızları Şirin'in doğumundan sonra geçmişe bir sünger çekerek kendisini küçük kızına adar. Bahar artık onun için uzak ve hüzünlü bir anıdır. Yıllar sonra onunla tekrar karşılaştığında Hatice'nin hayatı temelinden sarsılır.

bennu-sli



DORUK ÇEŞMELİ (ALİ SEMİ SEFİL)

4 yaşındaki Doruk, kendi içinde geniş bir dünyası olan bir çocuktur. Çok zekidir ve farklı hassasiyetleri vardır. Pek çok çocuğun sahip olmak istediği şeyler onun ilgisini çekmez.



NİSAN ÇEŞMELİ (KÜBRA SÜZGÜN)

Yedi yaşındaki Nisan akıllı, duyarlı, heyecanlı ve neşeli bir çocuktur. Genel olarak hayatından mutlu görünen bu küçük kız ailesine çok bağlıdır.Bahar'dan babasıyla ilgili dinlediği hikayeler çok hoşuna gider ve O da Bahar gibi babası Sarp'ın kendilerini uzaktan izlediğine inanmaktadır.



ŞİRİN SARIKADI (SERAY KAYA)

Şirin doğduğundan beri sorunlu bir çocuk ve genç kız olmuştur. Liseyi bitirdiği ilk sene üniversiteye girmeyi başaramamıştır. Güzel Sanatlar'ın resim bölümüne girmek istemektedir ve bunu ilk denemesinde başaramamasının sebebi de yeteneksizliği değil, son bir kaç senedir geçirdiği psikolojik zorluklardır. İnsanlardan kaçan, sosyalleşmekten korkan utangaç bir kişiliği vardır.



YELİZ ÜNSAL (AYÇA ERTURAN)

Yeliz Bahar'ın işyerinden arkadaşıdır. Genç, güzel ve yüksek enerjili bu kadın Bahar gibi iki çocuğunu tek başına büyütmektedir.. Yeliz çok derin düşünmeyen, basit sorulara basit cevaplar vermekten yana biridir. Bahar'ın aksine sırtını dayayabileceği bir erkeğe ihtiyaç duyar.