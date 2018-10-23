Kadın dizisi izle 37.yeni bölüm fragmanı yayında mı Kadın son 36.bölüm FOX TV izleme linki
Kadın dizisi 37.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Kadın 36.son bölüm izleme linki dizi oyuncuları ve konusu ile ilgili merak edilen tüm detaylar star.com.tr'de. Salı akşamlarının sevilen dizisi Kadın 36. son bölümü 23 Ekim'de ekrana geldi. Büyük ilgiyle izlenen Kadın dizisinini bu haftaki son bölümünde, Bahar ve çocukların mezarında karşılaştığı manzara ile şok olan Sarp’ın aklında tek bir soru vardır: Bugüne kadar inandığı her şey yalan mıdır? Olanlardan sonra Suat’tan hesap sormaya giden Sarp’ı artık hiçbir güç Bahar ve çocukların yaşamadığına inandıramayacaktır. Çareyi Enver’de aramak üzere kapıya dayandığında ise evin kapısında Arif ile karşılaşır. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Kadın dizisi 37.yeni bölüm fragmanı ve Kadın 36.son bölüm detayları haberimizde. İşte dizinin son bölümünde yaşananlar...
Kadın dizisi 37.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Kadın 36.son bölüm izleme linki dizi oyuncuları ve konusu ile ilgili merak edilen tüm detaylar star.com.tr'de. Salı akşamlarının sevilen dizisi Kadın 36. son bölümü 23 Ekim'de ekrana geldi. Büyük ilgiyle izlenen Kadın dizisinini bu haftaki son bölümünde, Bahar ve çocukların mezarında karşılaştığı manzara ile şok olan Sarp’ın aklında tek bir soru vardır: Bugüne kadar inandığı her şey yalan mıdır? Olanlardan sonra Suat’tan hesap sormaya giden Sarp’ı artık hiçbir güç Bahar ve çocukların yaşamadığına inandıramayacaktır. Çareyi Enver’de aramak üzere kapıya dayandığında ise evin kapısında Arif ile karşılaşır. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Kadın dizisi 37.yeni bölüm fragmanı ve Kadın 36.son bölüm detayları haberimizde. İşte dizinin son bölümünde yaşananlar...
KADIN 36.BÖLÜMDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR
Kadın dizisinde bu hafta, Bahar ve çocukların mezarında karşılaştığı manzara ile şok olan Sarp’ın aklında tek bir soru vardır: Bugüne kadar inandığı her şey yalan mıdır? Olanlardan sonra Suat’tan hesap sormaya giden Sarp’ı artık hiçbir güç Bahar ve çocukların yaşamadığına inandıramayacaktır. Çareyi Enver’de aramak üzere kapıya dayandığında ise evin kapısında Arif ile karşılaşır. Arif’in ise Sarp’ı görmeye tahammülü bile yoktur. Artık kimseye inanmayan Sarp, Bahar ve çocukların yaşadığına emin olup bu defa onlara kavuşabilecek mi?
KADIN 36.BÖLÜM FRAGMANI
KADIN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kadın dizisinde geçtiğimiz hafta, Enver ile kavgasından sonra evi terk eden Şirin soluğu Suat’ın yanında alır. Ona kalacak yer ayarlamasını isteyen Şirin’in aklında çok farklı planlar vardır. Bir anda Enver’in kapısına giden Sarp ise artık kafasındaki soru işaretlerinin açıklığa kavuşmasını istemektedir.
Hastalığı ilerleyen Bahar, ani bir şekilde hastaneye kaldırılır. Hatice de kızını kaybetme korkusuyla baş başa kalmıştır. Arif’in Bahar’a aşık olduğunu anlayan Hatice, kızının artık mutlu olmasını istemektedir. Hatice’ye olan itirafından sonra Arif de Bahar’a karşı kartlarını daha açık oynamaya karar vermiştir.
KADIN 36.BÖLÜM FRAGMANI
KADIN DİZİ OYUNCULARI
Özge Özpirinçci kimdir?
Bahar Çeşmeli Özge Özpirinçci
Küçük yaşta annesi tarafından terkedilmiş ve babası tarafından büyütülmüştür. Sarp’la tanıştığında mutluluğu bulur ve onunla bir aile kurar ancak Sarp’ın hayatını kaybetmesinden sonra iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalır. Yaşadığı bu felakete rağmen Bahar mücadeleci ruhunu kaybetmez ve bütün hayatını çocuklarına adar. Sarp’a olan aşkı ise yüreğinde kanayan bir yaradır ve başka birini sevmeyi aklından bile geçirmez. Yirmi yılın sonunda karşılaştığı annesine karşı ise kalbi kırıktır.
SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ
Özge Özpirinçci Kimdir?
