Kadın dizisi izle 37.yeni bölüm fragmanı yayında mı Kadın son 36.bölüm FOX TV izleme linki

Kadın dizisi 37.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Kadın 36.son bölüm izleme linki dizi oyuncuları ve konusu ile ilgili merak edilen tüm detaylar star.com.tr'de. Salı akşamlarının sevilen dizisi Kadın 36. son bölümü 23 Ekim'de ekrana geldi. Büyük ilgiyle izlenen Kadın dizisinini bu haftaki son bölümünde, Bahar ve çocukların mezarında karşılaştığı manzara ile şok olan Sarp’ın aklında tek bir soru vardır: Bugüne kadar inandığı her şey yalan mıdır? Olanlardan sonra Suat’tan hesap sormaya giden Sarp’ı artık hiçbir güç Bahar ve çocukların yaşamadığına inandıramayacaktır. Çareyi Enver’de aramak üzere kapıya dayandığında ise evin kapısında Arif ile karşılaşır. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Kadın dizisi 37.yeni bölüm fragmanı ve Kadın 36.son bölüm detayları haberimizde. İşte dizinin son bölümünde yaşananlar...

KADIN 36.BÖLÜMDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR

Kadın dizisinde bu hafta, Bahar ve çocukların mezarında karşılaştığı manzara ile şok olan Sarp’ın aklında tek bir soru vardır: Bugüne kadar inandığı her şey yalan mıdır? Olanlardan sonra Suat’tan hesap sormaya giden Sarp’ı artık hiçbir güç Bahar ve çocukların yaşamadığına inandıramayacaktır. Çareyi Enver’de aramak üzere kapıya dayandığında ise evin kapısında Arif ile karşılaşır. Arif’in ise Sarp’ı görmeye tahammülü bile yoktur. Artık kimseye inanmayan Sarp, Bahar ve çocukların yaşadığına emin olup bu defa onlara kavuşabilecek mi?

KADIN 36.BÖLÜM FRAGMANI

KADIN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kadın dizisinde geçtiğimiz hafta, Enver ile kavgasından sonra evi terk eden Şirin soluğu Suat’ın yanında alır. Ona kalacak yer ayarlamasını isteyen Şirin’in aklında çok farklı planlar vardır. Bir anda Enver’in kapısına giden Sarp ise artık kafasındaki soru işaretlerinin açıklığa kavuşmasını istemektedir.



Hastalığı ilerleyen Bahar, ani bir şekilde hastaneye kaldırılır. Hatice de kızını kaybetme korkusuyla baş başa kalmıştır. Arif’in Bahar’a aşık olduğunu anlayan Hatice, kızının artık mutlu olmasını istemektedir. Hatice’ye olan itirafından sonra Arif de Bahar’a karşı kartlarını daha açık oynamaya karar vermiştir.

KADIN 36.BÖLÜM FRAGMANI

KADIN DİZİ OYUNCULARI



Özge Özpirinçci kimdir?



Bahar Çeşmeli Özge Özpirinçci





Küçük yaşta annesi tarafından terkedilmiş ve babası tarafından büyütülmüştür. Sarp’la tanıştığında mutluluğu bulur ve onunla bir aile kurar ancak Sarp’ın hayatını kaybetmesinden sonra iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalır. Yaşadığı bu felakete rağmen Bahar mücadeleci ruhunu kaybetmez ve bütün hayatını çocuklarına adar. Sarp’a olan aşkı ise yüreğinde kanayan bir yaradır ve başka birini sevmeyi aklından bile geçirmez. Yirmi yılın sonunda karşılaştığı annesine karşı ise kalbi kırıktır.





Özge Özpirinçci Kimdir?





1 Nisan 1986’da İstanbul’da doğan Özge Özprinçci, ilkokul ve ortaokulu İstanbul’da tamamladı. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu. Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. İlk olarak "Cesaretin Var mı Aşka" ve "Kavak Yelleri" dizilerinde yer alan oyuncu ardından Show Tv'de yayınlanan gençlik dizisi "Melekler Korusun"da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri canlandırdı. Sonra sırasıyla “Deli Saraylı” “Al Yazmalım” “Ağır Roman "Yeni Dünya” “Tatar Ramazan” “Aramızda Kalsın” ve “Aşk Yeniden” dizilerinde rol aldı. Özpirinçci, 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli'nin yönettiği "Veda" filminde Fikriye Hanım karakterini, "Anadolu Kartalları" filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer'i, 2014 yılında çekilen ‘’Karışık Kaset’’ filminde İrem karakterini canlandırmıştır. Ayrıca yönetmenliğini Mete Sözer’in yaptığı “Kayıp” adlı kısa filmde yer almıştır. 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Komedi Oyuncusu" ödülünü kazanmıştır. 2017 yılında ‘’Fi’’ adlı internet dizisinde Sıla karakterini canlandırdı. Son olarak başrollerini Buğra Gülsoy’la birlikte paylaştıkları “Acı Tatlı Ekşi” filminde yer almıştır. “Kadın” dizisinde Bahar karakterini canlandırmaya devam etmektedir.





Özge Özprinçci’nin Oynadığı Diziler



Kadın / Bahar / 2017

Fi (konuk oyuncu) / Sıla / 2017

Aşk Yeniden / Zeynep / 2015-2016

Aramızda Kalsın / Görkem / 2013-2014

Tatar Ramazan / Alin Terziyan / 2013

Ağır Roman "Yeni Dünya" / Zehir Ahu / 2012

Al Yazmalım / Asiye / 2011

Deli Saraylı / Dilruba / 2010

Melekler Korusun / İpek / 2008-2009

Cesaretin Var Mı Aşka / Ebru / 2008

Kavak Yelleri / Ada / 2007



Özge Özprinçci’nin Oynadığı Filmler



Acı Tatlı Ekşi / Duygu / 2017

Karışık Kaset / İrem / 2014

Kayıp ( Kısa Film) / 2013

Anadolu Kartalları / Üsteğmen Ayşe Dinçer / 2011

Veda / Fikriye Hanım / 2010





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