1 Nisan 1986’da İstanbul’da doğan Özge Özprinçci, ilkokul ve ortaokulu İstanbul’da tamamladı. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu. Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. İlk olarak "Cesaretin Var mı Aşka" ve "Kavak Yelleri" dizilerinde yer alan oyuncu ardından Show Tv'de yayınlanan gençlik dizisi "Melekler Korusun"da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri canlandırdı. Sonra sırasıyla “Deli Saraylı” “Al Yazmalım” “Ağır Roman "Yeni Dünya” “Tatar Ramazan” “Aramızda Kalsın” ve “Aşk Yeniden” dizilerinde rol aldı. Özpirinçci, 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli'nin yönettiği "Veda" filminde Fikriye Hanım karakterini, "Anadolu Kartalları" filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer'i, 2014 yılında çekilen ‘’Karışık Kaset’’ filminde İrem karakterini canlandırmıştır. Ayrıca yönetmenliğini Mete Sözer’in yaptığı “Kayıp” adlı kısa filmde yer almıştır. 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Komedi Oyuncusu" ödülünü kazanmıştır. 2017 yılında ‘’Fi’’ adlı internet dizisinde Sıla karakterini canlandırdı. Son olarak başrollerini Buğra Gülsoy’la birlikte paylaştıkları “Acı Tatlı Ekşi” filminde yer almıştır. “Kadın” dizisinde Bahar karakterini canlandırmaya devam etmektedir.
Özge Özprinçci’nin Oynadığı Diziler
Kadın / Bahar / 2017
Fi (konuk oyuncu) / Sıla / 2017
Aşk Yeniden / Zeynep / 2015-2016
Aramızda Kalsın / Görkem / 2013-2014
Tatar Ramazan / Alin Terziyan / 2013
Ağır Roman "Yeni Dünya" / Zehir Ahu / 2012
Al Yazmalım / Asiye / 2011
Deli Saraylı / Dilruba / 2010
Melekler Korusun / İpek / 2008-2009
Cesaretin Var Mı Aşka / Ebru / 2008
Kavak Yelleri / Ada / 2007
Özge Özprinçci’nin Oynadığı Filmler
Acı Tatlı Ekşi / Duygu / 2017
Karışık Kaset / İrem / 2014
Kayıp ( Kısa Film) / 2013
Anadolu Kartalları / Üsteğmen Ayşe Dinçer / 2011
Veda / Fikriye Hanım / 2010
Caner Cindoruk kimdir?
Sarp Çeşmeli Caner Cindoruk
Dört yıl önce bir vapur kazasında hayatını kaybetmiştir. Ama karısı Bahar’ın büyük aşkı ve anıları onu hikayenin en önemli karakterlerinden biri olarak hayatta tutar. Yakışıklı ve maceraperest bir genç olan Sarp’ın en büyük tutkusu dağcılıktır. Fotoğraf çekmek, dünyanın her yerinden müzik albümleri toplamak meraklı olduğu konulardır. Neşeli, şakacı, hayatı ciddiye almazmış gibi görünürken alttan alta her şeyi ciddiyetle sorgulayan biridir.
Caner Cindoruk Kimdir?
17 Nisan 1980 Adana doğumlu Caner Cindoruk, 1997 yılında Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu ile beraber ilk profesyonel tiyatro hayatına başladı ve 10 yıl boyunca Seyhan Belediye ve Adana Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak görev aldı. 2006 yılında Beynelmilel filmi ile birlikte sinema kariyerine başlayan Caner Cindoruk, geçen yıl rol aldığı Kor sinema filmi ile 22.Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Dram Dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştır. Birçok sinema ve dizi projesi bulunan oyuncunun bazı dizi projeleri; Hanım’ın Çiftliği, Firar, Aramızda Kalsın, Muhteşem Yüzyıl Kösem'dir. Halen Moda Sahnesi’nde tiyatro oyunlarına devam etmektedir.
Caner Cindoruk'un Oynadığı Diziler
Kadın / Sarp / 2017
Muhteşem Yüzyıl Kösem / S. Mustafa Paşa /2016-2017
İstanbul Sokakları / 2016
Aramızda Kalsın / Civan / 2013
Firar / Nadir / 2011
Hanımın Çiftliği / 2009-2010
Geç Gelen Bahar / Ali / 2008
Yaprak Dökümü / Nazmi / 2008
Kara Güneş / Alişir / 2007
Caner Cindoruk'un Oynadığı Filmler
Ekşi Elmalar / 2016
Kor / 2016
Dar Elbise / 2015
Çalsın Sazlar / 2014
Yabancı / 2012
Gergedan Mevsimi / 2012
Elveda Katya / 2012
Kelebek / 2008
Beynelmilel / 2006
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